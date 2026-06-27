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Pedikura
Lepota

Strokovnjakinja razkriva, kakšno pedikuro bomo nosile to poletje

Špela Zupan , N. Č.
27. 06. 2026 04.00
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To poletje bodo stopala ponovno v središču pozornosti – in to v najbolj elegantni, negovani in ženstveni različici. O tem, kakšni trendi nas čakajo v pedikuri 2026, smo poklepetali z višjo kozmetičarko Tamaro Cvelbar, ki nam je razkrila, katere barve, oblike in zaključki bodo letos najbolj zaželeni.

Poletje 2026 prinaša pedikuro, ki združuje preprostost in igrivost. Če smo v preteklih letih prisegale na močne kontraste in izrazite efekte, se letos vračamo k bolj naravnemu, a še vedno izjemno urejenemu videzu. Prevladovali bodo odtenki, ki poudarijo zagorelo kožo, ter zaključki, ki nohtom dodajo subtilen sijaj.

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Naravni toni, mlečni videz in nežno rožnati odtenki ostajajo nepogrešljivi, saj ustvarjajo čist, zdrav in negovan videz stopal. A poletje ne bi bilo poletje brez barv – zato bodo svoje mesto našle tudi živahne, sončne in morske barve, ki pedikuri dodajo energijo in svežino.

Tamara Cvelbar razkriva, kakšne pedikure bodo v trendu to poletje.
Tamara Cvelbar razkriva, kakšne pedikure bodo v trendu to poletje. FOTO: osebni arhiv

Posebnost letošnjih trendov je tudi poudarek na minimalizmu. Namesto velikih vzorcev in močnih kontrastov bodo v ospredju drobni, elegantni detajli, ki pedikuro dvignejo na višjo raven, ne da bi delovala pretirano.

Kaj pa o trendih pedikure za leto 2026 pravi strokovnjakinja Tamara Cvelbar? Več o njenih nasvetih in napovedih si lahko preberete v nadaljevanju.

Kakšni so letošnji trendi pri poletni pedikuri ter katere barve, vzorci, zaključki ali detajli so letos najbolj priljubljeni?

"Poletje je čas, ko si pri pedikuri privoščimo nekoliko več igrivosti, vendar letos opažam, da so trendi hkrati zelo elegantni in nosljivi. Ženske si še vedno želijo urejenih stopal, vse pogosteje pa izbirajo odtenke, ki poudarijo zagorelo kožo in delujejo prefinjeno."

"Najbolj priljubljeni ostajajo mlečni in naravni odtenki, nežno rožnati toni, mlečno bela ter t. i. "clean look", ki daje vtis zdravih, negovanih in urejenih nohtov. Trend opažam tako pri mlajših kot pri zrelejših ženskah, saj je brezčasen in primeren za vsako priložnost."

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Živahnejše barve

"Poletje hkrati prinese tudi živahnejše barve; letos izstopajo koralna, živo rdeča, češnjeva in malinasta, pa tudi odtenki, navdihnjeni z morjem in sredozemskim poletnim utripom, kot so turkizna, akvamarin in svetlejši modri toni. Te barve lepo poudarijo poletno polt ter delujejo sveže in energično."

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"Med efekti so v porastu subtilni biserni sijaj, nežni kromirani odsevi in t. i. "glazed" oziroma sijoč videz nohtov. Bleščice ostajajo priljubljene, vendar v bolj prefinjeni obliki, kot nežen lesk ali drobni svetlobni odsevi."

"Pri dizajnih prevladujejo minimalizem, drobni detajli in elegantni poudarki, kot so subtilni cvetlični motivi, nežne zlate linije, biserni efekti ali diskretni poudarki na palcu. Pedikura tako postaja vse bolj del osebnega sloga, ne le modni dodatek."

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