Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Ličenje - očala
Ličila

Kako se naličiti, če nosite očala?

N. Č.
21. 05. 2026 04.00
0

Ličenje z očali zahteva nekaj prilagoditev, saj stekla vplivajo na to, kako so vaše oči videti. Pravilno izbrani odtenki in tehnike lahko poudarijo pogled ter ustvarijo harmonično celoto z okvirji. Z nekaj preprostimi triki lahko dosežete svež in uravnotežen videz za vsak dan ali posebne priložnosti.

Ličenje z očali zahteva nekoliko drugačen pristop, saj stekla in okvirji vplivajo na to, kako so vaše oči videti. Glede na dioptrijo lahko delujejo večje ali manjše, zato je smiselno ličenje temu prilagoditi. S pravimi tehnikami lahko dosežete uravnotežen, svež in izrazit pogled – ne glede na to, kakšna očala nosite.

Kako se naličiti, če nosite očala?
Preberi še
Kako se naličiti, če nosite očala?

Kako očala vplivajo na videz oči?

Očala niso le modni dodatek, temveč optični element, ki lahko spremeni proporce obraza. Pri negativni dioptriji so oči videti nekoliko manjše, zato jih je smiselno vizualno odpreti in povečati. Pri pozitivni dioptriji pa leče oči povečajo, kar pomeni, da je treba ličenje nekoliko umiriti in ustvariti več globine.

Razumevanje tega učinka je ključno, saj vam omogoča, da z ličili dosežete ravnovesje in naraven videz.

Kako očala vplivajo na videz oči?
Kako očala vplivajo na videz oči?FOTO: Shutterstock

Ličenje pri kratkovidnosti

Če nosite očala z minus dioptrijo, naj bo cilj poudariti oči in jih optično povečati. Najbolje se obnesejo svetlejši odtenki na vekah, ki ustvarijo občutek odprtosti. Nežno svetlikajoče teksture delujejo sveže in naravno, še posebej v bež, šampanjskih ali svetlo rjavih tonih.

Trik, ki vam bo pomagal vizualno povečati oči in zmanjšati podočnjake
Preberi še
Trik, ki vam bo pomagal vizualno povečati oči in zmanjšati podočnjake

Linija ob trepalnicah naj bo tanka in natančna, saj premočna črta lahko oči še dodatno zmanjša. Svetel poudarek v notranjem kotičku očesa pomaga odpreti pogled, medtem ko maskara poskrbi za ločene in definirane trepalnice brez občutka teže. Za večerni videz lahko zunanje kotičke nežno zasenčite s toplimi odtenki, ki dodajo globino, ne da bi zaprli pogled.

Najbolje se obnesejo svetlejši odtenki na vekah.
Najbolje se obnesejo svetlejši odtenki na vekah.FOTO: Shutterstock

Ličenje pri daljnovidnosti

Pri plus dioptriji so oči videti večje, zato je smiselno ustvariti bolj uravnotežen in nekoliko bolj definiran videz. Uporabljajte mat senčila v srednje temnih odtenkih, kot so rjava, siva ali taupe, ki pomagajo zmanjšati optični učinek povečave.

Ta maskara je odlična izbira za vse ženske nad 50
Preberi še
Ta maskara je odlična izbira za vse ženske nad 50

Zgornjo linijo trepalnic lahko poudarite nekoliko izraziteje, saj to doda strukturo očesu. Ključno pri tem je mehko senčenje brez ostrih prehodov, saj to ohranja naraven videz. Prav tako je priporočljivo rahlo poudariti spodnjo linijo trepalnic, kar uravnoteži celoten make-up. Maskaro nanesite v tankih plasteh, da dosežete definicijo brez zlepljenih trepalnic.

Poudarite svoje oči.
Poudarite svoje oči. FOTO: Dreamstime

Usklajevanje ličil z okvirji očal

Okvirji močno vplivajo na končni videz, zato naj bo ličenje usklajeno z njihovo obliko in barvo. Debeli in izraziti okvirji že sami po sebi ustvarijo poudarek, zato je ličenje oči lahko bolj umirjeno, medtem ko lahko poudarite ustnice. Pri tanjših in minimalističnih okvirjih si lahko privoščite več igre s senčili in definicijo oči.

Barvni okvirji ponujajo možnost usklajevanja ličil z barvno paleto, pri večjih očalih pa imate na voljo več prostora za kreativno senčenje.

Pomen urejenih obrvi

Obrvi so pri nošenju očal še posebej opazne, saj pogosto sledijo liniji okvirjev. Lepo oblikovane in naravno zapolnjene obrvi ustvarijo ravnovesje in dopolnijo celoten videz. Pomembno je, da ohranite naraven videz brez pretiranega poudarjanja.

Triki in nasveti, kako oblikovati obrvi
Preberi še
Triki in nasveti, kako oblikovati obrvi

Popolna polt in območje pod očmi

Očala lahko poudarijo nepravilnosti, kot so podočnjaki ali gubice. Zato je pomembno, da uporabite kakovosten korektor, ki prekrije nepravilnosti, a ostane lahek na koži. Tekstura naj bo takšna, da se ne nabira v gubah. Področje pod očmi rahlo fiksirajte s pudrom, da preprečite odtise očal in ohranite svež videz skozi ves dan.

Področje pod očmi rahlo fiksirajte s pudrom, da preprečite odtise očal in ohranite svež videz skozi ves dan.
Področje pod očmi rahlo fiksirajte s pudrom, da preprečite odtise očal in ohranite svež videz skozi ves dan. FOTO: Thinkstock

Trepalnice in maskara

Trepalnice naj bodo lepo definirane in privihane, saj to odpre pogled. Izbirajte maskare, ki podaljšujejo in ločujejo, brez prevelike količine produkta. Tako boste preprečili, da bi se trepalnice dotikale stekel ali puščale sledi.

Najpogostejše napake pri ličenju z očali

Velikokrat do težav pride zaradi neustreznega prilagajanja ličil dioptriji. Pri kratkovidnosti so napake pretežka ličila in pretemni odtenki, pri daljnovidnosti pa pomanjkanje definicije. Pogosta napaka je tudi zanemarjanje obrvi in neustrezna izbira maskare.

Pomembno je, da ličenje vedno preverite tako z očali kot brez, saj le tako lahko ocenite, ali je končni videz res uravnotežen.

Kako se naličiti, če nosite očala?
Kako se naličiti, če nosite očala?FOTO: Adobe Stock
Modeli sončnih očal, ki jih bomo nosile to sezono
Preberi še
Modeli sončnih očal, ki jih bomo nosile to sezono
Mailing
Koža
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
ličila očala ličenje kako se naličiti če nosite očala trik za ličenje
Novice

Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate

Trači

Tako lepa je bivša miss sveta

Zadovoljna.si Kako se naličiti, če nosite očala?
Zadovoljna.si Kako izbrati sončna očala glede na obliko obraza?
24ur.com Pametna očala, ki slepe opozarjajo pred ovirami
Moskisvet.com Kakšna sončna očala izbrati?
Zadovoljna.si Kako nanesti umetne trepalnice?
Zadovoljna.si Puder obrvi: priljubljene za naraven in urejen videz
24ur.com Zakaj so očala evil eye idealna za vaš šport?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729