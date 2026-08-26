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Rdečilo za lica
Koža

Vizažistka razkriva napake, ki jih pri nanašanju rdečila delajo ženske nad 40 let

N. Č.
26. 08. 2026 04.00
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Ali veste, kje naredite največ napak pri ličenju? Predstavljamo vam praktične nasvete, kako pravilno uporabiti rdečilo za bolj svež in spočit videz vašega obraza.

Rdečilo je eden najpomembnejših pripomočkov v vsaki kozmetični torbici, saj obrazu povrne zdravo barvo in svežino. Čeprav se morda zdi nanos preprost, vizažisti opozarjajo, da ženske po 40. letu pogosto delajo napake, ki vizualno poudarijo pordelost ali celo povzročijo, da obraz deluje povešeno.

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Cilj ličenja v teh letih je ustvariti vtis sijoče in čvrste kože, zato je ključnega pomena, da se naučite pravilnih tehnik, ki bodo namesto napak izpostavile vaše prednosti. Mala sprememba v rutini lahko prinese izjemno razliko v vašem vsakodnevnem videzu. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj nasvetov, ki jih izpostavlja Tportal.

Na to morate biti pozorni pri nanašanju rdečila.
Na to morate biti pozorni pri nanašanju rdečila.FOTO: Shutterstock

Izogibajte se nanosu rdečila na 'jabolka' lic

Ena najpogostejših napak v tem starostnem obdobju je nanašanje rdečila preblizu nosu oziroma neposredno na izbočen del lic, ki ga vidite, ko se nasmehnete, piše Tportal. Woods opozarja: "Če ste starejši od 40 let, nehajte nanašati rdečilo na ta način, če želite biti videti mlajše." Ko se prenehate smejati, se ličnice namreč spustijo, z njimi pa tudi rdečilo, kar vizualno poviša vašo starost. Namesto tega pustite za dva prsta razmaka od nosu in rdečilo nanesite bolj proti ušesom. Ta preprosta vaja vam bo pomagala definirati ličnice in obrazu podariti bolj privzdignjeno obliko brez dodatnega truda.

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Z rdečilom ne pretiravajte in pazite na tehniko blendanja

Pretiravanje z rdečilom čez celotna lica je napaka, ki obraz optično 'povleče' navzdol. Namesto da bi barvo nanesli povsod, jo nanesite le na zgornji del lične kosti, piše Tportal. Tehnika blendanja navzgor je tista, ki dela čudeže: barvo vedno potegnite proti liniji las in ne navzdol proti čeljusti. Ta gib namreč posnema naravne linije obraza in ustvarja optično iluzijo, da je koža bolj napeta in dvignjena. Pri zreli koži, ki izgublja kolagen in elastičnost, je prav ta poudarek na zgornjih delih lic tisto, kar loči amatersko ličenje od profesionalnega rezultata.

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Izogibajte se poudarjanju rdečice na obrazu

Zrela koža se pogosto sooča s specifičnimi izzivi, kot so rozacea, vidne pore ali pigmentacijski madeži, ki jih nepravilno naneseni izdelki le še poslabšajo. Pri ženskah po 40. letu, ki so nagnjene k rdečici zaradi menopavze ali občutljivosti, je nujno rdečilo nanašati tako, da se zlije s poltjo, namesto da jo 'razdraži'.

Na kaj morate biti pozorni pri nanašanju rdečila?
Na kaj morate biti pozorni pri nanašanju rdečila?FOTO: iStockphoto
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Strategija vizažistov je preprosta: rdečilo naj simulira naraven, zdrav sij in ne videza pretirane zardelosti. Pravilna lokacija barve odvrača pozornost od morebitnih nepravilnosti in jo usmerja k sijočim, privzdignjenim predelom, kar celotni podobi doda pridih svežine in vitalnosti.

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Vir: tportal.hr

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