Nohtna stilistka razkriva: takšni nohti bodo hit jeseni in zime

Ko se dnevi krajšajo in živahne, poletne barve postopoma zamenjajo globlji, toplejši odtenki, se spremeni manikira. Jesen in zima sta tradicionalno naklonjeni bogatim barvam, v ospredje pa vse bolj prihajajo tudi teksture, svetlobni učinki in premišljeni detajli.

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Sezona jesen/zima 2026/27 tako združuje dva na videz nasprotna trenda. Na eni strani ostajajo priljubljeni naravni, nežno obarvani nohti, na drugi pa se uveljavljajo izrazitejši dizajni, kovinski odsevi in vzorci. Skupna točka ni enoten videz, temveč možnost prilagajanja trendov osebnemu slogu, obliki rok in načinu življenja.

icon-expand Posebnost sezone jesen/zima 2026/27 je predvsem način kombiniranja barv in različnih učinkov, pravi višja kozmetičarka in nohtna stilistka Tamara Cvelbar. FOTO: osebni arhiv

Opazna trenda: Cat Eye in žametni učinek

Sezono bo zaznamovalo predvsem troje: "bogate barve, zanimive teksture, igra svetlobe in predvsem veliko individualnosti", je pojasnila višja kozmetičarka, nohtna stilistka in edukatorka Tamara Cvelbar. Jesensko-zimska barvna paleta ostaja zvesta preverjenim odtenkom, vendar jih spremljajo nove kombinacije in svetlobni učinki. V ospredju so rjavi in čokoladni odtenki, globoka bordo in vinsko rdeča, temna češnja, sliva, espresso in karamela ter olivno zelena in temno modra. "To so barve, ki jih sicer v hladnejših mesecih pričakujemo in se jih tudi nikoli zares ne naveličamo. Zato se vračajo vsako jesensko in zimsko sezono," je pojasnila sogovornica. "Posebnost letošnje sezone niso toliko barve same, ampak predvsem način, kako jih nosimo," je dodala. Pomembno vlogo imajo teksture, globina barve in različni svetlobni učinki. Med tehnikami, ki dobro ponazarjajo letošnje smernice, izstopa manikira z magnetnimi gel laki, znana kot Cat Eye. Z njo ustvarjamo čudovite prelivajoče učinke in odseve, ki se spreminjajo glede na kot svetlobe in gibanje rok. Soroden, vendar nekoliko drugačen videz ponuja tako imenovani Velvet Effect oziroma žametni učinek. Medtem ko je pri klasičnem učinku Cat Eye pogosto poudarjena svetlobna linija, je pri žametnem videzu odsev bolj razpršen, zato površina nohta spominja na mehak žamet in deluje skoraj tridimenzionalno. Oba učinka dodata nohtom globino in dimenzijo, ne da bi potrebovali dodatne okraske.

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Poleg magnetnih gel lakov in žametnega videza so priljubljeni tudi kromirani in biserni učinki, ki jih lahko kombiniramo s temnejšimi, umirjenimi odtenki. Zlasti kadar jih uporabimo le kot nežen poudarek, ustvarijo prefinjen, eleganten videz, ne da bi manikira delovala preveč izrazito. Kar zadeva obliko in dolžino, so v ospredju krajši, naravno oblikovani nohti, mehko zaobljen kvadrat, oval in mandelj. Tamara Cvelbar opaža vse več poudarka na urejenosti, skladnosti oblike s prsti in kakovostni izvedbi manikire. Lepo oblikovani krajši nohti z negovano obnohtno kožico in sijočim zaključkom so lahko videti enako prestižno kot dolgi, bogato okrašeni nohti, je prepričana.

icon-expand Nohti FOTO: Tamara Cvelbar

Živalski vzorci se vračajo, vendar v bolj premišljeni različici

Še en izrazit trend hladnejših mesecev so leopardji, tigrovi, zebrasti in želvasti vzorci. Živalski potiski na nohtih niso novost, vendar jih tokrat ni treba nanašati na vse nohte ali čez celotno površino nohta. Pogosto zadostuje poudarek na enem nohtu ali detajl na konici, ki ga lahko vključimo tudi v sodobno različico francoske manikire.

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Namesto klasične bele konice lahko izberemo leopardji vzorec, rjavo ali bordo linijo oziroma kombinacijo več različnih odtenkov. "Zelo lepe kombinacije nastanejo tudi, ko živalske vzorce združimo z magnetnimi, prelivajočimi se podlagami. Takšna manikira ima globino, dinamiko in poseben značaj," je opisala nohtna stilistka.

icon-expand Nohti FOTO: Tamara Cvelbar

Minimalizem ostaja, le da je še bolj prefinjen

Vzporedno z izrazitejšimi dizajni se nadaljuje trend tako imenovanega Quiet Luxury oziroma tihega luksuza. Njegovo bistvo je v urejenosti, kakovostni izvedbi in navidezni preprostosti; nohti so videti naravni, njihova oblika je natančna, površina gladka, zaključek pa sijoč.

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Mlečni odtenki, prosojne nude barve in nežno rožnati toni so zato še vedno odlična izbira. Takšna manikira se lepo poda različnim slogom oblačenja, primerna je tako za službo kot tudi za posebne priložnosti, obenem pa ne potrebuje izrazitega okrasja, da bi delovala dovršeno in prefinjeno.

icon-expand Nohti FOTO: Tamara Cvelbar

Minimalističen videz lahko popestrimo tudi z drobnimi detajli. Med priljubljenimi možnostmi ostaja francoska manikira, ki jo lahko osvežimo z barvnimi konicami, kromiranimi poudarki ali izjemno tanko linijo, imenovano mikro francoska manikira. Njena prednost je, da tudi na kratkih nohtih deluje elegantno in sodobno. Eleganco lahko poudarimo tudi z nežnim magnetnim odsevom na mlečni ali nude podlagi, s subtilnim bisernim sijajem ali s kombinacijo matiranih in sijočih površin. Tudi tanka geometrijska linija ali diskreten živalski vzorec na enem nohtu lahko klasični manikiri dodata sodoben značaj, ne da bi izgubila svojo umirjenost. Tamara Cvelbar poudarja, da minimalizem in drznejše manikire niso nasprotujoča si trenda, temveč ponujata dve različni možnosti izražanja: "Trend ni pravilo, temveč navdih, ki ga dobra nohtna stilistka zna prilagoditi osebnosti stranke, njenemu življenjskemu slogu, obliki rok in nohtov."

Kako izbrati manikiro, ki nam zares pristaja?

Pri izbiri manikire naj trendi ne bodo edino vodilo. Upoštevati velja naravno obliko nohtov, dolžino in obliko prstov, celotno podobo rok ter tudi življenjski slog. Ovalni ali nežno mandljasti nohti lahko optično podaljšajo krajše oziroma širše prste, kratki nohti pa so lahko prav tako elegantni kot dolgi.

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Tudi barvo je smiselno izbrati glede na želeni učinek in osebni okus. Nežni nude in mlečni odtenki ustvarijo umirjen videz in se lahko lepo zlijejo s tenom kože, temnejši toni pa poskrbijo za izrazitejši videz. Strogih pravil ni – najpomembneje je, da se z izbrano manikiro dobro počutimo. Kot poudarja Tamara Cvelbar, je pomembno, da je manikira poleg estetske tudi udobna in praktična.

icon-expand Klasična francoska manikura FOTO: Tamara Cvelbar

Lepa manikira se začne z nego naravnih nohtov

V hladnejših mesecih potrebujejo dodatno pozornost tudi dlani in obnohtna kožica. Mraz, veter, suh zrak in pogosto umivanje rok lahko kožo izsušijo, nohti pa lahko postanejo bolj krhki. Pomagajo redno nanašanje kakovostne kreme za roke, uporaba olja za obnohtno kožico in nošenje zaščitnih rokavic pri gospodinjskih opravilih. Nohte pilimo nežno, pri negi in odstranjevanju gelov ali permanentnih lakov pa se izogibajmo agresivnim postopkom in luščenju materiala, saj lahko poškodujejo naravno nohtno ploščo.

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Premori med lakiranji niso nujni za vsakogar, če so nohti zdravi in je manikira pravilno izvedena ter material varno odstranjen. Vendar je pomembno, da sprememb nohtov ne prekrivamo z novim nanosom; ob bolečini, vnetju, izrazitem tanjšanju, spremembi barve ali odstopanju nohtne plošče je priporočljiv posvet z dermatologom. Če posumimo na alergijsko reakcijo, moramo prenehati uporabljati izdelek in poiskati ustrezen strokovni nasvet, opozarja sogovornica.

icon-expand Nohti FOTO: Tamara Cvelbar

Pri izbiri nohtne stilistke zato niso pomembni le končni videz, cena in fotografije izdelkov, temveč tudi strokovna usposobljenost, higiena, način dela in odnos do zdravja naravnih nohtov. Kakovostna manikira se namreč ne pokaže le takrat, ko je sveže izdelana, temveč tudi po odstranitvi materiala in pregledu stanja naravnih nohtov. Tamara Cvelbar sporoča: "Manikira naj bo ženskam v veselje, del njihovega osebnega sloga, trenutki razvajanja in nekaj, ob čemer se počutijo lepo in samozavestno."

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Ne glede na to, ali prisegamo na umirjene mlečne odtenke, globoke čokoladne barve ali drznejše vzorce, je najpomembneje, da izbrana manikira odraža naš osebni slog in da se z njo dobro počutimo. Trendi so lahko navdih za preizkušanje nečesa novega, vendar naj pri izbiri vedno ostaneta v ospredju tudi nega naravnih nohtov in kakovostna izvedba.

icon-expand Nohti FOTO: Tamara Cvelbar

icon-expand FOTO: Tamara Cvelbar

icon-expand FOTO: Tamara Cvelbar

icon-expand FOTO: Tamara Cvelbar

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