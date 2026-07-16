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naravni nohti
Lepota

Pozabite na kričeče manikire: največji lepotni trend leta 2026 so naravni nohti

S.B.
16. 07. 2026 04.00
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Po letih bleščečih gelov, kromiranih zaključkov in dovršene poslikave se v svetu lepote dogaja nepričakovan preobrat. Največji trend leta 2026 niso več opazni nohti, temveč skrbno negovani naravni nohti, z nežnim nude lakom, prosojnim sijajem ali celo brez laka.

Minimalizem je osvojil modne piste, družbena omrežja in rdeče preproge, številni pa ta videz opisujejo kot novo definicijo prefinjenosti.

Manj je več

Na letošnjih modnih revijah so številni oblikovalci modele na pisto poslali z naravnimi oziroma komaj opazno lakiranimi nohti. Tudi lepotni strokovnjaki opažajo, da stranke vse pogosteje posegajo po mlečno rožnatih, bež in prosojnih odtenkih ali pa se odločijo le za nego nohtov brez barvnega laka.

Trend se je razširil tudi med zvezdnicami. Naravne nohte pogosto nosijo Zoë Kravitz, sestri Olsen, Sienna Miller in številne vplivnice, ki prisegajo na videz, ki deluje brezhibno, a hkrati povsem nevpadljivo.

Za mnoge so naravni nohti nadaljevanje trenda "quiet luxury" oziroma tihega razkošja.
Za mnoge so naravni nohti nadaljevanje trenda "quiet luxury" oziroma tihega razkošja.FOTO: Adobe Stock

Novi simbol "tihega razkošja"

Za mnoge so naravni nohti nadaljevanje trenda "quiet luxury" oziroma tihega razkošja. Namesto logotipov, bleščic in izrazitih barv je poudarek na kakovosti, urejenosti in zdravem videzu.

Ironično pa videz, ki deluje skoraj brez truda, pogosto zahteva veliko nege. Redna manikira, urejena obnohtna kožica, zdravi nohti in sijoča površina so ključni za končni učinek. Prav zato nekateri modni poznavalci menijo, da so popolnoma naravni nohti postali celo nov statusni simbol, znak, da si lahko privoščite čas in nego za videz, ki deluje povsem spontano.

Popolnoma naravni nohti so postali celo nov statusni simbol.
Popolnoma naravni nohti so postali celo nov statusni simbol.FOTO: Adobe Stock

Tudi odgovor na lepotno utrujenost

Strokovnjaki opažajo še en razlog za priljubljenost trenda. Po letih podaljševanja nohtov, gel lakov in zapletenih poslikav si veliko ljudi želi bolj preprosto lepotno rutino.

Namesto večurnih obiskov salonov se vse več žensk odloča za krajše, naravne nohte, pri katerih je v ospredju predvsem zdravje nohtne plošče. V ospredje prihajajo hranilna olja, kreme za obnohtno kožico in tretmaji za krepitev nohtov.

V ospredje prihajajo hranilna olja, kreme za obnohtno kožico in tretmaji za krepitev nohtov.
V ospredje prihajajo hranilna olja, kreme za obnohtno kožico in tretmaji za krepitev nohtov.FOTO: Adobe Stock

Trend, ki deli mnenja

Čeprav številni navdušeno sprejemajo minimalistično estetiko, trend ni brez kritik. Nekateri opozarjajo, da se tudi naravni videz spreminja v novo lepotno normo, ki od žensk znova zahteva popolnost, le da je ta zdaj videti bolj neopazna.

Na družbenih omrežjih se zato vrstijo razprave, ali so "goli nohti" res izraz svobodne izbire ali pa le nova različica lepotnih idealov. Drugi pa menijo, da gre predvsem za dobrodošlo spremembo po letih izrazitih trendov in priložnost, da damo prednost zdravim, negovanim nohtom pred zapletenimi manikirami.

Ne glede na razloge je jasno eno: v letu 2026 velja, da je najbolj modna manikira tista, ki je skoraj ne opazimo.

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