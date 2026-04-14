Zakaj pravijo, da bomo po pitju mrzle kave lepše?

N. Č.
14. 04. 2026 04.00
0

Zagotovo ste že slišali za rek, ki pravi, da bomo po pitju mrzle kave lepše. Pa to res velja? Od kod izvira ta pregovor in kakšne so dejanske koristi pitja mrzle kave?

Pitje mrzle kave, še posebej v obliki tako imenovanih 'cold brew' napitkov, je v zadnjih letih postalo izjemno priljubljeno – ne le zaradi osvežilnega okusa, temveč tudi zaradi potencialnih učinkov na zdravje in dobro počutje. V nadaljevanju bomo raziskali, ali se za tem prepričanjem skriva kaj resnice in katere koristi prinaša ta trendovski napitek.

Zakaj pitje mrzle kave velja za vir lepote?

Ideja, da mrzla kava vpliva na lepoto, ne izhaja iz dejanskih znanstvenih raziskav. Po poročanju Kaffeeroesterei Kirmse izvira iz časov, ko ličila niso bila tako obstojna in so ženske s pitjem vroče kave oz. pare lahko uničile svoje frizure in ličila. Zato so dame pogosto počakale, da se je kava ohladila, in jo pile mrzlo – s tem so ohranile urejen videz in "lepoto".

FOTO: AdobeStock

Je pitje mrzle kave še vedno priljubljeno?

Pitje mrzle kave je danes morda še bolj priljubljeno kot nekoč, pregovor piješ mrzlo kavo, da boš lepa, pa se je obdržal, saj je pitje kave močno vpeto v naš vsakdan.

Ko se začenjajo toplejši meseci, vse pogosteje posegamo po tako imenovani kavi čez led, ledeni kavi ali drugih cold brew različicah, ki združujejo osvežitev in užitek ob kavi. Pregovor danes ne govori več o strahu pred razmazanim ličilom, temveč deluje igrivo in nekoliko nostalgično – kot most med preteklimi navadami in sodobnimi rituali pitja kave.

Tudi ve kdaj pijete mrzlo kavo?
FOTO: Shutterstock

Kakšne so koristi pitja mrzle kave?

Ker mrzlo kavo pijemo še danes, pregovor pa se še vedno uporablja, se ljudje pogosto vprašajo, ali ima pregovor o mrzli kavi in lepoti morda tudi kakšno dejansko znanstveno podlago. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj naših ugotovitev.

Več antioksidantov in zaščita kože

Kot poroča Healthline, kava vsebuje številne antioksidante, ki pomagajo v boju proti prostim radikalom. Ti lahko upočasnijo procese staranja kože, kar je eden ključnih razlogov, zakaj se pitje mrzle kave povezuje z lepšim videzom.

Kako pijte kave vpliva na lepoto?
FOTO: AdobeStock

Manj kisline in boljša prebava

Cold brew kava ima nižjo kislost kot tradicionalno pripravljena vroča kava. Kot navaja Healthline, to pomeni manj draženja prebavil, kar lahko vodi do boljšega splošnega počutja in posledično tudi bolj zdravega videza kože.

Dolgotrajnejša energija brez nenadnih padcev

Kot poroča Third Wave Coffee Roasters, mrzla kava pogosto vsebuje več kofeina, ki se sprošča počasneje. To pomeni bolj stabilno energijo skozi dan, brez nenadnih padcev, kar lahko pomaga zmanjšati utrujen videz in podočnjake.

Podpora presnovi in telesni pripravljenosti

Kofein v mrzli kavi lahko pospeši metabolizem. Kot navaja Healthline, to pomaga pri kurjenju maščob in izboljšanju telesne zmogljivosti, kar lahko dolgoročno prispeva k boljši telesni formi in samozavesti.

Tudi ve pijete mrzlo kavo?
FOTO: AdobeStock

Hidratacija in osvežitev

Čeprav kava pogosto velja za diuretik, mrzla kava še vedno prispeva k dnevnemu vnosu tekočine. Kot poudarja Kaffeeroesterei Kirmse, je zaradi osvežilne narave odlična izbira v toplejših mesecih, kar pomaga ohranjati hidracijo – ključni dejavnik za zdravo in sijočo kožo.

Boljše razpoloženje in manj stresa

Kot poroča Third Wave Coffee Roasters, pitje kave spodbuja sproščanje dopamina, hormona sreče. Boljše razpoloženje in manj stresa pa neposredno vplivata na naš videz, saj kronični stres pogosto povzroča težave s kožo.

Vir: healthline.com, kaffeeroesterei-kirmse.de, thirdwavecoffeeroasters.com

