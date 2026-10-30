Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti

V času, ko so estetski posegi vse bolj dostopni, botoks pa za mnoge postaja del običajne lepotne rutine, je 34-letnica na družbenih omrežjih sprožila nepričakovano razpravo. Potem ko je objavila svoje fotografije, so se pod njimi usuli komentarji ljudi, ki menijo, da je videti precej starejša od svojih let. Nekateri so celo zapisali, da bi ji prisodili več kot 60 let.

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Namesto da bi jo odzivi prizadeli, se je odločila odkrito spregovoriti o svojem pogledu na staranje. Poudarila je, da se ne namerava podrejati pritiskom družbe in da ne čuti potrebe po botoksu ali drugih pomlajevalnih posegih.

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Ne želi slediti lepotnim idealom

Čeprav priznava, da se današnje ženske pogosto soočajo z velikimi pričakovanji glede videza, je prepričana, da je staranje nekaj povsem naravnega. Pravi, da se v svoji koži počuti dobro in da svojega videza ne želi spreminjati zgolj zato, ker bi to od nje pričakovali drugi. Po njenem mnenju se je družba znašla v paradoksu. Po eni strani se vse več govori o sprejemanju samega sebe, po drugi strani pa so ženske še vedno pogosto deležne kritik, če ne ustrezajo idealom mladosti in popolne kože.

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Komentarji so razdelili splet

Njena zgodba je hitro postala tema razprav na družbenih omrežjih. Nekateri uporabniki so jo pohvalili zaradi iskrenosti in samozavesti, drugi pa so menili, da bi lahko z drugačno nego ali estetskimi posegi ohranila bolj mladosten videz.

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Prav razdeljeni odzivi so odprli širšo razpravo o tem, kako danes sploh dojemamo staranje. Mnogi opozarjajo, da smo zaradi filtrov, retuširanih fotografij in vse bolj razširjenih lepotnih posegov izgubili občutek za to, kako je videti povsem običajen obraz.

So naša pričakovanja postala nerealna?

Strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da družbena omrežja močno vplivajo na samopodobo. Če ljudje vsak dan spremljajo popolno zglajene obraze, brez gub in drugih znakov staranja, lahko hitro dobijo občutek, da je tak videz normalen. V resnici pa je pogosto rezultat filtrov, osvetlitve, retuširanja ali estetskih posegov. Ravno zato ne preseneča, da številni uporabniki ob fotografijah ljudi, ki se starajo povsem naravno, pogosto napačno ocenijo njihovo starost.

icon-expand So naša pričakovanja glede lepote postala nerealna? FOTO: Adobe Stock

Botoks ni več tabu

V zadnjih letih se je močno povečalo zanimanje za pomlajevalne posege. Botoks, ki je bil nekoč rezerviran predvsem za zvezdnike, danes uporablja vse širši krog ljudi. Mnogi ga vidijo kot preventivni ukrep proti gubam, zato se zanj odločajo že v tridesetih letih. Po drugi strani pa narašča tudi število žensk, ki se zavestno odločijo za drugačno pot. Namesto posegov prisegajo na nego kože, zdrav življenjski slog in sprejemanje sprememb, ki jih prinašajo leta.

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Vedno več žensk zagovarja naravno staranje

V zadnjem času so o pritiskih glede videza javno spregovorile tudi številne znane osebnosti. Mnoge poudarjajo, da se ne želijo več obremenjevati z doseganjem nerealnih lepotnih standardov in da želijo pokazati, kako je videti resnično staranje.

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Prav zato je zgodba 34-letnice sprožila toliko odzivov. Ne gre zgolj za vprašanje videza, temveč za širši razmislek o tem, kaj od žensk pričakujemo in zakaj nas naravno staranje še vedno tako pogosto preseneti.

icon-expand Vedno več žensk prisega na naravno staranje. FOTO: Shutterstock

Zakaj je njena zgodba odmevala?

Morda zato, ker odpira vprašanje, o katerem se danes veliko govori: ali smo zaradi družbenih omrežij pozabili, kako ljudje v resnici izgledajo? Medtem ko nekateri menijo, da bi morale biti estetske izboljšave stvar osebne odločitve, drugi opozarjajo, da je postala obsedenost z večno mladostjo že skoraj družbena norma.

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34-letnica pa ostaja pri svojem. Kljub kritikam pravi, da se zaradi svojega videza ne namerava spreminjati in da ji je pomembneje, da se v svoji koži počuti dobro, kot pa da ugaja pričakovanjem neznancev na spletu.

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