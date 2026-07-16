Pozabite na kričeče manikire: največji lepotni trend leta 2026 so naravni nohti

Minimalizem je osvojil modne piste, družbena omrežja in rdeče preproge, številni pa ta videz opisujejo kot novo definicijo prefinjenosti.

Manj je več

Na letošnjih modnih revijah so številni oblikovalci modele na pisto poslali z naravnimi oziroma komaj opazno lakiranimi nohti. Tudi lepotni strokovnjaki opažajo, da stranke vse pogosteje posegajo po mlečno rožnatih, bež in prosojnih odtenkih ali pa se odločijo le za nego nohtov brez barvnega laka. Trend se je razširil tudi med zvezdnicami. Naravne nohte pogosto nosijo Zoë Kravitz, sestri Olsen, Sienna Miller in številne vplivnice, ki prisegajo na videz, ki deluje brezhibno, a hkrati povsem nevpadljivo.

icon-expand Za mnoge so naravni nohti nadaljevanje trenda "quiet luxury" oziroma tihega razkošja. FOTO: Adobe Stock

Novi simbol "tihega razkošja"

Za mnoge so naravni nohti nadaljevanje trenda "quiet luxury" oziroma tihega razkošja. Namesto logotipov, bleščic in izrazitih barv je poudarek na kakovosti, urejenosti in zdravem videzu. Ironično pa videz, ki deluje skoraj brez truda, pogosto zahteva veliko nege. Redna manikira, urejena obnohtna kožica, zdravi nohti in sijoča površina so ključni za končni učinek. Prav zato nekateri modni poznavalci menijo, da so popolnoma naravni nohti postali celo nov statusni simbol, znak, da si lahko privoščite čas in nego za videz, ki deluje povsem spontano.

icon-expand Popolnoma naravni nohti so postali celo nov statusni simbol. FOTO: Adobe Stock

Tudi odgovor na lepotno utrujenost

Strokovnjaki opažajo še en razlog za priljubljenost trenda. Po letih podaljševanja nohtov, gel lakov in zapletenih poslikav si veliko ljudi želi bolj preprosto lepotno rutino. Namesto večurnih obiskov salonov se vse več žensk odloča za krajše, naravne nohte, pri katerih je v ospredju predvsem zdravje nohtne plošče. V ospredje prihajajo hranilna olja, kreme za obnohtno kožico in tretmaji za krepitev nohtov.

icon-expand V ospredje prihajajo hranilna olja, kreme za obnohtno kožico in tretmaji za krepitev nohtov. FOTO: Adobe Stock

Trend, ki deli mnenja