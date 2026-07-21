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Poletje ličila
Ličila

Se vam poleti ličila razmazujejo? Z nekaj triki so lahko obstojna ves dan

N.R.A.
21. 07. 2026 03.38
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Ste se naveličali, da vaša podlaga ob vročini izgine? Odkrijte praktične tehnike in izdelke, s katerimi bo vaša T-cona ostala mat ves dan.

Ste se kdaj vprašali, zakaj vaša šminka poleti preprosto 'izpari' že pred poldnevom? Razlogi so visoka temperatura, znoj in povečano mastenje kože, kar so pravi sovražniki pudra, piše net.hr. Rešitev ni v tem, da nanesete več ličil, ampak da to storite pametneje. Kot poroča The Times of India, se ključ do svežine skriva v pravilni izbiri formul, ki so odporne na vročino, in v metodah, ki preprečujejo topljenje produktov. Priprava, nanašanje v tankih slojih in fiksiranje so trije stebri, na katerih sloni brezhiben poletni videz, ki bo preživel vse od jutranje kave do večerne zabave na prostem.

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Brez dobre priprave ni dobrega rezultata

Preden sploh odprete torbico z ličili, poskrbite za podlago. Jutranjo rutino začnite s čiščenjem, nato pa obvezno nanesite hidratantno kremo brez olj (oil-free). Mnogi s problematično kožo ta korak preskočijo, kar je napaka, saj suha koža le še pospeši potenje in mastenje. Ko se krema vpije, sledi sončna krema lahke teksture in nato še matirajoči primer. Ta ustvari nevidno pregrado med kožo in okoljem, preprečuje sijaj T-cone in poskrbi, da se puder na obraz 'dobesedno oprime'. To je ključna taktika, ki podaljša obstojnost za več ur.

Poletje ličila
Poletje ličilaFOTO: AdobeStock

Pomembno pravilo: Vedno kombinirajte produkte z isto osnovo. Vodni puder zahteva vodni primer, silikonski pa silikonsko bazo.

Izberite prave izdelke in tehniko 'blendanja'

Manj je več, še posebej, ko so zunaj tropske temperature. Izogibajte se gostim teksturam in izberite lahke tekoče pudre, ki se ne bodo ugreznili v pore. Če želite naraven videz, so BB-kreme odlična izbira. Pri nanašanju uporabite trik vlažne gobice: puder nanesite v tankih pikicah in ga nežno razporedite po obrazu. S tem dosežete bolj naraven in trajnejši učinek. Ne pozabite na oči; da se vam maskara ne bi razmazala po vekah, uporabljajte le vodoodporne izdelke. Tehnika tankih slojev zagotavlja, da bo vaš obraz videti svež in ne preobremenjen s produkti.

Poletje ličila
Poletje ličilaFOTO: AdobeStock

Zadnji dotik za brezhiben matiran videz

Da vaš trud ne bi bil zaman, ličila fiksirajte s prozornim pudrom. Ta bo preprečil nezaželen sijaj in fiksiral vse, kar ste pred tem nanesli. Zelo učinkovit je matirajoči sprej za obraz, ki služi kot pika na i. Poškropite ga z razdalje 20 centimetrov in pustite, da se posuši na zraku. S tem ustvarite plast, ki ščiti make-up pred znojenjem in drgnjenjem. Če imate v torbici še lističe za matiranje (blotting papers), ste pripravljeni na vse izzive. Ko opazite sijaj na nosu ali čelu, ga le popivnate s papirčkom, namesto da bi nanašali nove plasti pudra v kamnu.

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Vir: net.hr

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