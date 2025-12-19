Stekleni nohti, s katerimi boste navdušile

Kaj so stekleni nohti?
Stekleni nohti (ang. glass nails) so manikura z ultra-sijajnim, skoraj prozornim zaključkom, ki spominja na gladko površino stekla. V osnovi poudarjajo naravno obliko in zdrav videz nohtov, obenem pa dodajo pridih luksuza in elegance. Te nohte pogosto dosežemo z več plastmi visokosijajnega laka ali gelov, ki odbijajo svetlobo in ustvarjajo učinek globine, piše Žena.hr.
Zakaj so stekleni nohti tako priljubljeni?
Gre za izraz elegance in minimalizma, ki se odlično ujema z vsakim stilom – od vsakodnevnega do bolj sofisticiranega videza. Zaradi svojega sijaja in čistega učinka so stekleni nohti postali priljubljena izbira modnih navdušenk in strokovnjakov za nego nohtov po vsem svetu.
Kako doseči popoln stekleni učinek?
1. Priprava nohtov
Pred nanosom laka je ključnega pomena temeljito oblikovanje, odstranjevanje obnohtne kožice in poliranje površine nohta. Le tako lahko sijaj resnično zažari.
2. Osnovni sloj
Nanje nanesite prozorno podlago ali nežno toniran nude odtenek – slednji doda globino sijaju, ne da bi prekril naravno lepoto nohta, navajajo pri Žena.hr.
3. Visokosijajni zaključek
Uporabite debel sloj visokosijajnega top coatinga ali gel produkta, ki odbija svetlobo kot steklo. Več plasti lahko pomeni intenzivnejši učinek, navajajo pri britanski reviji Glamour.
Vir: zena.net.hr, glamourmagazine.co.uk
