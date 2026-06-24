Zakaj stopala poleti niso mehka? Najpogostejše napake, ki jih delamo vsi

Poleti lahko končno pokažemo stopala in večina si želi, da bi bila lepa na pogled. A sandali, odprta obutev ter hoja po vročem asfaltu, pesku in morski obali pomenijo večjo izpostavljenost stopal kot v drugih letnih časih. Zato se takrat tudi najpogosteje pojavijo suha in trša koža ter razpoke na petah.

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Urejena stopala se začnejo pri osnovah: zdravi koži in nohtih, pravilni negi ter doslednosti, je pojasnila višja kozmetičarka Tamara Cvelbar. "Če je koža na petah suha, zadebeljena ali celo razpokana, samo lak na nohtih ne bo ustvaril urejenega videza," je poudarila.

icon-expand Stopala potrebujejo enako rutino kot koža obraza. Negujmo jih vsak dan, ne le pred dopustom ali takrat, ko se pojavijo težave, poziva višja kozmetičarka Tamara Cvelbar. FOTO: osebni arhiv

Največje napake pri negi stopal

Priprava stopal na poletje ne zahteva zapletenih postopkov, temveč predvsem redno nego skozi vse leto. Težava pa je, da se jim pogosto intenzivneje posvetimo šele tik pred dopustom. "Zdrava in lepa stopala niso rezultat enega obiska pedikure, temveč dosledne nege skozi vse leto," pa je izpostavila sogovornica. Zato jim je treba vsak dan nameniti nekaj minut pozornosti. Tamara Cvelbar priporoča nežno odstranjevanje trše kože s kakovostno pilo, redno vlaženje ter pravilno krajšanje nohtov. Med najpogostejšimi napakami je poleg odlašanja nege do zadnjega trenutka izpostavila preveč agresivno piljenje, ki lahko kožo dodatno dražijo in spodbudijo še večje zadebeljevanje. Težave so lahko tudi zaradi nepravilnega striženja. Nohti ne smejo biti prekratki in ne smete jih pregloboko zaokroževati v kotičkih, saj lahko povečate tveganje za vraščanje.

Ali viralni lepotni triki res delujejo?

Ko gre za nego stopal, nekatere nasvete za nego iščejo tudi na družbenih omrežjih, kjer ponujajo tudi različne "hitre rešitve" za mehka stopala. Vendar Tamara Cvelbar opozarja, da niso vse varne ali primerne za vsakogar. "V praksi pogosto opažam, da lahko nekateri "viralni triki" naredijo več škode kot koristi. Pri negi stopal namreč ni bližnjic. Koža na stopalih ima pomembno zaščitno funkcijo in z njo moramo ravnati premišljeno," je razložila. Tako imenovane "foot peel" maske, ki vsebujejo kisline za luščenje kože, so lahko učinkovite, a niso nujno neškodljive, saj lahko pri občutljivi ali poškodovani koži povzročijo draženje in pekoč občutek ter porušijo kožno bariero. Strokovnjakinja še posebej odsvetuje uporabo pri ljudeh z določenimi zdravstvenimi težavami, kot so sladkorna bolezen, motnje prekrvavitve ali poškodovana koža.

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Podobno velja za mehansko odstranjevanje trde kože z britvicami ali domače rezanje otiščancev in kurjih očes z ostrimi pripomočki. "Pogosto se srečujem s posledicami takšnih posegov, od ureznin in vnetij do še hitrejšega nastajanja zadebeljene kože. Koža se namreč na pretirano agresivne posege pogosto odzove z dodatnim poroženevanjem, saj ščiti sama sebe," je opozorila.

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Prav tako niso za vse primerni domači "naravni recepti", kot so namakanja v kisu, limoni ali sodi bikarboni, saj lahko dodatno izsušijo ali razdražijo kožo, zlasti če je razpokana. Električni brusilniki so uporabni ob previdni in zmerni uporabi; težava nastane pri pretiranem odstranjevanju trde kože naenkrat, ki lahko povzroči občutljivost in hitrejše zadebeljevanje. Zato je varnejša klasična kakovostna pilica za stopala, kjer lahko bolj nadzorujete odstranjevanje trde kože. Med redkimi domačimi praksami, ki jih strokovnjakinja podpira, je nanos bogatejše kreme ali vazelina ter nošenje bombažnih nogavic čez noč, kar pomaga zadrževati vlago in dodatno zmehča kožo. Pristop je uporaben, če koža ni poškodovana ali vneta.

icon-expand Poleti so stopala zaradi sonca, vročine, peska in bosonoge hoje še bolj obremenjena. Ker koža hitreje izgublja vlago, potrebuje dodatno nego. FOTO: Shutterstock

Kdaj je čas za strokovnjaka?

Čeprav lahko veliko naredimo sami, pa domača nega ni vedno dovolj za reševanje vseh težav s stopali. Včasih je smiselno obiskati strokovnjaka.

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Estetska pedikura Pri estetski pedikuri gre za vzdrževanje zdravih stopal; osredotoča se na urejen videz – nohte, obnohtno kožico in manjše nepravilnosti kože. Zdravstvena nega pa sega bistveno dlje. Ukvarja se z vraščenimi nohti, bolečimi otiščanci, kurjimi očesi, razpokami na petah, glivičnimi spremembami in drugimi stanji, ki lahko vplivajo na hojo in kakovost življenja. Estetska nega Pri estetski negi gre za vzdrževanje zdravih stopal. Težave pa lahko nastanejo, ko ljudje predolgo odlašajo z obiskom strokovnjaka ali se sami lotijo reševanja bolečih sprememb. "Pogosto poskušajo sami rešiti vraščen noht, izrezati kurje oko ali z agresivnim piljenjem odstraniti boleče zadebelitve. Žal se takšni poskusi velikokrat končajo z vnetji, bolečinami ali še večjimi težavami," zaznava sogovornica. Obisk strokovnjaka priporoča ob bolečini, spremembah na nohtih ali koži, ki se kljub domači rutini ne izboljšajo, ali kadar težava ovira vsakodnevno hojo. Posebej pomembna je strokovna nega pri sladkornih bolnikih, starejših, osebah s slabšo prekrvavitvijo in vseh, ki težje sami poskrbijo za svoja stopala.

icon-expand S trdo kožo ne ravnajte agresivno, saj lahko pretirano piljenje in odstranjevanje zadebelitev še poslabša stanje. FOTO: Shutterstock

Kako pravilno negovati stopala?

Ker vročina, pesek, morska sol, klor iz bazenov in odprta obutev dodatno izsušujejo in obremenjujejo stopala, se pogosteje pojavljajo suha in zadebeljena koža, razpoke na petah in tudi več težav z glivičnimi okužbami. Zato Tamara Cvelbar poudarja pomen dosledne in redne poletne rutine. Po kopanju je treba stopala vedno sprati s čisto vodo in jih temeljito osušiti, predvsem med prsti. Vlaga, ki ostane med prsti, lahko namreč ustvari idealne pogoje za razvoj glivic. Nujna je redna hidracija s kremami z vlažilnimi in negovalnimi sestavinami, saj koža poleti hitreje izgublja vlago. Kreme je najbolje nanašati zvečer, da imajo aktivne sestavine dovolj časa za učinkovanje in se koža čez noč regenerira. Priporočljivo je redno in nežno odstranjevanje manjših zadebelitev, pomembno vlogo pa ima tudi obutev, ki naj bo udobna in kakovostna. Popolnoma ravni natikači ali dolgotrajna bosonoga hoja lahko povečajo pritisk na pete in pospešijo nastanek zadebeljene kože.

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Trije ključni nasveti za lepa in zdrava stopala skozi vse poletje

Za zdrava in lepa stopala torej veljajo tri osnovna pravila: redna nega, nežnost pri odstranjevanju trde kože in ustrezna obutev. Največji učinek ima vsakodnevna rutina, četudi traja le nekaj minut. Drugi ključ je zmernost, saj agresivni posegi pogosto poslabšajo stanje. Tretji pa je izbira obutve, ki stopalu nudi oporo in razbremeni pete. "Stopala vsak dan nosijo celotno težo telesa, zato si zaslužijo udobno in kakovostno oporo," je izpostavila Tamara Cvelbar.

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Osebna rutina Tamare Cvelbar Opisala je tudi svojo osebno rutino: "Če razkrijem še svojo majhno "skrivnost", je zelo preprosta. Vsak večer si vzamem dve minuti za stopala. Po prhanju jih dobro osušim, nanesem kakovostno negovalno kremo in jo z nekaj potezami vmasiram v pete in podplate. Občasno si privoščim še bolj bogato nego s kopeljo in nežnim pilingom stopal, nanesem hranilno masko in čez noč obujem bombažne nogavice. To ni nič zapletenega, vendar po mojih izkušnjah prav doslednost naredi največjo razliko." Za konec je še poudarila, da "lepa poletna stopala niso rezultat popolne pedikure tik pred odhodom na morje. So odraz majhnih, rednih navad, zaradi katerih so stopala zdrava, mehka in negovana skozi vse poletje."