Še nimate Halloween nohtov? To so najlepše ideje za zadnji trenutek

Noč čarovnic je praktično pred vrati, a to še ne pomeni, da je za strašljivo dobro manikuro že prepozno. Ravno nasprotno. Za nekatere najlepše Halloween nohte potrebujete le dva ali tri lake, malo domišljije in nekaj minut časa. Če letos niste rezervirale termina v salonu, naj vas to ne skrbi. Zbrali smo ideje, ki jih lahko ustvarite tudi doma.

Preberi še Nohtna stilistka razkriva: takšni nohti bodo hit jeseni in zime

Preberi še Z navadno žlico do popolnega videza okostnjaka za noč čarovnic

Francoska manikura s črnim robom

Če prisegate na elegantno manikuro, klasični francoski videz zamenjajte s črnim. Temni robovi delujejo skrivnostno, trendovsko in ravno prav "halloweenovsko", ne da bi bili preveč vpadljivi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Duhci na mlečni podlagi

Eden najbolj priljubljenih trendov zadnjih let so prikupni beli duhci na prosojni ali mlečni podlagi. Za ta videz ne potrebujete posebnega umetniškega talenta, saj je vsak duh lahko nekoliko drugačen.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pajkova mreža

Pajkove mreže so prava klasika za noč čarovnic. Najlepše pridejo do izraza na črni, temno vijolični ali bordo podlagi. Za risanje tankih linij si lahko pomagate z zobotrebcem ali tankim čopičem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Krvavi french

Za nekoliko drznejši videz poskusite priljubljeni "bloody french". Na svetlo podlago nanesite kapljice rdečega laka, ki spominjajo na kri. Rezultat je hkrati strašljiv in presenetljivo eleganten.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Buče na nohtih

Oranžni odtenki so nepogrešljiv del noči čarovnic. Na enega ali dva nohta dodajte preprosto silhueto buče in manikura bo v trenutku dobila praznični pridih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Temno bordo nohti

Če ne marate motivov duhcev, pajkov ali buč, so temno bordo nohti odlična izbira. Ta barva že nekaj sezon velja za eno največjih jesenskih uspešnic, zato boste z njo v trendu tudi po noči čarovnic.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Črno-beli vzorci

Za opazen videz preizkusite kombinacijo črne in bele barve. Valovite črte, šahovnica ali abstraktni vzorci delujejo moderno in nekoliko gotsko, zato so kot nalašč za ta letni čas.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nohti z zvezdami in luno

Če vas bolj kot grozljivi motivi privlači mistična plat noči čarovnic, izberite temno podlago z drobnimi zlatimi ali srebrnimi lunami, zvezdami in ozvezdji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mat črni nohti

Včasih je manj več. Mat črn lak je ena najpreprostejših, a hkrati najbolj učinkovitih izbir za Halloween. Videz lahko popestrite z enim poudarjenim nohtom v bleščicah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kombinacija črne in oranžne

Ni bolj prepoznavne Halloween kombinacije kot črna in oranžna. Uporabite ju za geometrijske vzorce, pike, črte ali preprost barvni kontrast na posameznih nohtih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za popoln videz ne potrebujete salona

Najlepši Halloween nohti niso nujno tudi najbolj zahtevni. Veliko trendov, ki letos navdušujejo na družbenih omrežjih, lahko ustvarite doma z običajnim lakom, zobotrebcem in nekaj potrpežljivosti. Če pa vam primanjkuje časa, bo tudi preprost črn ali bordo lak poskrbel za videz, ki se bo odlično podal k noči čarovnic.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči