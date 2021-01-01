Mlada redovnica v romunskem samostanu odkrije srhljivo skrivnost
Ta maskara je odlična izbira za vse ženske nad 50Rjava maskara je elegantna in subtilna alternativa klasični črni, ki nežno poudarja naravno lepoto trepalnic. Idealna za no-makeup makeup videze, zmehča pogled in dopolnjuje naravne poteze obraza.
Ličila
Top ideje za pustni mejkap v zadnjem trenutkuČe ste se odločili, da boste iskanje primernega pustnega kostuma letos kar preskočili, vseeno ne pozabite vsaj na nekoliko bolj opazno ličenje. Pust je namreč idealna priložnost, da se brez strahu pred polomijo našminkate s temnejšim rdečilom, si omislite umetne trepalnice in svoj obraz posujete s kristali.
Ličila
Rok trajanja ličil: Kdaj je čas za slovo od vaše kozmetike?Rok trajanja ličil je ključen za zdravje kože. Pretečena ličila lahko povzročijo okužbe in draženje. Pravilno shranjevanje in higiena sicer lahko podaljšata življenjsko dobo ličil, a kljub temu bodite pozorni na znake pretečenega roka, kot so spremenjen vonj, tekstura in barva.
Ličila
Maskara je postala odveč, poudarek je na šminki in senčiluNov trend opuščanja maskare prinaša osvežujočo spremembo in poudarja negovano kožo, subtilnost in preprostost.
Ličila
Ste že slišale za espresso ustnice?Svet lepote je zavzel nov trend. Gre za tako imenovane espresso ustnice, ki jih nosijo tudi številne znane vplivnice, kot je na primer Hailey Bieber.
Ličila
Trik, ki vam bo pomagal vizualno povečati oči in zmanjšati podočnjakeŽelite vizualno povečati oči in zmanjšati podočnjake? Za vas imamo zelo preprosto rešitev! Veliko razliko lahko naredi že en sam kozmetični izdelek, na katerega pa zelo pogosto pozabimo.
Ličila
Priznana umetnica ličenja razkrila, kako pravilno nanesti maskaroStari rek pravi, da so oči ogledalo duše, zato ni čudno, da jih rade poudarimo, pomembno pa je, da pri tem ne pretiravamo. Za kakšne bolj svečane priložnosti je seveda treba poskrbeti za senčenje in detajlno definirati oči, za vsakodnevni mejkap pa je lahko povsem dovolj že kakovostna maskara. Priznana umetnica ličenja Tina Fabjan nam je zato zaupala 10 zlatih pravil za pravilen nanos maskare, da dosežemo kar največji volumen in podaljšamo trepalnice.
Ličila
Tjaša Kokalj Jerala razkrila svojo veliko skrivnostPrihaja veseli december, to pa pomeni samo eno: bleščice, bleščice in še enkrat bleščice. Teh tudi letos ne bo manjkalo ne na dekoraciji, niti v modnih stajlingih. V prihajajočih tednih lahko torej s svetlikajočimi detajli pretiravate tako pri oblačilih in obutvi, kot tudi pri modnih dodatkih ter celo ličilih – in to ne le ob posebnih priložnostih, temveč kar vsak dan!
Ličila
7 nasvetov za ličenje zrele kožeKo pride do zrele kože, je nanos ličil lahko zahtevnejši. Izdelki se hitro oprimejo suhih predelov, se usedejo v drobne gubice in poudarijo napačne dele obraza. To se pogosto zgodi, če ličila nanašate na enak način kot v mladosti. Kako se temu izogniti?
Ličila
To je maskara, ki jo morate imeti, glede na barvo vaših očiTa trend se to jesen znova vrača v modo, barvne maskare pa bomo nosile tudi v zimskih mesecih. Vaš videz bodo naredile še bolj igriv!
Ličila
Kako izbrati pravi odtenek pudra?Tako kot pri velikih zgradbah se tudi pri ličenju vse začne z dobro podlago. Kako torej najti popoln odtenek pudra za vaš ten kože?
Ličila
Ste že slišali za 'zamegljene ustnice'?V svetu ličenja se trendi hitro spreminjajo, TikTok pa je postal prava zakladnica inovativnih tehnik in svežih idej. Eden izmed najnovejših trendov, ki je zavzel družbena omrežja, so "blurry lips" oziroma zamegljene ustnice. Ta tehnika nanašanja šminke je lahkotna, igriva in poudarja naravno lepoto, hkrati pa omogoča izražanje kreativnosti.
Ličila
