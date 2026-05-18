Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Isti parfum lahko na različnih ljudeh diši povsem drugače.
Lepota

Skrivnost dolgotrajnega vonja: Izognite se tem petim napakam

L.G.
18. 05. 2026 04.00
0

Parfum je eden najbolj osebnih lepotnih dodatkov, lahko je zapeljiv podpis, spomin ali del vaše identitete. A večina ljudi dišavo uporablja napačno, zaradi česar izgubi obstojnost ali pa ne diši tako, kot bi moral.

Zbrali smo ključne nasvete in razkrili, kako pravilno nanašati parfum, da bo učinek maksimalen.

Najpogostejše napake, ki jih delamo skoraj vsi

1. Drgnjenje zapestja skupaj

To je klasična navada in ena največjih napak. Kot pojasnjujejo strokovnjaki za dišave, trenje ustvarja toploto, ki razgradi molekule parfuma in uniči zgornje note, ki dajejo prvi vtis. Posledično dišava izgubi svojo globino in se razvija drugače, kot je bilo zamišljeno.

Rešitev je, da parfum nanesite in ga preprosto pustite, da se posuši.

Parfum je eden najbolj osebnih lepotnih dodatkov, lahko je zapeljiv podpis, spomin ali del vaše identitete.
Parfum je eden najbolj osebnih lepotnih dodatkov, lahko je zapeljiv podpis, spomin ali del vaše identitete.FOTO: Shutterstock

 2. Nanašate ga na suho kožo

Če imate suho kožo, bo parfum hitreje izhlapel. Kot pišejo na lepotnem portalu Douglas, dišavne molekule potrebujejo lipide oziroma maščobe na koži, da se lahko 'oprimejo', zato na vlažni koži zdržijo dlje. Preprosta rešitev je, da pred nanosom uporabite nevtralno kremo ali losjon.

3. Parfum razpršite v zrak in stopite skozi 'oblak'

Videti je glamurozno, a učinek je slab. Kot za Cosmopolitan pojasnjuje parfumer Clement Gavarry, se pri tej metodi večina parfuma izgubi v zraku, namesto da bi ostal na koži. Zato parfum vedno nanašajte neposredno na kožo.

To je trenutno najbolj zaželen model balerink
Preberi še
To je trenutno najbolj zaželen model balerink

 4. Pretiravate s količino

Morda se vam zdi, da bolj kot diši bolje je, a temu ni tako. Prevelika količina povzroči nasproten učinek: vonj postane vsiljiv, vi pa ga zaradi 'utrujenosti nosu' sploh ne zaznavate več. Običajno zadostujejo 2 do 4 razprški, odvisno od intenzivnosti parfuma.

5. Nanos na napačna mesta

Parfum ni namenjen naključnim mestom na telesu. Kot poudarjamo portalu Perfumeson, so ključne t. i. pulzne točke, deli telesa, kjer je koža toplejša in kri bližje površini, kar pomaga širiti dišavo.

Isti parfum lahko na različnih ljudeh diši povsem drugače.
Isti parfum lahko na različnih ljudeh diši povsem drugače.FOTO: Shutterstock

Zakaj sploh pride do teh napak?

Kot piše Fragrantix, razlog za napake ni v nepoznavanju, temveč v navadah. Mnoge tehnike (npr. drgnjenje zapestij ali 'oblak parfuma') so postale del popularne kulture, čeprav nimajo strokovne podlage.

Poleg tega, kot poroča Womens Health Magazine, je parfum kombinacija kemije, telesne temperature in načina nanosa, kar pomeni, da lahko isti parfum na različnih ljudeh deluje povsem drugače.

Ali drži, da pitje mrzle kave vpliva na lepoto?
Preberi še
Ali drži, da pitje mrzle kave vpliva na lepoto?

Kako torej pravilno nanašati parfum?

Če združimo priporočila strokovnjakov, dobimo preprosto rutino:
- nanesite parfum na čisto, rahlo navlaženo kožo,
- ciljajte pulzne točke,
- pršite z razdalje približno 10–20 cm,
- pustite, da se posuši brez drgnjenja,
- uporabite zmerno količino.

Ličenje po 40: kako poudariti svežino brez prekrivanja
Preberi še
Ličenje po 40: kako poudariti svežino brez prekrivanja

Parfum ni le nekaj, kar nanesemo mimogrede ob odhodu od doma. Je majhen ritual in prav način nanosa določa, ali bo dišava obstojna in prefinjena ali pa bo izginila že po nekaj urah.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Fragrantix, Womens Health Magazine, Perfumeson, Cosmopolitan, Douglas

parfumi dišave lepota lepotni nasveti
Ženske frizure

To je pričeska, o kateri govori ves internet

Lepota

To so najbolj priljubljeni nohti letošnje pomladi

24ur.com S parfumi šepetajmo, ne polivajmo: podcenjevanje voha je civilizacijska napaka
Moskisvet.com Zasvajajoči oktanski hlapi oz. zakaj nam bencin diši?
Dominvrt.si Vžigalice v kopalnici vas lahko rešijo pred neprijetnim vonjem
Vizita.si Katerih telesnih vonjav ne bi smeli prezreti?
Moskisvet.com Kako uporabljati parfum ali kako se pravilno nadišaviti
Zadovoljna.si Izdelek, ki bo to poletje zamenjal vaš najljubši parfum
Dominvrt.si Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Priporoča
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 01
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 02
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 03
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 04
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 05
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 06
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 07
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 08
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1702