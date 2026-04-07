7 preprostih korakov, ki bodo preprečili ločevanje ličil

Vse želimo doseči brezhibno podlago, ko nanesemo ličila. Medtem ko je preprosto ustvariti videz, ki je videti fantastično takoj po nanosu, se resnični rezultat pokaže šele čez nekaj časa. Problem se pogosto pojavi v obliki ločevanja ličil.

Preberi še 7 nasvetov za ličenje zrele kože

Kaj pravzaprav je ločevanje ličil?

To je, ko se sestavine vašega pudra in drugih izdelkov 'razdelijo', kar povzroči neenakomeren nanos, kot je za Byrdie povedala vizažistka Elizabeth Seropian in razkrila nekaj korakov, ki jih lahko naredimo same, da bi se temu pojavi izognile.

Preberi še Ste že slišali za 'zamegljene ustnice'?

Očistite kožo

Priprava kože je eden najpomembnejših korakov pri doseganju popolne podlage za ličila, ne glede na to, kakšen je vaš tip kože. Vse se začne s teksturo kože. Zato Elizabeth Seropian pravi, da je eksfoliacija (piling) odlično izhodišče. S pravilnim pilingom se znebite hrapavosti in omogočite ličilom, da se enakomerno vpijejo, kar preprečuje njihovo ločevanje, piše Byrdie.

icon-expand Kožo najprej očistite in navlažite. FOTO: Thinkstock

Navlažite kožo

Ko je vaša koža čista in sveža, je čas za nanos vlažilne kreme in primerja. Gre za izredno pomembna koraka, a pri tem je pomembno tudi, da izberemo ustrezne izdelke za svojo kožo ter se tako izognemo nabiranju olja na obrazu, kar lahko povzroči, da se puder razmaka in premika.

Ne pretiravajte s količino pudra

Čeprav si mnogi želijo popolno prekrivnost, je nanašanje prevelike količine pudra pogost vzrok za ločevanje ličil. Vedno začnite z majhno količino in jo po potrebi postopoma dodajate, saj je preveč izdelka eden glavnih razlogov za ločevanje.

Izberite pravi puder za svojo kožo

Pogosta napaka je tudi uporaba napačnega pudra za vaš tip kože. Če imate suho kožo in izberete mat puder, se bo ta naselil v suhe predele in povzročil ločevanje. Za mastno kožo pa izbirajte pudre, ki vpijajo olje ali so mat, saj se pudri na oljni osnovi na mastni koži tekom dneva hitreje razmažejo.

Mešanje izdelkov z različno osnovo

Tudi mešanje nezdružljivih formul lahko povzroči ločevanje. Vizažisti opozarjajo, da kombiniranje izdelkov na oljni osnovi z izdelki na vodni osnovi pogosto povzroči, da se ličila razmaknejo in počijo.

Preberi še Kaj se zgodi, če zvečer ne odstranimo ličil?

Izdelke nanesite v pravilnem vrstnem redu

Prav tako je pomemben vrstni red nanašanja izdelkov. Vizažisti se soglasno strinjajo: vedno najprej nanesite kremne izdelke, šele nato pudre v prahu, razen če je na izdelku izrecno navedeno drugače. Puder v prahu torej vedno nanesite na koncu in se osredotočite na T-cono, da se izognete suhemu in mat videzu.

Preberi še Top trik za vse, ki imate povešene veke

Zaključite s fiksatorjem za ličila

Sprej za fiksiranje (ang. setting spray) tisti, ki resnično 'zaklene' ličila in preprečuje ločevanje. "Razmislite o uporabi spreja za fiksiranje, da preprečite ločevanje," za Byrdie svetuje vizažistka Elizabeth Seropian. Pravilno fiksiranje ličil je torej nepogrešljivo za dosego dolgotrajne in brezhibne polti.

icon-expand Videz zaključite s fiksatorjem za ličila. FOTO: Shutterstock

