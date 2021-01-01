icon-video-call-1

Cindy razkrila svojo lepotno skrivnost Cindy Sabolčec je vedno želela izraziti svojo kreativnost z drugimi in zaradi tega je pred nekaj leti začela pisati blog, ki je danes posvečen lepoti in lifestyleu. Razlog za to je njena ljubezen do izdelkov za nego kože in potovanj. »S tem sem se začela ukvarjati kar dolgo nazaj, še preden je »Influencerstvo« postalo »in« in je to postal vsak drugi. Ogromno strast imam do pisanja in to izražam preko bloga,« nam je zaupala, v intervjuju pa razkrila tudi to, kako izgleda njena lepotna rutina in kateri izdelki za nego kože so njeni najljubši.