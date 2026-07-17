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Lepota

"Nevidne trepalnice" so najbolj priljubljen poletni lepotni trend

M. A.
17. 07. 2026 13.31
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Če ste mislili, da so dolge, goste in z maskaro poudarjene trepalnice še vedno nepogrešljiv del vsakodnevnega ličenja, vas bodo letošnji poletni trendi hitro prepričali v nasprotno. V ospredje namreč prihajajo tako imenovane nevidne trepalnice (ghost lashes), pri katerih je ključna prav odsotnost maskare. Namesto dramatičnega videza je poudarek na sveži, sijoči koži in naravno odprtem pogledu, ki deluje lahkotno ter brez odvečnega truda.

Izraz ghost se je sicer najprej uveljavil v frizerskem svetu. Pred nekaj leti so veliko pozornosti pritegnile tako imenovane ghost layers oziroma nevidne plasti v laseh, s katerimi frizerji ustvarijo več volumna in gibanja, ne da bi bile plasti opazne. Zdaj se je ista filozofija preselila še v svet ličenja, kjer "nevidne trepalnice" pomenijo preprosto to, da maskaro pustimo doma.

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Ena največjih zagovornic tega minimalističnega videza je Zendaya, ki je na premieri filma The Odyssey v New Yorku navdušila z izjemno preprostim, a dovršenim ličenjem. Njene oči niso bile poudarjene z maskaro, zato je v ospredje stopila brezhibna polt, ki je delovala sveže, sijoče in naravno. Celoten videz je dokaz, da za eleganten in moderen make-up ni vedno potrebno veliko izdelkov.

Zendaya
ZendayaFOTO: Profimedia

Za njen videz je poskrbel priznani vizažist Ernesto Casillas, ki je razkril, da je bil cilj ustvariti sončno obsijano, sijočo kožo z minimalno količino ličil. Po njegovih besedah je bila prav zdrava in sveža polt osnova celotnega videza, medtem ko so oči ostale skoraj povsem naravne. Za poživitev obraza je uporabil posvetlitveni korektor in kremno rdečilo, ki ga je nanesel na lica, nos, čelo, sence in brado – torej na mesta, ki jih sonce običajno najprej obarva.

Zendaya pri tem nikakor ni osamljen primer. V zadnjih mesecih so se brez maskare v javnosti pojavile tudi Pamela Anderson, Hailey Bieber, Gigi Hadid in Addison Rae. Vse prisegajo na naraven videz, pri katerem so v ospredju negovana koža, enakomeren ten in subtilno poudarjene poteze obraza.

Pamela Anderson
Pamela AndersonFOTO: Profimedia

Prav poletje je idealen čas za takšen pristop k ličenju. Visoke temperature pogosto povzročijo, da se maskara razmaže ali pusti temne sledi pod očmi, zato je opustitev tega koraka tudi precej praktična odločitev. Namesto več plasti ličil strokovnjaki priporočajo kakovosten posvetlitveni korektor, lahko podlago ali tonirano kremo ter kremno rdečilo, ki obrazu vrne svežino in naraven sijaj.

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Če vas skrbi, da boste brez maskare delovali utrujeno, je rešitev predvsem v lepo negovani koži in spočitem videzu predela okoli oči. Dobro izbran korektor lahko učinkovito prekrije podočnjake, privihane in negovane trepalnice pa bodo pogled odprle tudi brez dodatnega poudarka z maskaro.

Trend nevidnih trepalnic tako dokazuje, da je letos manj resnično več. Namesto močno naličenih oči modni in lepotni svet v ospredje postavlja naravno lepoto, sijočo kožo in videz, ki deluje sveže, brezskrbno ter popolnoma prilagojen poletnim dnem.

Vir: cosmopolitan.com

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KOMENTARJI (1)

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YouRangMyLord 17. 07. 2026 19.21
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Zendaya zelo luštna s tem naravnim izgledom, Pamela pa žal izgleda na tej fotki stara 70 ne pa svojih 59.
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