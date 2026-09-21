Sanja Grohar razkrila 5 lepotnih pravil, ki jih nikoli ne prekrši

Nekdanja pevka, televizijska voditeljica in fotomodelka je danes mama, ustvarjalka in javna osebnost, ki dobro pozna hiter tempo vsakdana. Zaradi svojega dela je v preteklosti preizkusila veliko lepotnih trendov, izdelkov in rutin, danes pa na nego kože gleda precej bolj preprosto. Ne zanima je več, koliko korakov ima njena rutina, ampak predvsem to, ali ji ti koraki ustrezajo in ali jih lahko brez težav vključi v resnično življenje. Tokrat smo jo ujeli brez filtrov in brez make-upa ter pogledali, kako je videti njen hiter beauty reset pred začetkom novega dne. Ob tem nam je razkrila tudi pet lepotnih pravil, ki so skozi leta postala njen mali recept za negovan videz kože. Nekatera so skoraj presenetljivo preprosta, druga so tiste vrste navad, pri katerih ne dela izjem, vsa pa imajo nekaj skupnega: mogoče jih je vključiti tudi v najbolj hektičen dan.

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1. Obraz si vsako jutro umije z mrzlo vodo

Sanjino prvo lepotno pravilo ne zahteva niti posebnega izdelka niti dodatnega časa. Vsako jutro si obraz umije z mrzlo vodo. Zanjo je to eden prvih korakov dneva, s katerim se prebudi in osveži obraz, še preden se začnejo družinske obveznosti, delo in vse drugo, kar jo čaka. Preprosta navada je skozi leta postala tako samoumeven del njenega jutra, da je ne izpusti niti takrat, ko se ji zares mudi. Prav jutro je tudi trenutek, ko je utrujenost na obrazu pogosto najbolj očitna. Spanec, stres in tempo vsakdana se lahko hitro poznajo predvsem na predelu okoli oči, zato Sanja pri jutranji negi stavi predvsem na občutek svežine. Namesto dolge rutine ima raje nekaj hitrih korakov, po katerih je pripravljena na začetek novega dne. V takšen ritual se preprosto vključi tudi Serum NIVEA Cellular Epigenetics za prebujen videz oči, ki združuje epigenetski pristop in Cryo tehnologijo. Ob nanosu kožo takoj ohladi do –3 C in pomaga zmanjšati videz zabuhlosti. Po podatkih NIVEA serum v dveh tednih pomaga delovati na štiri vidne znake staranja okoli oči: gubice ob očeh, gube in izrazne linije, povešenost podočnjakov ter pust videz kože.

icon-expand Sanja Grohar in NIVEA FOTO: Osebi arhiv

2. Čez dan spije veliko vode

Drugo Sanjino pravilo je nekaj, kar se sliši skoraj preveč preprosto, da bi ga uvrstili med beauty nasvete: čez dan spije res veliko vode. Zanjo skrb za videz kože namreč ni omejena samo na nekaj minut pred ogledalom. Veliko bolj jo dojema kot skupek majhnih navad, ki jih poskuša ohranjati skozi ves dan. V hitrem vsakdanu je ravno pitje vode ena od stvari, na katere hitro pozabimo. Kava se pogosto zgodi samodejno, steklenica vode pa lahko več ur ostane nedotaknjena nekje na mizi ali v torbici. Sanja se zato zavestno trudi, da pije dovolj in da tudi ob natrpanem urniku ne pozabi na osnovne stvari, zaradi katerih se dobro počuti. Z leti se je tako spremenil tudi njen pogled na lepoto. Namesto iskanja ene skrivnosti, ki bo rešila vse, danes verjame v kombinacijo preprostih, doslednih navad in premišljeno izbrane nege. Voda, nekaj trenutkov zase, dobro očiščen obraz in izdelki, ki ustrezajo njeni koži, so zanjo precej bolj realna formula kot zapleten ritual, ki bi ga po nekaj dneh opustila.

3. Čez noč v hladilniku pusti čajno žličko

Eden najbolj prepoznavnih Sanjinih domačih beauty trikov se začne že večer prej. Čajno žličko čez noč pusti v hladilniku, zjutraj pa si jo za nekaj trenutkov položi na predel pod očmi. Na trik prisega predvsem takrat, ko se zbudi z nekoliko bolj utrujenim ali zabuhlim videzom in želi pred začetkom dneva hitro osvežitev. Prav predel okoli oči je pogosto tisti, ki najhitreje pokaže, da za nami ni bila popolna noč. Koža na tem področju je občutljiva, z leti pa lahko postanejo bolj opazne drobne linije, zabuhlost in pust videz. Sanjin hladni trik je zato eden tistih majhnih ritualov, ki ne vzamejo veliko časa, a ji pomagajo, da se zjutraj počuti bolj sveže. Tudi njena nega po pilingu ostaja preprosta in premišljena. Eden ključnih korakov je Serum NIVEA Cellular Epigenetics za pomlajen videz z Epicellineom, ki vsebuje epigenetsko anti-age sestavino Epicelline in tri vrste hialuronske kisline. NIVEA navaja, da serum s patentirano tehnologijo Age Clock v dveh tednih pomaga obrniti deset vidnih znakov staranja kože. Za Sanjo pa je pomembno predvsem to, da se izdelek brez težav vključi v rutino, ki jo lahko dejansko ohranja.

icon-expand Sanja Grohar in Nivea FOTO: Arhiv naročnika

4. Piling je na vsake toliko nuja

"Piling na vsake toliko je nuja. Koža bo popolnoma drugačna," pravi Sanja. Tudi pri tem pravilu pa ne govori o pretiravanju ali nenehnem dodajanju novih korakov v rutino. Piling uporabi občasno, ko začuti, da ga njena koža potrebuje, saj ji je všeč občutek bolj gladke in sveže kože po njem. Prav pri takšnih navadah se pokaže, kako zelo se je njen odnos do nege skozi leta spremenil. Kot nekdo, ki je bil dolgo del sveta mode, medijev in lepote, je imela priložnost preizkusiti veliko različnih trendov. Danes pa ne čuti več potrebe, da bi sledila vsakemu novemu koraku samo zato, ker je trenutno priljubljen. Pomembneje ji je, da pozna svojo kožo in zna presoditi, kaj ji ustreza.

5. Nikoli, res nikoli, ne gre spat z make-upom

Če je pri nekaterih beauty korakih pripravljena svojo rutino prilagoditi tempu dneva, je pri enem pravilu popolnoma neomajna. "Čisto nikoli, nikoli ne bom šla spat z make-upom," pravi. Ne glede na to, kako pozno se vrne domov, kako naporen je bil dan ali kako zelo bi najraje samo legla v posteljo, ličila vedno odstrani in poskrbi, da je koža pred spanjem dobro očiščena. Šele nato se zanjo začne večerni del nege. Na očiščeno kožo najprej nanese Serum NIVEA Cellular Epigenetics za pomlajen videz z Epicellineom, ki je namenjen tudi uporabi zvečer pred nadaljnjo nego kože. Formula vsebuje epigenetsko anti-age sestavino Epicelline in tri vrste hialuronske kisline, NIVEA pa navaja, da serum v dveh tednih pomaga obrniti deset vidnih znakov staranja kože. Sanja je skozi leta namreč ugotovila, da njen cilj ni zgolj ukvarjanje z že vidnimi spremembami, temveč predvsem dosledna nega, s katero želi kožo čim dlje ohranjati v dobri formi.

icon-expand Sanja Grohar in Nivea FOTO: Arhiv naročnika

Večerni ritual nato dopolni še Pomlajevalna nočna krema Cellular Epigenetics, ki je namenjena negi kože med nočnim počitkom. Njena formula z učinkovino Epicelline in provitaminom B5 podpira nočno regeneracijo kože ter pomaga izboljšati njeno čvrstost, napetost in sijoč videz.

Pet minut, ki so samo njene