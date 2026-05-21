Umetnost naravnih ustnic: prihaja doba 'lip booster' tretmajev

V zadnjem času so klasična polnila (filerji) dobila močno konkurenco v obliki lip boosterjev. Gre za tretmaje, ki so namenjeni vsem, ki si želijo lepših ustnic, a se hkrati bojijo tistega znanega 'race' videza. Lip boosterji so zasnovani tako, da ustnic ne napihnejo, ampak jih z uporabo specifičnih snovi, kot je hialuronska kislina v nizkih koncentracijah, naredijo bolj gladke in polne na videz. Ti tretmaji spadajo med manj invazivne posege, kar pomeni, da so primerni za vsakodnevno življenje brez dolgotrajne otečenosti. Ključno pri teh postopkih je, da se ne spreminja naravna oblika ustnic, temveč se le poudari njihova obstoječa lepota in povrne izgubljena vlaga, kar je idealno za ženske, ki cenijo praktičnost in diskretnost.

Preberi še Ste že slišali za 'zamegljene ustnice'?

Kateri tretmaji spadajo pod lip boosterje in kako delujejo?

Kaj se pravzaprav dogaja med samim postopkom lip boosterja? Najpogostejša izbira je mezoterapija, kjer strokovnjak z zelo tankimi iglicami vnese hranljive snovi neposredno v kožo ustnic. Glavna sestavina je hialuronska kislina, ki na svoje molekule veže vodo, kar ustnice takoj navlaži. Če niste ljubiteljica igel, so na voljo tudi sodobni laserski tretmaji. Laser deluje tako, da s toploto spodbuja nastajanje novega kolagena, kar posledično učvrsti ustnice in jim podari nežno polnost. Obstajajo tudi tretmaji, kot je PRP, kjer se uporabi vaša lastna kri za obnovo tkiva. Vsi ti postopki so relativno hitri in varni, namenjeni pa so predvsem odpravi suhosti in bledo sivo-modrega pridiha, ki se na ustnicah pojavi s staranjem.

icon-expand Ustnice FOTO: AdobeStock

Ti tretmaji zagotavljajo naravno polnost, njihova največja odlika pa je hiter čas okrevanja in dolgotrajna hidracija.

Glavni razlogi za priljubljenost subtilnih estetskih popravkov

Vse več žensk in moških se danes odloča za diskretne posege, ker želijo biti urejeni na delovnem mestu in v prostem času, ne da bi ljudje spraševali o njihovem estetskem kirurgu. Glavna prednost lip boosterjev je v njihovi praktičnosti, saj postopek traja le nekaj minut, otekline pa skorajda ni. To je ključnega pomena za zaposlene ljudi, ki ne morejo manjkati v službi zaradi dolge rehabilitacije. Rezultati so opazni predvsem kot boljša struktura kože; šminka na ustnicah se ne bo več nabirala v gubicah, robovi bodo čistejši, barva pa bolj živahna. Gre za logično nadaljevanje trenda zdravega življenjskega sloga, kjer se vlaganje v kakovost lastnih tkiv vedno dolgoročno izplača, saj naraven videz nikoli ne pride iz mode.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.