Skrivnost dolgotrajnega vonja: Izognite se tem petim napakam

Zbrali smo ključne nasvete in razkrili, kako pravilno nanašati parfum, da bo učinek maksimalen.
Najpogostejše napake, ki jih delamo skoraj vsi
1. Drgnjenje zapestja skupaj
To je klasična navada in ena največjih napak. Kot pojasnjujejo strokovnjaki za dišave, trenje ustvarja toploto, ki razgradi molekule parfuma in uniči zgornje note, ki dajejo prvi vtis. Posledično dišava izgubi svojo globino in se razvija drugače, kot je bilo zamišljeno.
Rešitev je, da parfum nanesite in ga preprosto pustite, da se posuši.
2. Nanašate ga na suho kožo
Če imate suho kožo, bo parfum hitreje izhlapel. Kot pišejo na lepotnem portalu Douglas, dišavne molekule potrebujejo lipide oziroma maščobe na koži, da se lahko 'oprimejo', zato na vlažni koži zdržijo dlje. Preprosta rešitev je, da pred nanosom uporabite nevtralno kremo ali losjon.
3. Parfum razpršite v zrak in stopite skozi 'oblak'
Videti je glamurozno, a učinek je slab. Kot za Cosmopolitan pojasnjuje parfumer Clement Gavarry, se pri tej metodi večina parfuma izgubi v zraku, namesto da bi ostal na koži. Zato parfum vedno nanašajte neposredno na kožo.
4. Pretiravate s količino
Morda se vam zdi, da bolj kot diši bolje je, a temu ni tako. Prevelika količina povzroči nasproten učinek: vonj postane vsiljiv, vi pa ga zaradi 'utrujenosti nosu' sploh ne zaznavate več. Običajno zadostujejo 2 do 4 razprški, odvisno od intenzivnosti parfuma.
5. Nanos na napačna mesta
Parfum ni namenjen naključnim mestom na telesu. Kot poudarjamo portalu Perfumeson, so ključne t. i. pulzne točke, deli telesa, kjer je koža toplejša in kri bližje površini, kar pomaga širiti dišavo.
Zakaj sploh pride do teh napak?
Kot piše Fragrantix, razlog za napake ni v nepoznavanju, temveč v navadah. Mnoge tehnike (npr. drgnjenje zapestij ali 'oblak parfuma') so postale del popularne kulture, čeprav nimajo strokovne podlage.
Poleg tega, kot poroča Womens Health Magazine, je parfum kombinacija kemije, telesne temperature in načina nanosa, kar pomeni, da lahko isti parfum na različnih ljudeh deluje povsem drugače.
Kako torej pravilno nanašati parfum?
Če združimo priporočila strokovnjakov, dobimo preprosto rutino:
- nanesite parfum na čisto, rahlo navlaženo kožo,
- ciljajte pulzne točke,
- pršite z razdalje približno 10–20 cm,
- pustite, da se posuši brez drgnjenja,
- uporabite zmerno količino.
Parfum ni le nekaj, kar nanesemo mimogrede ob odhodu od doma. Je majhen ritual in prav način nanosa določa, ali bo dišava obstojna in prefinjena ali pa bo izginila že po nekaj urah.
Vir: Fragrantix, Womens Health Magazine, Perfumeson, Cosmopolitan, Douglas
