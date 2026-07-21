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črtalo za oči
Ličila

Trik za goste trepalnice: Nevidna črta, ki jo naredite v minuti

N. Č.
21. 07. 2026 04.00
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Spoznajte tightlining, prefinjeno tehniko vizažistov, ki vizualno zgosti trepalnice in obrazu podari spočit videz brez težkih plasti ličil.

Če nimate časa za dolgotrajno nanašanje ličil, a si vseeno želite poudarjenih oči, je tightlining idealna rešitev. Gre za tehniko nanosa črtala na zgornjo notranjo linijo očesa, neposredno v korenine trepalnic. Ta metoda vam vzame manj kot minuto časa, rezultat pa so vidno gostejše trepalnice in bolj definiran pogled, piše Tportal. Za razliko od klasičnega eyelinera, ki lahko ob napačnem nanosu pomanjša oko, ta 'nevidna linija' odpre pogled in ga naredi bolj jasnega. 

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Gre za praktičen trik za vsak dan, ki ne zahteva posebnih umetniških veščin, le malo natančnosti pri nanosu na pravo mesto.

Top trik, ki deluje!
Top trik, ki deluje!FOTO: Profimedia

Kaj je tightlining in kako deluje za boljše trepalnice?

Postopek je precej enostaven: najprej izberite vodoodporen svinčnik, da se ličilo čez dan ne bo razmazalo. Nežno privzdignite zgornjo veko in s konico svinčnika zapolnite praznine med trepalnicami na zgornjem delu očesa, piše Tportal. Pomembno je, da ne rišete po koži nad trepalnicami, temveč ostajate v njihovem samem dnu. Ta tehnika je odlična za ženske s tanjšimi ali redkimi trepalnicami, saj ustvari takojšen učinek volumna. 

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Za naraven videz priporočamo rjav svinčnik, za bolj definiran pa klasično črno barvo, ki bo trepalnicam dodala intenzivno barvo že pri korenu.

Kako izbrati pravo barvo svinčnika za vaš ten kože?

Črna barva je najboljša izbira za tiste, ki želijo drzen in izrazit pogled, piše Tportal. Če pa je vaša koža zelo svetla ali ste blondinka, boste morda ugotovili, da je rjava barva videti precej bolj naravno in manj 'strogo'. 

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Temno siva je prav tako dobra alternativa za zrelejšo kožo, saj ustvari senco, ki poveča volumen trepalnic, ne da bi izgledala težko. Ta trik je posebej uporaben tudi za ženske, ki nosijo očala, saj okvirji pogosto zakrijejo ličila na veki, medtem ko poudarjena korenina trepalnic ostane vidna in definira oko kljub lečam, še dodajajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Vir: tportal.hr

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