Mehka francoska manikura
Lepota

Nohti 2026: V modo se vrača klasika

N. Č.
10. 01. 2026 04.00
0

V novo leto vstopamo z željo po preprostosti in urejenosti, ki se odraža tudi v lepotnih trendih za leto 2026. Po sezoni bleščic, izrazitih barv in kompleksnih umetniških vzorcev letos vidimo jasen premik k bolj klasičnim, naravnim in minimalističnim manikuram.

Francoska manikura v sodobni izdaji

Francoska manikura ostaja eden najbolj prepoznavnih in klasičnih stilov nohtov, ki nikoli ne gre iz mode. V sezoni 2026 pa prihaja v nekoliko bolj subtilnih, modernih različicah, ki poudarjajo čisto linijo in prefinjenost. Namesto klasičnih širokih belih robov, ki smo jih poznali, je letos še posebej priljubljena mikro francoska manikura, kjer je rob nohta označen z izredno tanko, skoraj nevidno linijo.

Tovrstna manikura na prozorni ali nude podlagi deluje neverjetno elegantno in osvežujoče ter je odlična za vsakodnevne in bolj uradne priložnosti.

Od mlečnih do belih in nude nohtov

Pri klasični manikuri za zimo 2026 prevladujejo čisti toni, kot so različne mlečne, bele in nude barve. Trendi poudarjajo naraven videz nohtov in vizualno podaljšajo nohte, ne da bi bili pretirano dramatični. Bela barva simbolizira svežino in nov začetek, kar jo dela še posebej primerno za obdobje po praznikih. Nežen nude ton na nohtih deluje dovršeno in sprejemljivo za vsak stil, od poslovnega do vsakdanjega.

Stekleni nohti in minimalističen sijaj

Trend steklenih nohtov prinaša videz izjemno prosojnih, visoko sijočih nohtov, ki delujejo skoraj kot steklo na konicah prstov. To minimalistično in sodobno estetiko zaznamuje popolna gladkost površine, ki odbija svetlobo in daje nohtom zdrav ter negovan videz. Ta trend se ujema s filozofijo naravne elegance, ki jo v letu 2026 vidimo povsod v svetu lepote, ter je odlična izbira za tiste, ki si želijo sijočo, a ne pretirano dramatično manikuro.

Klasične globoke barve za zimsko eleganco

Čeprav je poudarek na naravnih in čistih odtenkih, se v zimskem obdobju vračajo tudi drugi odtenki, ki ustvarjajo občutek topline in sofisticiranosti. Več o drugih trendih zimskih nohtov si lahko preberete TUKAJ!

Lepota

Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026

KOMENTARJI (0)

