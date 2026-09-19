Jesenski trend nohtov, ki ga modne navdušenke že obožujejo

Jeseni 2026 bodo nohti zaznamovali topli in naravni odtenki, ki posnemajo občutek udobja, mehkobe in prehoda v hladnejše mesece. Prevladovali bodo kremasti nude toni, kavna rjava, temno češnjeva, pa tudi mehka žajbljeva zelena, ki se vrača kot eden najbolj elegantnih jesenskih odtenkov. V ospredju so tudi mlečno stekleni nohti, ki ostajajo trend že drugo sezono, ter mat zaključki, ki jeseni vedno znova postanejo priljubljeni. Med vzorci bo največ povpraševanja po minimalističnih linijah, mikro francoski manikuri in subtilnih kovinskih poudarkih, ki dodajo pridih prazničnosti, ne da bi delovali pretirano.

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Ko se poletni dnevi počasi poslavljajo, se spreminjajo tudi lepotni trendi. Živahne barve in igrivi vzorci se umikajo in dajejo prostor bolj umirjenim, elegantnim tonom, ki odlično ujamejo čarobnost jeseni. Letos bodo v ospredju prefinjeni odtenki, ki delujejo razkošno, ženstveno in brezčasno. Med največjimi jesenskimi favoriti so bordo rdeča, čokoladno rjava, kovinski sijaj in nova različica francoske manikire.

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Bordo, ki nikoli ne razočara

Nekatere barve se vsako jesen vrnejo v velikem slogu in bordo je ena izmed njih. Globoki rdeči odtenki delujejo elegantno, samozavestno in pristajajo skoraj vsaki polti in modni kombinaciji. Prav zato ni presenetljivo, da jih modne navdušenke znova postavljajo na vrh seznama želja.

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Bordo nohti se popolno ujemajo z jesenskimi trendi oblačenja, od toplih pletenin do elegantnih plaščev, obenem pa so dovolj vpadljivi, da pritegnejo poglede.

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Čokoladni odtenki so novi nevtralni

Če je bila še pred kratkim kraljica nevtralnih odtenkov bež barva, ji zdaj močno konkurira čokoladno rjava. Odtenki kave z mlekom, karamele in temne čokolade bodo to jesen povsod, tudi na nohtih.

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Takšna manikira deluje umirjeno, a hkrati zelo prestižno. Poleg tega jo zlahka kombinirate z vsakodnevnimi in bolj elegantnimi modnimi kombinacijami.

icon-expand Bordo, čokoladno rjava in nova francoska manikira bodo med najbolj priljubljenimi trendi nohtov letošnje jeseni. FOTO: Shutterstock

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Kovinski sijaj za pridih glamurja

Jeseni se vrača tudi kovinski efekt, vendar v veliko bolj sofisticirani obliki. Namesto izrazitega leska bodo modne kromirane podrobnosti in subtilni kovinski poudarki, ki ustvarijo občutek luksuza brez pretiravanja.

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Takšna manikira je odlična izbira za vse, ki si želijo nekaj posebnega, a še vedno dovolj elegantnega za vsak dan.

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Francoska manikira, kot je še niste videli

Klasični francoski nohti ostajajo priljubljeni, vendar dobivajo sodobno jesensko preobleko. Bele konice zamenjujejo temnejši odtenki, kot so črna, bordo ali olivno zelena. Tako nastane videz, ki je hkrati brezčasen in zelo moderen.

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Prav ta trend navdušuje ljubiteljice minimalizma, ki si želijo nekaj drugačnega, ne da bi pri tem žrtvovale eleganco.

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Jesen bo v znamenju "tihega luksuza"

Če bi morali letošnje jesenske trende povzeti v eni besedni zvezi, bi to bil "tihi luksuz". Namesto kričečih barv bodo prevladovali bogati odtenki in prefinjeni detajli, ki delujejo drago, urejeno in ženstveno. Ne glede na to, ali prisegate na bordo klasiko, čokoladne tone ali sodoben francoski videz, je jasno eno: letošnja jesen bo na nohtih bolj elegantna kot kadar koli prej.

icon-expand Jesen prinaša bolj umirjene, a nič manj opazne manikire. V ospredju bodo globoke barve, ki delujejo razkošno in brezčasno. FOTO: Shutterstock

Anketa Arhiv Katero jesensko manikiro bi izbrale? Bordo nohte Čokoladno rjave nohte Kovinski oziroma kromiran videz Jesensko francosko manikiro Nekaj povsem drugega Moški Ženska Bordo nohte 1 Čokoladno rjave nohte 0 Kovinski oziroma kromiran videz 0 Jesensko francosko manikiro 1 Nekaj povsem drugega 0 Bordo nohte 0 Čokoladno rjave nohte 0 Kovinski oziroma kromiran videz 0 Jesensko francosko manikiro 0 Nekaj povsem drugega 0 Bordo nohte 1 Čokoladno rjave nohte 0 Kovinski oziroma kromiran videz 0 Jesensko francosko manikiro 1 Nekaj povsem drugega 0 Skupaj Moški Ženska

Ne le nohti - tudi frizure bodo to jesen bolj prefinjene! Več v spodnjem članku.

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