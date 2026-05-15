To so najbolj priljubljeni nohti letošnje pomladi

N. Č.
15. 05. 2026 04.00
0

To pomlad se pike vračajo v ospredje, zato ni presenetljivo, da so pikčasti nohti postali eden najbolj iskanih trendov. Letos jih nosimo v različnih velikostih in barvah.

Pomlad 2026 prinaša svežino, igrivost in poudarek na detajlih, ki izstopajo, ne da bi bili pretirano zahtevni. Med pastelne odtenke, naravne oblike in subtilne bleščice se letos vrivajo tudi izrazitejši vzorci, ki nohtom dodajo osebnost in lahkotnost. Manikura je ponovno postala način izražanja, pri katerem se prepletata estetika in preprostost, zato so trendi usmerjeni v nosljive, a vizualno zanimive sloge.

Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Zakaj letos obožujemo pike (tudi na nohtih)?

Pike so eden tistih vzorcev, ki se vedno znova vračajo, ker združujejo nostalgijo, igrivost in eleganco. V modi jih povezujemo z retro estetiko, v lepotnem svetu pa s preprostimi, a učinkovitimi detajli, ki jih lahko prilagodimo vsakemu slogu. Prav zato so letos tako priljubljene – omogočajo subtilen poudarek, ki ne zahteva veliko časa ali spretnosti, a vseeno deluje trendovsko.

Na nohtih pike delujejo kot majhen, a izrazit grafični element, ki ga lahko kombiniramo s katero koli barvno paleto. Od nežnih belih pik na mlečni podlagi do kontrastnih črnih pik na živahnih barvah – ta vzorec omogoča neskončno kreativnost. Poleg tega je pikčasta manikura izjemno nosljiva, saj se poda tako minimalističnim kot bolj drznim slogom.

Pikčasti nohti, ki so trenutno najbolj priljubljeni

Med najbolj priljubljenimi različicami so letos mikro pike, ki ustvarijo eleganten in skoraj teksturen videz. Pogosto jih vidimo na naravni ali kožni podlagi, kar daje nohtom prefinjen, a moderen videz. Ta različica je idealna za vse, ki želijo trend preizkusiti na subtilen način, primeren tudi za bolj formalna okolja.

Druga izstopajoča različica so kontrastni pikčasti vzorci, kjer se kombinirajo močne barve, kot so rdeča, modra ali rumena, s črnimi ali belimi pikami. Ta slog je bolj drzen in popoln za tiste, ki želijo, da njihova manikura postane osrednji modni dodatek. Ne glede na izbrano kombinacijo pa pikčasti nohti ostajajo eden najbolj igrivih in hkrati elegantnih trendov pomladi 2026.

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

