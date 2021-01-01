Nepričakovani odziv moških: zakaj so jokali med predstavo?
Intervju
Anela Šabanagić: Včasih se sprašujem, ali je z mano kaj narobe, ker se mi zdijo lepotni ideali smešniAnelo Šabanagić večina pozna pod vzdevkom Streetchatella, ki ga uporablja kot ena najbolj uspešnih in prepoznavnih modnih blogerk. Svetlolasa lepotica, ki prihaja iz Velenja, je leta 2010 zmagala v šovu Supermodel Slovenije, zadnja leta pa predvsem veliko potuje, piše blog in ureja svoj profil na Instagramu. "Kot model sem bila izpostavljena takšnim količinam ličil, da v zasebnosti prisegam na naravno in čim manj," nam je zaupala v intervjuju in dodala, da največ pozornosti posveča negi kože.
Gorka Berden: Kar groza me je te izumetničene lepote!Gorka Berden si včasih ni predstavljala, da bi živela in delala kjer koli drugje kot v Parizu. Ko je bila v tej prestolnici kulture sprejeta na prestižen študij igre, je zaživela svoje sanje. Toda pot jo je sčasoma pripeljala nazaj v rodno Ljubljano. V intervjuju tokrat nisva govorili o njenem življenju v tujini, ampak sva se dotaknili lepote, lepotnih idealov in tega, kako ona skrbi za svojo kožo in kdaj se počuti najbolj nepremagljivo in se ji zdi, da lahko premika gore.
Neja Brank: Mislijo, da bo njihovo življenje mnogo lepše, če bodo imele manj kilogramovNeja Brank, po večletnem boju z anoreksijo, depresijo ter drugimi adolescentnimi muhami, danes odpira teme, ki navdihujejo vse generacije. "Sama vsak dan prejemam na desetine sporočil in včasih mi je res žalostno brati kaj hodi po glavah dvanajstletnicam. Zelo tanka črta je med tem, da nekoga spremljamo zato, ker nas navdihuje, ali pa zato, da se z njim primerjamo," nam je zaupala v intervjuju in dodala, da smo ženske po njenem mnenju preveč obremenjene z videzom.
Patricia Pangeršič: Žal so danes pričakovanja deklet pri veliki večini previsokaPatricia Pangeršič kot športnica, osebna trenerka, blogerka in influencerka, veliko pozornosti posveča negi kože. Največ ji pomeni, da kozmetični izdelki, ki jih uporablja, njeno kožo vlažijo ter da zagotavljajo svežino, ki traja ves dan. V intervjuju pa nam je razkrila tudi to, kaj si misli o trenutnih lepotnih idealih in katere napake najpogosteje delamo, ko si želimo izklesati telo.
Lea Plut: Včasih me je to omejevalo, danes v tem vidim prednostLea Plut, manekenka in supermodel Slovenije 2006, verjame, da se v vsaki ženski skriva nekaj lepega. Tega želi naučiti tudi svoji hčerki. "Želim ju naučiti, da lepota izvira iz notranjosti - iz dobrih dejanj, lepega obnašanja in občutka za soljudi." Čeprav ima odkar je postala mama, zjutraj precej manj časa, ki ga lahko posveti lepotnemu ritualu, pa vseeno skrbi za to, da je njena koža hidrirana in negovana s pravimi kozmetičnimi izdelki.
Znano Slovenko primerjajo z Meghan Markle. Ji je res podobna?Priljubljena pevka Kataya se je v življenju soočila s številnimi zdravstvenimi izzivi, zaradi katerih je danes zelo hvaležna za svoje zdravje in spoštuje svoje telo. "Niti slučajno ne mislim hujšati, se podrejati drugim ali standardom lepote," nam je zaupala v intervjuju in dodala: "Lepota je definitivno notranjost, ki izžareva. Prijazen pogled, toplina srca, moč duše in prijaznost do drugih in sebe."
Cindy razkrila svojo lepotno skrivnostCindy Sabolčec je vedno želela izraziti svojo kreativnost z drugimi in zaradi tega je pred nekaj leti začela pisati blog, ki je danes posvečen lepoti in lifestyleu. Razlog za to je njena ljubezen do izdelkov za nego kože in potovanj. »S tem sem se začela ukvarjati kar dolgo nazaj, še preden je »Influencerstvo« postalo »in« in je to postal vsak drugi. Ogromno strast imam do pisanja in to izražam preko bloga,« nam je zaupala, v intervjuju pa razkrila tudi to, kako izgleda njena lepotna rutina in kateri izdelki za nego kože so njeni najljubši.
Kako za lepoto skrbijo znane Slovenke?Ženske se dandanes vse bolj zavedamo, kako pomembna je nega za naš videz, in vemo, kako za svojo lepoto ustrezno poskrbeti. Ker je z nego kože treba začeti že zjutraj, smo se obrnili na znane Slovenke, ki so nam razkrile, kako je videti njihov jutranji lepotni ritual.
Flora Ema Lotrič: Občudujem ženske, ki izžarevajo moč in pogum!Priljubljena pevka Flora Ema Lotrič priznava, da ji ni vseeno s čim neguje kožo. "Poskusim čim manj komplicirati in uporabljam izdelke, ki nudijo potrebno vlago in lepo nahranijo kožo," nam je zaupala v intervjuju in dodala, da se je tudi sama kot najstnica borila z aknami. Ljubezen do ličenja in nege kože je podedovala po babici, ki ji je zaupala tudi marsikatero lepotno skrivnost.
Ana Praznik ima zelo pomembno sporočilo za ženskePriljubljena radijska in televizijska voditeljica Ana Praznik priznava, da zjutraj nikoli ni imela prav veliko časa. Odkar je mamica, pa je minut, ki jih lahko posveti negi kože in lepotičenju, še manj. Temu je seveda prilagodila tudi svojo jutranjo lepotno rutino, kar pa ne pomeni, da njena koža ni deležna nege, ki jo potrebuje. "Nega kože je zame nekaj najbolj pomembnega, ko je govora o negi," pravi in doda: "Ne vem za druge, ampak jaz res ne iščem lepotnih idealov v drugih. Jaz se ukvarjam sama s sabo."
S pilingom v boj proti gubamVse imamo rade lep, negovan, sijoč in mladosten videz kože in pravilna uporaba pilinga lahko pripomore k temu. Preden naredimo piling, je dobro vedeti, kakšne vrste pilinga poznamo, kako deluje in kako ga uporabljati.
Nepremagljiva
Ne boste verjele, kako vsestransko je kokosovo olje!Kokosovo olje velja za enega nepogrešljivih lepotnih pripomočkov, ki ga lahko uporabljamo na številne načine. Poleg tega, da vlaži kožo, neguje lase in jim vrača sijaj, pospešuje vpijanje kalcija v telo, je sredstvo za čiščenje obraza, njegove učinkovite sestavine pa izjemno dobro delujejo tudi pri hujšanju.
