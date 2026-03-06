Zadovoljna.si
Nohti
Lepota

6 trendov nohtov za letošnjo pomlad

N. Č.
06. 03. 2026 04.00
0

Pomlad je že praktično pred vrati, z njo pa prihajajo tudi novi spomladanski trendi nohtov. Vsaka sezona prinese sveže ideje, nove barve in zanimive tehnike manikire, ki hitro osvojijo družbena omrežja in kozmetične nohte.

Pomlad 2026 prinaša kombinacijo minimalističnih odtenkov, sijočih tekstur in igrivih spomladanskih motivov. V ospredju so naravne barve, pastelni odtenki, elegantni sijaj ter manikire, ki poudarjajo svežino in lahkotnost sezone. Spodaj predstavljamo šest največjih trendov nohtov za pomlad 2026, ki jih boste v prihajajočih mesecih zagotovo videvali povsod.

Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika

Mlečno beli nohti

Eden največjih trendov za pomlad 2026 so tako imenovani milky white nohti. Gre za mlečno bel odtenek, ki je mehkejši in bolj naraven od klasične bele barve. Takšna manikira ustvarja eleganten in minimalističen videz ter poudari naravno lepoto nohtov. Ta trend je postal še posebej priljubljen zaradi nežnega videza, ki se poda tako k vsakodnevnim kot tudi k bolj elegantnim stilom. Poleg tega mlečno bela barva deluje zelo sveže in je idealna izbira za prehod iz zimskih v pomladne mesece.

Pastelno modri nohti

Pastelni odtenki so skoraj vedno povezani s pomladjo, letos pa posebej izstopa pastelno modra barva. Ta nežna barva spominja na jasno spomladansko nebo in daje nohtom svež ter umirjen videz. Pastelno modra je zelo vsestranska – lepo je videti na kratkih ali dolgih nohtih, v kombinaciji z minimalistično manikiro ali kot del bolj igrivih dizajnov poslikav nohtov. Zaradi svoje nežnosti in svežine se uvršča med najbolj priljubljene barve nohtov za pomlad 2026.

Masleno rumeni nohti

Rumena barva bo to pomlad ponovno v središču pozornosti, še posebej v obliki tako imenovanih butter yellow nohtov. Gre za mehkejši, pastelni odtenek rumene, ki deluje bolj prefinjeno kot klasična živahna rumena barva. Ta trend simbolizira toplino, sonce in prihod pomladi. Masleno rumeni nohti so odlična izbira za vse, ki želijo svoji manikiri dodati nekaj optimizma in svežine, hkrati pa ohraniti eleganten videz.

Pastelno zelena

Naravni odtenki so v zadnjih sezonah zelo priljubljeni, pomlad 2026 pa prinaša posebno priljubljenost nežne zelene barve – znane tudi kot 'sage green'. Ta barva spominja na sveže listje in prebujajočo se naravo, zato je popolna za pomladno sezono. Nežno zelena deluje umirjeno, elegantno in zelo sodobno, pogosto pa se kombinira z minimalističnimi vzorci ali drobnimi detajli. Prav zaradi svoje povezave z naravo postaja ena izmed najbolj modnih barv za nohte letošnje pomladi.

Jelly oziroma sijoči prosojni nohti

Velik trend pomladi 2026 so tudi tako imenovani jelly oziroma prosojni nohti z visokim sijajem. Takšna manikira ustvarja skoraj steklen videz nohtov, saj se uporabljajo polprosojni laki v več slojih. Rezultat je zelo sijoč in eleganten učinek, ki deluje moderno in minimalistično hkrati. Ta trend je priljubljen predvsem zato, ker nohtom daje svež in naraven videz, hkrati pa omogoča veliko ustvarjalnosti pri izbiri barv.

Cvetlična poslikava nohtov

Cvetlični motivi so skoraj sinonim za pomlad in tudi leto 2026 ni izjema. Manikire z drobnimi cvetovi, cvetličnimi vzorci ali subtilnimi 3D-detajli bodo to sezono zelo priljubljene. Takšna poslikava nohtov poudari pomladno razpoloženje in nohtom doda romantičen ter igriv videz. Cvetlični dizajni se pogosto kombinirajo s pastelnimi barvami ali nežno rožnatimi odtenki, kar ustvarja popolno spomladansko manikiro.

Ženske frizure

Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi

