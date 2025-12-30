Zadovoljna.si
Nohti
Lepota

Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026

N. Č.
30. 12. 2025 04.00
0

Zimska manikura v začetku leta 2026 ostaja v znamenju elegance, sofisticiranosti in dramatičnih odtenkov, ki se odlično ujamejo s hladnimi dnevi in bogatimi zimskimi materiali.

Črni nohti

Eden od ključnih trendov, ki bo zaznamoval začetek leta 2026, je temni minimalizem. Ta pristop združuje klasično globoko črno barvo s subtilnimi grafičnimi detajli. Takšna kombinacija prinaša občutek tihega luksuza in se odlično ujema s hladnejšim delom leta, saj ohranja prefinjenost, ne da bi bila pretirano bleščeča, poroča Žena.hr.

Beli nohti

Beli nohti so pozimi brezčasna izbira, ki vedno deluje sveže, čisto in elegantno. Klasični, povsem beli nohti ustvarijo učinek urejenosti in se čudovito podajo k zimskim oblačilom v nevtralnih ali temnih tonih. Francoska manikura z belimi konicami ostaja zanesljiv favorit, saj združuje preprostost in prefinjenost ter je primerna tako za vsak dan kot za bolj posebne priložnosti. Za kanček igrivosti in sezonskega pridiha lahko bele nohte popestrimo z nežnimi belimi snežinkami, ki so diskretne, a hkrati dovolj opazne, da manikuri dodajo zimsko čarobnost brez pretiravanja.

Temno zeleni nohti

Temno zeleni nohti so pozimi izjemno priljubljeni, saj delujejo bogato, elegantno in hkrati zelo naravno. Ta globok odtenek lepo poudari zimski videz in se odlično poda tako k vsakodnevnim kot k bolj večernim kombinacijam. Lahko ostanejo povsem enobarvni in minimalistični, zaključeni z nežnim leskom, ki barvi doda globino in prefinjen sijaj. Če pa se v začetku novega leta še nismo povsem pripravljeni posloviti od prazničnega vzdušja, jih lahko popestrimo z diskretnimi bleščicami, ki dodajo kanček glamurja, ne da bi manikura delovala preveč izrazito.

Nohti z zvezdicami

Nohti z zvezdicami so eden tistih trendov, ki jih lahko v manikuro vključimo zelo diskretno, a z njimi vseeno ustvarimo poseben učinek. Zvezdice so lahko izvedene kot drobni 3D-detajli, ki nohtom dodajo teksturo in subtilen poudarek, pri tem pa ne delujejo preveč vpadljivo. Še posebej lepo pridejo do izraza na umirjenih, nevpadljivih podlagah, kjer detajl resnično zasije. Odlično se povezujejo tudi z drugimi zimskimi trendi, na primer s klasičnimi črnimi nohti, kjer zvezdice ustvarijo eleganten kontrast in manikuri dodajo pridih skrivnostnosti in nočnega neba.

Vir: zena.net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
