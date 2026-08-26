Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?

Tokrat je vse veliko bolj prefinjeno in nosljivo. Namesto trepalnic v živih odtenkih letos prisegamo na subtilne poudarke v bordo, modrih, vijoličnih in zelenih tonih. Barvna maskara je idealna za vse, ki bi rade osvežile svoj videz, ne da bi se morale ukvarjati z zapletenim ličenjem oči. Dovolj je že nekaj potegov s krtačko in pogled bo videti bolj svež, zanimiv in igriv.

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Zakaj je barvna maskara letos tako priljubljena?

Kot poroča Cosmpolitan, se po obdobju minimalističnega ličenja vse več žensk znova poigrava z barvami. Barvna maskara je eden najpreprostejših načinov za eksperimentiranje, saj ne zahteva posebnega znanja ali natančnosti. Poleg tega lahko poudari naravno barvo oči in obrazu doda svežino. Za razliko od opaznih senčil ali črtal je učinek pogosto subtilen. Ljudje bodo opazili, da izgledate drugače in bolj spočito, ne da bi takoj ugotovili, zakaj.

icon-expand Po obdobju minimalističnega ličenja se vse več žensk znova poigrava z barvami. FOTO: Shutterstock

Kako izbrati pravi odtenek?

Bordo ali slivova To sta verjetno najbolj nosljivi različici barvne maskare. Lepo poudarita zelene, lešnikove in rjave oči, hkrati pa delujeta dovolj elegantno tudi za službo. Po mnenju vizažistov gre za odtenek, ki pristaja skoraj vsem. Modra Temno modra ali mornarsko modra maskara je odlična izbira za rjave oči. Ustvari lep kontrast in lahko celo optično poudari beločnice, zaradi česar je pogled videti bolj spočit. Vijolična Vijolični odtenki so odlični za zelene in rjave oči. Dodajo globino, ne da bi bili preveč vpadljivi. Zelena Zelena maskara je zanimiva izbira za rjave oči, saj poudari njihove zlate in tople podtone. Rjava Rjava maskara je odlična izbira za modre, sive in svetlejše oči, saj ustvari mehkejši in bolj naraven videz kot klasična črna. Prav tako je dobra izbira za vse, ki se šele spoznavajo z barvnimi maskarami in želijo začeti z nekoliko bolj zadržanim videzom.

icon-expand Zelena maskara je zanimiva izbira za rjave oči, saj poudari njihove zlate in tople podtone. FOTO: Shutterstock

5 načinov, kako nositi barvno maskaro

1. Naj bodo oči glavna zvezda Če se odločite za barvne trepalnice, naj bo preostanek ličil čim bolj naraven. Nežen ten, malo rdečila in naravne ustnice so pogosto najboljša kombinacija. Tako bodo trepalnice lepo prišle do izraza. 2. Začnite z enim samim slojem Če z barvno maskaro še nimate izkušenj, zadostuje že en nanos. Tako boste videzu dodali ravno prav zanimivosti, ne da bi deloval pretirano drzen.

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3. Barvo nanesite le na konice To je trik, ki ga uporabljajo tudi številni vizažisti. Koren trepalnic pustite temen, na konice pa nanesite barvno maskaro. Učinek je subtilen in zelo eleganten. 4. Kombinirajte jo s črno maskaro Če vas skrbi, da bo učinek preveč opazen, najprej nanesite črno maskaro, nato pa čez še plast barvne. Tako bo barva vidna le ob določenih kotih svetlobe. 5. Ujemite jo z oblačili Lepotni uredniki letos priporočajo usklajevanje maskare z modnimi dodatki ali oblačili. Bordo maskara se odlično poda k zemeljskim tonom, modra pa k džinsu in modrim odtenkom.

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Komu je trend najbolj pisan na kožo?

Pravzaprav skoraj vsem. Če ste med tistimi, ki se ne počutite dobro z izrazitimi senčili ali močno šminko, je barvna maskara popolna vstopna točka v svet bolj igrivega ličenja. Sodobne formule so precej bolj prefinjene kot nekoč, zato rezultat deluje elegantno in odraslo. Morda je ravno zato barvna maskara eden redkih trendov, ki ga lahko brez težav nosite tako v pisarni kot na poletni večerni zabavi. In včasih je za osvežen videz dovolj že ena sama sprememba.

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