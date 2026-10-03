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Podaljševanje trepalnic
Lepota

Priljubljen lepotni tretma povezujejo s povečanim številom mikroskopskih pršic na vekah

N. Č.
03. 10. 2026 04.00
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Podaljševanje trepalnic velja za enega najbolj priljubljenih lepotnih tretmajev, a strokovnjaki opozarjajo tudi na manj znano plat. Novejše ugotovitve kažejo, da je lahko povezano s povečanim številom mikroskopskih pršic, ki živijo na naši koži.

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Podaljševanje trepalnic je že vrsto let eden najbolj priljubljenih kozmetičnih tretmajev. Mnoge ženske se zanj odločajo, ker ustvari videz daljših, gostejših trepalnic in zmanjša potrebo po vsakodnevnem nanašanju maskare. Strokovnjaki pa opozarjajo, da lahko tretma prinese tudi določena tveganja za zdravje oči.

Po poročanju portala Net.hr, ki povzema ugotovitve strokovnjakov in raziskav, lahko podaljšane trepalnice ustvarijo pogoje za prekomerno razmnoževanje mikroskopskih pršic Demodex, ki sicer naravno živijo na človeški koži.

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Kaj so pršice Demodex?

Pršice Demodex so mikroskopski organizmi, ki jih najdemo na koži skoraj vseh odraslih ljudi. Obstajata dve najpogostejši vrsti: Demodex folliculorum, ki se zadržuje v lasnih mešičkih, in Demodex brevis, ki živi v lojnicah. Hranijo se z odmrlimi kožnimi celicami in sebumom ter v običajnih okoliščinah ne povzročajo težav.

Težave se lahko pojavijo, ko se njihovo število izrazito poveča. Takrat lahko nastane stanje, imenovano demodikoza, ki je povezano z draženjem in vnetji.

Podaljševanje trepalnic
Podaljševanje trepalnicFOTO: Shutterstock

Kaj je pokazala raziskava?

Raziskovalci iz Ukrajine so pregledali vzorce 25 žensk in pri skoraj vseh odkrili prisotnost pršic Demodex. Poleg tega so izvedli anketo med 345 ženskami. Skoraj četrtina vprašanih je uporabljala podaljšane trepalnice, približno polovica teh žensk pa je poročala o simptomih, kot so nelagodje, rdečica ali srbenje oči. Ugotovitve so bile predstavljene na kongresu European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS).

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Raziskovalci so ugotovili tudi, da je kar 85 odstotkov žensk, ki so tretma ponovile desetkrat ali več, kazalo znake disfunkcije Meibomovih žlez, ki imajo pomembno vlogo pri zdravju oči in stabilnosti solznega filma.

Trepanice
TrepaniceFOTO: iStock

Zakaj lahko podaljšane trepalnice predstavljajo težavo?

Po navedbah strokovnjakov je največja težava pogosto povezana s higieno. Nekatere uporabnice se zaradi strahu pred poškodbami podaljškov izogibajo temeljitemu čiščenju območja okrog oči. Posledično se lahko ob robu vek kopičijo sebum, ostanki ličil in odmrle kožne celice, kar ustvarja ugodne pogoje za razmnoževanje pršic.

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Dodatno lahko čiščenje otežuje tudi lepilo, uporabljeno pri nameščanju umetnih trepalnic.

Trepalnice
TrepalniceFOTO: Shutterstock

Na katere simptome morate biti pozorni?

Prekomerno število pršic Demodex je pogosto povezano z blefaritisom oziroma vnetjem vek. Med najpogostejšimi simptomi so:

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srbenje vek,

pekoč občutek in draženje oči,

rdečina ob robu vek,

občutek tujka v očesu,

otekanje vek,

nastanek lusk ali oblog ob korenu trepalnic.

V hujših primerih lahko pride tudi do izpadanja naravnih trepalnic ter težav, povezanih s suhimi očmi.

Trepalnice
TrepalniceFOTO: iStock

Ali se morate podaljševanju trepalnic odpovedati?

Strokovnjaki poudarjajo, da podaljševanje trepalnic samo po sebi ne pomeni, da boste razvili težave. Ključna je predvsem pravilna higiena. Priporočajo redno čiščenje trepalnic in vek z izdelki, namenjenimi negi podaljšanih trepalnic, ter pozornost na morebitne simptome draženja.

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Profesorica Sorcha Ní Dhubhghaill iz organizacije ESCRS je ob tem poudarila, da prisotnost pršic Demodex še ne pomeni bolezni, saj so del običajne mikrobiote očesa. Pomembno pa je njihovo prepoznavanje, če povzročajo simptome ali vnetje.

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Viri: Net.hr, AOL, European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)

Razlagalnik

Meibomove žleze so specializirane lojnice, ki se nahajajo v robu zgornje in spodnje veke. Njihova glavna naloga je izločanje oljnate snovi, imenovane meibum, ki se meša s solzami in tvori zunanjo plast solznega filma. Ta oljnata plast je nujno potrebna, saj preprečuje prehitro izhlapevanje vodnega dela solz, s čimer ohranja površino očesa navlaženo in zaščiteno pred izsušitvijo ter zunanjimi dražljaji.

Blefaritis je kronično vnetje robov vek, ki se pogosto kaže kot rdečina, oteklina, srbenje ali pekoč občutek. Do njega pride, ko se žleze ob korenu trepalnic zamašijo ali ko se na vekah prekomerno razmnožijo bakterije oziroma pršice. Poleg neprijetnih fizičnih simptomov lahko blefaritis povzroči tudi občutek tujka v očesu, občutljivost na svetlobo in zamegljen vid, kar znatno zmanjšuje kakovost življenja, če stanja ne zdravimo s pravilno higieno vek.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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