Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Nohti - ig
Lepota

Še nimate Halloween nohtov? To so najlepše ideje za zadnji trenutek

N. Č.
30. 10. 2026 12.20
0

Noč čarovnic je že skoraj tu, a za strašljivo dobro manikuro še ni prepozno. Zbrali smo 10 idej za Halloween nohte, nekatere izmed njih pa lahko ustvarite tudi same doma in ne potrebujete obiska salona.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Noč čarovnic je praktično pred vrati, a to še ne pomeni, da je za strašljivo dobro manikuro že prepozno. Ravno nasprotno. Za nekatere najlepše Halloween nohte potrebujete le dva ali tri lake, malo domišljije in nekaj minut časa. Če letos niste rezervirale termina v salonu, naj vas to ne skrbi. Zbrali smo ideje, ki jih lahko ustvarite tudi doma.

Nohtna stilistka razkriva: takšni nohti bodo hit jeseni in zime
Preberi še
Nohtna stilistka razkriva: takšni nohti bodo hit jeseni in zime
Z navadno žlico do popolnega videza okostnjaka za noč čarovnic
Preberi še
Z navadno žlico do popolnega videza okostnjaka za noč čarovnic

Francoska manikura s črnim robom

Če prisegate na elegantno manikuro, klasični francoski videz zamenjajte s črnim. Temni robovi delujejo skrivnostno, trendovsko in ravno prav "halloweenovsko", ne da bi bili preveč vpadljivi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Duhci na mlečni podlagi

Eden najbolj priljubljenih trendov zadnjih let so prikupni beli duhci na prosojni ali mlečni podlagi. Za ta videz ne potrebujete posebnega umetniškega talenta, saj je vsak duh lahko nekoliko drugačen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pajkova mreža

Pajkove mreže so prava klasika za noč čarovnic. Najlepše pridejo do izraza na črni, temno vijolični ali bordo podlagi. Za risanje tankih linij si lahko pomagate z zobotrebcem ali tankim čopičem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Krvavi french

Za nekoliko drznejši videz poskusite priljubljeni "bloody french". Na svetlo podlago nanesite kapljice rdečega laka, ki spominjajo na kri. Rezultat je hkrati strašljiv in presenetljivo eleganten.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Buče na nohtih

Oranžni odtenki so nepogrešljiv del noči čarovnic. Na enega ali dva nohta dodajte preprosto silhueto buče in manikura bo v trenutku dobila praznični pridih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Temno bordo nohti

Če ne marate motivov duhcev, pajkov ali buč, so temno bordo nohti odlična izbira. Ta barva že nekaj sezon velja za eno največjih jesenskih uspešnic, zato boste z njo v trendu tudi po noči čarovnic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Črno-beli vzorci

Za opazen videz preizkusite kombinacijo črne in bele barve. Valovite črte, šahovnica ali abstraktni vzorci delujejo moderno in nekoliko gotsko, zato so kot nalašč za ta letni čas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nohti z zvezdami in luno

Če vas bolj kot grozljivi motivi privlači mistična plat noči čarovnic, izberite temno podlago z drobnimi zlatimi ali srebrnimi lunami, zvezdami in ozvezdji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mat črni nohti

Včasih je manj več. Mat črn lak je ena najpreprostejših, a hkrati najbolj učinkovitih izbir za Halloween. Videz lahko popestrite z enim poudarjenim nohtom v bleščicah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kombinacija črne in oranžne

Ni bolj prepoznavne Halloween kombinacije kot črna in oranžna. Uporabite ju za geometrijske vzorce, pike, črte ali preprost barvni kontrast na posameznih nohtih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za popoln videz ne potrebujete salona

Najlepši Halloween nohti niso nujno tudi najbolj zahtevni. Veliko trendov, ki letos navdušujejo na družbenih omrežjih, lahko ustvarite doma z običajnim lakom, zobotrebcem in nekaj potrpežljivosti. Če pa vam primanjkuje časa, bo tudi preprost črn ali bordo lak poskrbel za videz, ki se bo odlično podal k noči čarovnic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
nohti noč čarovnic halloween nohti noč čarovnic 2026 manikura
Lepota

Z navadno žlico do popolnega videza okostnjaka za noč čarovnic

Zadovoljna.si Top ideje za letošnjo noč čarovnic
Dominvrt.si To so najbolj izvirne buče za noč čarovnic
24ur.com Kako za noč čarovnic postati lik iz naših serij?
Zadovoljna.si Noč čarovnic: Izbira barv in dizajnov za vaše nohte
Zadovoljna.si Top ideje za pustni mejkap v zadnjem trenutku
24ur.com Halloween v Odiseji: Izberi, kako si upaš praznovati!
24ur.com Nadgradite svoje računalnike z doživljenjsko licenco za Office 2021 za 31,65 € in originalnim operacijskim sistemom Win 11 Pro za 13,55 €! Samo ta Halloween!
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008