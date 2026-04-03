Najlepši pastelni nohti, ki bodo hit pomladi

Velikonočni nohti bodo letos precej bolj minimalistični kot v preteklih sezonah. Namesto izrazitih vzorcev in močnih barv bodo prevladovali nežni odtenki, diskretni detajli in sijoči zaključki. V ospredju bodo kratki do srednje dolgi nohti ovalne ali mandljaste oblike, ki delujejo urejeno, elegantno in brezčasno.

Preberi še Preveri, kateri spomladanski nohti so zate

Pastelne barve bodo v središču pozornosti

Tudi pri nohtih bodo letos glavno besedo imele pastelne barve. Posebej priljubljeni bodo odtenki svetlo rožnate, lila, mint zelene, nežno rumene in svetlo modre. Takšne barve delujejo sveže, pomladno in zelo nežno, zato so odlična izbira za praznične dni.

Preberi še 7 odtenkov, ki jih trenutno obožujemo vse

Zelo modna bo tudi kombinacija različnih pastelnih odtenkov na vsakem nohtu posebej. Takšna manikira je igriva, a še vedno dovolj elegantna za vse, ki ne želijo pretirano vpadljivega videza. Lepo se podajo tudi mlečni in nude odtenki, ki jih lahko popestrite z rahlim sijajem ali minimalističnim francoskim robom v pastelni barvi.

Cvetlični vzorci in drugi detajli, ki bodo krasili naše nohte

Poleg pastelnih barv bodo letos zelo priljubljeni tudi cvetlični motivi. Drobne marjetice, minimalistični cvetovi, listki in nežne vejice bodo krasili predvsem enega ali dva nohta na roki, saj bo poudarek na subtilnem videzu. Takšni detajli bodo še posebej lepo prišli do izraza na prosojni ali mlečni podlagi.

Preberi še Minimalistična manikura bo v ospredju tudi to pomlad

Velik hit bodo tudi drobni biserni detajli, sijoči zaključki in nežni bleščeči poudarki. Med najbolj priljubljenimi trendi bodo tako imenovani glazed nohti, ki ustvarijo sijoč, skoraj steklen videz. Za veliko noč 2026 bo torej ključna predvsem nežnost – tako pri izbiri barv kot pri vzorcih in obliki nohtov.

