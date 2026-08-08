Nohti, ki jih to poletje nosijo ženske po vsem svetu

Sorbet nohti so poletni trend, ki je letos osvojil družbena omrežja in postal ena najbolj priljubljenih manikir sezone. Gre za nežno, pastelno in rahlo prosojno estetiko, ki spominja na sadni sorbet – svež, hladen in popoln za vroče poletne dni. Na TikToku in Instagramu jih nosijo vsi, zato ni presenetljivo, da je trend postal pravi hit med ljubiteljicami lepote.

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Kaj so sorbet nohti?

Sorbet nohti temeljijo na mehkih pastelnih odtenkih, ki spominjajo na limono, mango, malino, jagodo ali breskev. Barve so nežne, rahlo mlečne in pogosto z rahlim prelivom, ki daje nohtom videz ledene, osvežilne teksture. Ta manikira je izjemno fotogenična, zato se je hitro razširila po družbenih omrežjih, kjer jo ustvarjalci opisujejo kot najbolj svežo in igrivo izbiro poletja.

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Zakaj obožujemo sorbet nohte?

Ena od prednosti sorbet nohtov je njihova vsestranskost. Odlično delujejo na kratkih in dolgih nohtih, na gelu ali naravni osnovi, v mat ali sijoči izvedbi. Mlečna podlaga poskrbi za prosojen, nežen videz, pastelni geli pa ustvarijo učinek sadnega sorbeta. Še posebej priljubljeni so odtenki limonine, malinine in breskove barve, ki se čudovito ujemajo z zagorelo kožo in poletnimi oblačili.

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Za koga so primerni sorbet nohti?

Sorbet manikira je idealna za vse, ki si želijo trendovski, a ne pretirano vpadljiv videz. Je dovolj subtilna za vsak dan, a hkrati dovolj posebna, da pritegne pozornost. Zaradi svoje svežine in lahkotnosti je postala manikira, ki jo to poletje nosijo vsi – in z razlogom. Gre za popolno kombinacijo minimalizma, barvitosti in poletne igrivosti, ki se odlično ujema z energijo sezone.

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