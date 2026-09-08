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nohti
Lepota

Pozabite na neonske odtenke: to so barve nohtov, ki bodo zaznamovale jesen

N. Č.
08. 09. 2026 04.00
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September je mesec prehoda. Poletne obleke počasi pospravljamo v omaro, lahkotne materiale zamenjajo toplejše pletenine, spremembe pa prihajajo tudi v svet lepote. Če smo poleti prisegale na živahne neonske in pastelne odtenke, zdaj prihaja čas za bogatejše, bolj sofisticirane barve nohtov.

Jesenska manikura letos ne pomeni, da morate takoj poseči po skoraj črnih lakih. V ospredju so odtenki, ki povezujejo najboljše iz obeh svetov: toplino poletja in eleganco jeseni. Med najlepšimi trendi najdemo temno češnjevo rdečo, olivno zeleno, čokoladno rjavo in celo subtilne svetlikajoče se nohte.

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Temna češnjeva rdeča

Rdeči nohti so večna klasika, a jeseni dobijo nekoliko globlji, skrivnostnejši značaj. Namesto svetlih poletnih rdečih tonov letos izbiramo odtenke temne češnje, ki združujejo rdečo, bordo in vinske podtone. Rezultat je eleganten videz, ki deluje sofisticirano tako na kratkih kot daljših nohtih.

NOHTI CHERRY

Olivno zelena in žajbljevi toni

Če obstaja barva, ki zadnja leta uspešno konkurira bordo odtenkom, je to zagotovo zelena. Tokrat so v ospredju njene bolj umirjene različice, kot so olivna, žajbljeva in sivozelena. Delujejo elegantno, modno in nekoliko drugače od klasičnih nevtralnih manikur.

NOHTI

Mocha rjava

Kava, čokolada in karamela že tradicionalno zaznamujejo jesenske lepotne trende. Nič drugače ni pri nohtih. Mocha rjava je eden najbolj nosljivih jesenskih odtenkov, saj deluje nevtralno, a hkrati zelo elegantno. Odlično se poda na vse dolžine in oblike nohtov.

NOHTI

Bordo ostaja večna klasika

Nekateri trendi pridejo in gredo, bordo manikura pa ostaja. Globok vinsko rdeč odtenek je sinonim za jesensko eleganco in se brez težav poda skoraj vsakemu modnemu videzu. Če ste v dvomih, je to vedno varna izbira.

bordo nohti

Nežni sijaj in "clean girl" estetika

Minimalizem ostaja med največjimi lepotnimi trendi. Poleg temnih odtenkov bodo priljubljeni tudi mlečni nohti z nežnim bisernim ali zlatim sijajem. Takšna manikura je elegantna, urejena in primerna za vsak dan.

mikly nohti

Jesen brez strogih pravil

Najlepši del letošnjih trendov je prav njihova prilagodljivost. Ni se vam treba čez noč odpovedati poletnim odtenkom. Dovolj je, da izberete njihovo nekoliko temnejšo, bogatejšo različico. Tako boste v novo sezono vstopile elegantno, modno in brez pretiranega lepotnega šoka.

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Vir: Elle.hr

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