Naravna metoda za učvrstitev mišic in hormonsko ravnovesje

Joga pomeni povezovanje vseh delov nas v celoto. Prav zato joga obraza ni le vadba za obrazne mišice, temveč celostno vpliva na boljše počutje in vitalnost ter pomaga pri sproščanju stresa, je pojasnila priznana mojstrica obrazne joge Jasmina Turnšek. Pri jogi obraza imajo tako kot pri vadbi telesa ključno vlogo mišice. Na obrazu imamo več kot 57 mišic, ki z leti, stresom in vsakodnevnimi navadami postopoma izgubljajo tonus, kar se lahko kaže kot povešena koža, izrazitejše gube, utrujen videz in zabuhlost. Z redno vadbo obraznih mišic lahko izboljšamo njihov tonus, kar prispeva k bolj napeti koži in manj izrazitim gubam. Obraz se z doslednim treningom postopoma dvigne, napne in dobi bolj svež videz.

Preberi še Vesna Španić: 'Z obrazno jogo mišice najprej aktiviramo, nato jim dodamo volumen in tonus'

Učinki pa niso zgolj estetski. Obrazna joga naj bi spodbujala tudi prekrvavitev in pretok energije, kar lahko vpliva na večjo zbranost in splošno boljše počutje. "Z vajami zmanjšamo občutek 'megle v glavi', kar nam omogoči več jasnosti in boljšo koncentracijo," je poudarila sogovornica.

icon-expand Joga pomeni povezovanje vseh delov sebe v celoto in z jogo obraza lahko celostno vplivamo na svoje počutje, pojasnjuje mojstrica obrazne joge Jasmina Turnšek. FOTO: osebni arhiv

Zakaj je obrazna joga še posebej priporočljiva v peri- in menopavzi?

V perimenopavzi in menopavzi mnoge ženske doživljajo številne spremembe, od utrujenosti in nihanja razpoloženja do nespečnosti, povečane napetosti ter sprememb na koži in obrazu. Hormonska nihanja se pogosto odražajo tudi navzven. Po pojasnilih Jasmine Turnšek lahko redna obrazna joga pomaga predvsem pri sproščanju stresa in ohranjanju vitalnosti, "saj pospešimo cirkulacijo energije tudi v glavo. To nam da več jasnosti in naš 'motor' – žleze v glavi, možgani in živec vagus – deluje bolj optimalno." Z vajami tudi "stimuliramo hormonski sistem (posledica pritiska mišic na žleze v glavi) in naše možgane. Tako si lahko ženske z vajami podprejo celoten hormonski sistem, saj je od delovanja žlez v glavi odvisno delovanje vseh preostalih žlez v telesu. Če denimo hipofiza – žleza v glavi – ne deluje optimalno, tudi ščitnica posledično ne bo."

Preberi še Ženske po 40. prisegajo na to rastlino: zaradi nje naj bi bila koža bolj napeta

Vaje z akupresurnimi točkami na obrazu in glavi

Pomembno vlogo imajo tudi vaje z akupresurnimi točkami na obrazu in glavi. Z nežnimi pritiski, masažo in tapkanjem spodbujamo sproščanje, zmanjšujemo posledice stresa in podpiramo naravno ravnovesje telesa. Vaje delujejo na energijski ravni, njihov učinek pa se postopoma odraža tudi na počutju. Sogovornica je v 13 letih poučevanja joge obraza opazila veliko pozitivnih rezultatov, tudi pri sebi, saj je z obrazno jogo uspešno uravnavala hormonsko neravnovesje ščitnice.

Preberi še Ali veste, kaj je joga nidra?

Čeprav znanstvene raziskave o vplivu obrazne joge na hormonsko ravnovesje še niso enotne, stroka priznava, da tehnike sproščanja, masaže in zavestnega dihanja lahko pomembno vplivajo na zmanjšanje stresa, ki je pogosto eden ključnih dejavnikov slabšega počutja v obdobju hormonskih sprememb.

icon-expand Z vadbo obraznih mišic se zaradi boljšega mišičnega tonusa zmanjšajo gube, obraz pa je videti bolj dvignjen in napet. FOTO: Shutterstock

Tapkanje obraza za sproščanje napetosti

Ena izmed priljubljenih tehnik pri jogi obraza je tudi tapkanje obraza. Gre za ritmično nežno tapkanje po obrazu, lasišču in čeljusti, s katerim naj bi sproščali stres, napetosti in občutek pritiska v telesu. Po besedah Jasmine Turnšek se na obrazu nahajajo pomembne akupresurne točke, čeljustni sklep pa je pogosto predel, kjer se kopiči veliko vsakodnevnega stresa in napetosti. Posledično se v njem ustvari kronična mišična napetost, ki ustvarja pritisk. Napetost se lahko prenese tudi na trebušno votlino, kolke in medenico, zato je pomembno, da pričnemo sproščati čeljustni sklep. Pri tem je lahko zelo učinkovito prav tapkanje, je pojasnila.

Preberi še 5 jogijskih poz za premagovanje tesnobe in stresa

Dodala je, da lahko z rednim tapkanjem obraza in glave pomagamo sprostiti telo ter občutiti več olajšanja in umirjenosti. Tapkanje in masažne tehnike lahko sicer pomagajo pri sprostitvi obraznih mišic, izboljšanju prekrvavitve in občutku sproščenosti, zato mnogi obrazno jogo vključujejo v večerno rutino sproščanja ali kratko jutranjo prakso za prebujanje.

icon-expand S tapkanjem po obrazu in glavi lahko občutimo sprostitev in olajšanje tudi drugod po telesu. FOTO: Shutterstock

Katere spremembe si ženske najpogosteje želijo?

Največ žensk si po izkušnjah Jasmine Turnšek želi zmanjšati podbradek, gube med obrvmi, podočnjake ter dvigniti zgornje veke in ustne kotičke. A pri obrazni jogi ni pomembna le rednost, temveč tudi pravilna izvedba vaj.

Preberi še 5 preprostih razteznih vaj, ki vam bodo pomagale bolje spati

"Obstajajo vaje za vse dele obraza, zato lahko obraz preoblikujemo točno tam, kjer želimo. Pomembno pa je znanje, ki ga moramo nujno pridobiti, saj lahko brez pravih informacij vadimo, vendar se na določenih delih obraza spremembe ne bodo zgodile," je opozorila. Kot primer je izpostavila spodnje veke, kjer želimo pogosto zmanjšati vidnost podočnjakov. "Če prej ne izvajamo vaj, ki gradijo volumen celotnega obraza, se spodnje veke ne bodo odzvale. Zato je zelo pomembno pravilno zaporedje vaj, ki se jih sistematično učimo," je pojasnila. Obstajajo torej vaje za vse dele obraza, vendar je ključno pravilno zaporedje in razumevanje delovanja mišic. Nekateri deli obraza so med seboj tesno povezani, zato izolirane vaje pogosto ne prinesejo želenega učinka. Prve spremembe je po pravilnem izvajanju vaj mogoče opaziti razmeroma hitro, že po treh tednih redne vadbe. Po približno petih tednih pa naj bi bilo jasno, kateri deli obraza se odzivajo hitreje in kateri potrebujejo več pozornosti oziroma vaj.

icon-expand Obrazna joga FOTO: Shutterstock

Kako začeti z jogo obraza?

Čeprav se na spletu pojavlja veliko prikazov vaj, Jasmina Turnšek začetnicam svetuje postopno učenje in pridobitev ustreznega znanja. Pomembno je, da se vaj naučijo pravilno, saj nepravilna izvedba lahko pomeni manj izrazite učinke. Za rezultate je ključna tudi rednost; nekaj minut dnevno naj sčasoma postane rutina, podobno kot nega kože ali telesna vadba. Joga obraza ni čudežna rešitev proti staranju, lahko pa predstavlja prijeten ritual, ki združuje gibanje, sproščanje in stik s seboj. V času, ko številne ženske iščejo bolj naravne in neinvazivne pristope k negi in dobremu počutju, zanimanje zanjo raste.

Preberi še Skrivnosti zdrave in negovane kože

Za lažjo predstavo pa si lahko ogledate vodeno video vadbo Jasmine Turnšek, ki prikazuje osnovne vaje in tehnike sproščanja, ki jih lahko vključite v vsakdanjo rutino.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči