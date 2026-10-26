Rdeči in temni madeži po aknah: kaj zares pomaga

Novi Rilastil Acnestil AZ 15% serum vsebuje 15 % azelaične kisline in niacinamid: po podatkih proizvajalca se madeži in pordelost po aknah zmanjšajo že v 8 urah, brazgotine pa se vidno izboljšajo v 7 dneh redne uporabe zjutraj in zvečer. Serum je testiran za uporabo v nosečnosti in primeren od 10. leta naprej. Dermatološko preverjene izdelke z azelaično kislino v Sloveniji najdete v spletni dermokozmetični trgovini Pharmagea .

Rilastil Acnestil AZ 15% serum proti sledem po aknah - steklenička 30 ml s kapalko

Rdeči madeži po izbruhih so del naravne obnove kože: koža se po mozolju obnavlja in madeži običajno sčasoma zbledijo sami. Temni oziroma pigmentni madeži pa nastanejo kot posledica nezaščitenega izpostavljanja UV sevanju, zato jih sonce dodatno poglablja. Pri hiperpigmentaciji po aknah sta zato ključna dva koraka: sestavina, ki pospeši bledenje madežev, in dosledna zaščita pred soncem.

Azelaična kislina je aktivna sestavina, pridobljena iz žit (pšenica, rž, ječmen), z antibakterijskimi, protivnetnimi in depigmentacijskimi lastnostmi. Pomaga zmanjšati videz temnih pigmentnih madežev, rdečice in rdečih madežev po izbruhih, hkrati pa zmanjšuje proizvodnjo sebuma in videz povečanih por, zato je primerna za vse tipe kože - tudi za kožo, nagnjeno k aknam in rdečici. Koncentracija 15 % je nivo, ki ga dermatologi prepoznavajo kot visoko učinkovitega pri madežih, pordelosti in nepravilnostih po aknah. Več o sestavini preberite v vodniku Azelaična kislina: učinki, uporaba in kje kupiti .

Rilastil Acnestil AZ 15% serum združuje azelaično kislino (15 %) in niacinamid. Po podatkih proizvajalca se madeži in pordelost po aknah zmanjšajo že v 8 urah, brazgotine pa se vidno izboljšajo v 7 dneh redne uporabe zjutraj in zvečer. Posebnost seruma: testiran je bil za uporabo v nosečnosti - kot pri vsaki novi negi v tem obdobju pa se o uporabi posvetujte tudi s svojim zdravnikom - in je primeren že za najstnike od 10. leta naprej. Blago srbenje ali zbadanje na začetku uporabe je pri azelaični kislini pogosto; kožo lahko pomirite z Acnestil H-Biome kremo. Če draženje ne mine, uporabo prekinite.

Nanos seruma Rilastil Acnestil AZ 15% s kapalko - nega kože s sledmi po aknah

Azelaično kislino še posebej priporočamo v paru s salicilno kislino (BHA): salicilna kislina intenzivno čisti pore in zmanjšuje aktivne izbruhe, azelaična kislina pa deluje protivnetno in antibakterijsko ter zmanjšuje rdečico in rdeče madeže po nečistočah.

- Vsako jutro rutino zaključite s kremo SPF50+, saj sonce poglablja temne madeže po aknah.

- Ob občutku srbenja kožo pomirite z Acnestil H-Biome kremo.

Rilastil Acnestil AZ 15% serum in celotno linijo Acnestil najdete v spletni dermokozmetični trgovini Pharmagea z dostavo po vsej Sloveniji, izdelke pa si lahko ogledate tudi osebno v razstavnem salonu na Litostrojski cesti 40 v Ljubljani.

Kdaj bom opazil/a rezultate?

Madeži in pordelost po aknah se zmanjšajo že v 8 urah, brazgotine pa se vidno izboljšajo v 7 dneh redne uporabe zjutraj in zvečer.

Ali ga lahko uporabljam med nosečnostjo?

Serum je bil testiran za uporabo v nosečnosti. Kot pri vsaki novi negi v tem obdobju se o uporabi posvetujte tudi s svojim zdravnikom.

Ali je primeren za najstnike?

Da, testiran je od 10. leta naprej.

Ali ga lahko uporabljam poleti?

Da. Rutino vsako jutro zaključite s kremo SPF50+, saj sonce poglablja temne madeže po aknah.

Naročnik oglasne vsebine je Pharmagea d.o.o.