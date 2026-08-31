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Retinol solata - tiktok
Lepota

Viralna 'retinol solata' naj bi poskrbela za sijočo kožo, a dermatologi svarijo: ni tako preprosto

N. Č.
31. 08. 2026 08.34
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Ste na družbenih omrežjih zasledili recept za 'retinol solato'? Pojasnjujemo, ali lahko beta-karoten iz korenja dejansko deluje kot retinol in kaj o tem trdi sodobna dermatologija za doseganje lepše kože.

Na TikToku in Instagramu v zadnjih tednih navdušuje tako imenovana retinol solata, za katero uporabniki trdijo, da lahko poskrbi za bolj sijočo, gladko in mladostno kožo. Glavna zvezda recepta je korenje, dermatologi pa opozarjajo, da je resnica nekoliko bolj zapletena. 

Čeprav je ta viralna jed lahko del zdrave prehrane, ne more nadomestiti učinkov retinola v kozmetičnih izdelkih.

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Kaj sploh je retinol solata?

Recepti za viralno solato se nekoliko razlikujejo, večinoma pa vsebujejo na tanke trakove narezano korenje, česen, kis, limetin sok, sezamovo olje in različne začimbe. Na družbenih omrežjih se je razširila teorija, da gre za nekakšen užitni retinol, ki naj bi izboljšal videz kože od znotraj.

Razlog za to prepričanje je korenje, ki vsebuje veliko beta-karotena. Gre za rastlinski pigment, ki ga telo lahko pretvori v vitamin A, iz katerega nastane tudi retinol, piše Tportal. Prav retinol pa velja za eno najbolj cenjenih učinkovin v negi kože, saj pomaga pri gubah, pigmentnih madežih in aknah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ali korenje res deluje kot retinol?

Po besedah dermatologinje Rajani Katta je poimenovanje retinol solata zavajajoče. Za revijo TIME je pojasnila, da je solata sicer zdrava in da vsebuje snovi, ki koristijo koži, vendar nima enakega delovanja kot retinol, ki ga nanašamo neposredno na obraz.

Beta-karoten se v telesu res lahko pretvori v vitamin A, vendar proces ni posebej učinkovit. Za nastanek razmeroma majhne količine retinola je potrebna precejšnja količina beta-karotena. Dermatologi zato poudarjajo, da uživanje korenja ne more ustvariti enakega učinka, kot ga omogočajo dermatološko preizkušeni izdelki z retinolom.

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Zakaj je retinol v kremah drugačen?

Ko retinol nanesemo neposredno na kožo, prodira v njene plasti in spodbuja obnovo celic ter nastajanje kolagena. Raziskave kažejo, da lahko pomaga zmanjšati videz drobnih gubic, izboljša teksturo kože, zmanjša hiperpigmentacije in pomaga pri zdravljenju aken.

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Korenje in druga živila, bogata z beta-karotenom, na kožo ne vplivajo na tak način. Njihov učinek je posreden, saj organizmu zagotavljajo hranila, ki podpirajo splošno zdravje.

Tudi ve uporabljate retinol?
Tudi ve uporabljate retinol?FOTO: Adobe Stock

Kje se skrivajo dejanske koristi?

Prava prednost viralne solate ni v užitnem retinolu, temveč v antioksidantih. Korenje vsebuje spojine, ki pomagajo telesu pri obrambi pred oksidativnim stresom, ki ga povzročajo UV-žarki, onesnaženje in drugi okoljski dejavniki.

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Sistematični pregled raziskav iz leta 2025 je pokazal, da so karotenoidi povezani z boljšo hidracijo kože, večjo elastičnostjo in manjšim vnetjem, piše TIME. Kljub temu raziskovalci poudarjajo, da teh učinkov ne smemo enačiti z delovanjem retinola v kozmetiki.

Ali lahko pojemo preveč korenja?
Ali lahko pojemo preveč korenja?FOTO: iStockphoto

Lahko pojemo preveč korenja?

Za večino ljudi je uživanje beta-karotena iz hrane varno tudi v nekoliko večjih količinah. Vendar lahko pretirano uživanje korenja povzroči zanimiv stranski učinek. Beta-karoten se lahko začne kopičiti v telesu, zaradi česar koža dobi rahlo rumenkasto oziroma oranžno obarvanost.

Poleg tega lahko nenadno povečanje vnosa zelenjave, bogate z vlakninami, pri nekaterih povzroči prebavne težave, še posebej če je prej niso uživali pogosto.

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Kaj dermatologi priporočajo za lepo kožo?

Namesto iskanja ene same čudežne sestavine strokovnjaki priporočajo uravnoteženo prehrano, bogato z različnim sadjem in zelenjavo. Posebej koristne so tudi omega-3 maščobne kisline, ki jih najdemo v mastnih ribah, orehih in lanenih semenih.

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Dermatolog Lawrence Green kot enega najboljših prehranskih vzorcev za zdravje kože izpostavlja sredozemsko prehrano, ki temelji na zelenjavi, sadju, stročnicah, polnovrednih žitih in zdravih maščobah, piše revija TIME. Raziskave jo povezujejo tudi z ugodnejšimi izidi pri nekaterih vnetnih kožnih stanjih, kot so akne in luskavica.

Zdrava in uravnotežena prehrana
Zdrava in uravnotežena prehranaFOTO: Shutterstock

Končno sporočilo strokovnjakov je precej preprosto: viralna retinol solata je lahko odličen dodatek zdravi prehrani, vendar ne pričakujte, da bo krožnik korenja čez noč nadomestil preverjeno nego kože z retinolom.

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Viri: tportal.hr, TIME

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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