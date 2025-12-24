To so najlepši nohti za novoletne praznike

Zlati nohti

Zlati nohti tudi letos ostajajo v ospredju, saj prinašajo toplino, razkošje in glamur, ki se odlično ujema z novoletnimi oblekami in dodatki. Ta trend vključuje različne pristope, od enobarvnih kovinskih manikir do bolj sofisticiranih različic, kot so francoske manikire z zlatimi robovi ali bleščicami.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Bleščeči nohti

Bleščice so nepogrešljiv del prazničnih nohtov, saj takoj ustvarijo občutek prazničnega veselja. Podobno kot pri zlatih nohtih se tudi tu lahko odločite za popolnoma bleščečo manikiro, lahko pa jo popestrite z le nekaj modnimi dodatki.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pentlje in drugi motivi

Pentlje in drugi tridimenzionalni dodatki na nohtih postajajo vedno bolj priljubljeni kot igriv in kreativen element prazničnih manikir. Takšna manikira lahko nohtom doda posebno noto domišljije in prazničnega duha. Ti detajli so lahko subtilni ali bolj izstopajoči, odvisno od vašega osebnega stila.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kromirani ali kovinski nohti v različnih barvah

To so nohti, ki ustvarijo futurističen in hkrati eleganten praznični videz. Srebro in zlato v takšnih zaključkih delujeta še posebej dobro, saj odsevata svetlobo in ustvarjata tridimenzionalni učinek, ki je kot nalašč za novoletno zabavo. Kovinske manikire lahko kombinirate z minimalističnimi vzorci ali pa jih nosite kot samostojen element.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zemeljski toni in barva slive

Gre za malce bolj nenavadno izbiro za praznično manikiro, a ravno zato lahko deluje še toliko bolj izjemno. Odločite se torej lahko za tradicionalne jesenske barve nohtov, ki pa jih lahko popestrite s prazničnimi elementi, kot so bleščice ali zvezdice.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči