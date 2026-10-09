Zakaj je koža jeseni bolj suha? To napako dela veliko žensk

Z nižjimi temperaturami in ogrevanimi notranjimi prostori se številni začnejo spopadati s suho, napeto in razdraženo kožo. Po poročanju Healthline in American Academy of Dermatology je jesen čas, ko zaščitna pregrada kože pogosto oslabi, zaradi česar koža hitreje izgublja vlago. Dobra novica je, da lahko z nekaj preprostimi spremembami v negi preprečimo izsušenost ter ohranimo kožo mehko in sijočo.
Zakaj je koža jeseni bolj suha?
Jeseni se zrak zunaj ohladi, hkrati pa se zmanjša tudi vlažnost. Po navedbah Healthline hladnejši in bolj suh zrak pospešuje izgubo vlage iz kože, zaradi česar ta postane bolj občutljiva, napeta in luskasta. Podoben učinek imajo tudi ogrevani notranji prostori, ki dodatno izsušujejo zrak. Po podatkih American Academy of Dermatology se zato jeseni in pozimi pogosto poslabšajo težave, kot so suha koža, srbečica in razdraženost.
Znaki, da koži primanjkuje vlage
Suha koža se ne kaže le kot občutek zategovanja po umivanju obraza. Po poročanju Cleveland Clinic so med najpogostejšimi znaki tudi:
občutek hrapavosti,
luščenje kože,
drobne razpoke,
srbečica,
pordelost,
bolj opazne drobne gubice.
Mnogi zmotno mislijo, da gre za proces staranja, v resnici pa je pogosto kriva dehidracija kože.
Napaka, ki jo dela veliko žensk
Koža jeseni potrebuje več zaščite, vendar številne še naprej uporabljajo enake izdelke kot poleti. Po navedbah Healthline lahki geli in fluidi, ki odlično delujejo v toplih mesecih, v hladnejšem delu leta pogosto niso več dovolj hranljivi.
Dermatologi zato priporočajo prehod na bogatejše kreme, ki pomagajo okrepiti kožno pregrado in zmanjšujejo izgubo vlage.
Katere sestavine iščite v kremah?
Po priporočilih American Academy of Dermatology in Healthline so jeseni še posebej koristne naslednje sestavine:
hialuronska kislina,
ceramidi,
glicerin,
skvalan,
niacinamid,
karitejevo maslo.
Te sestavine pomagajo privabljati vlago in jo zadrževati v koži ter obenem krepijo zaščitno funkcijo povrhnjice.
Ne pozabite na zaščito pred soncem
Veliko ljudi jeseni preneha uporabljati zaščitni faktor, saj sonce ni več tako močno kot poleti. A dermatologi opozarjajo, da UV-žarki tudi jeseni prispevajo k prezgodnjemu staranju kože in nastanku pigmentnih madežev. Po priporočilih American Academy of Dermatology je SPF zato priporočljivo uporabljati vse leto.
Kako koži pomagati od znotraj?
Lep videz kože ni odvisen le od krem. Po navedbah Healthline lahko na njeno stanje vplivajo tudi:
zadosten vnos tekočine,
prehrana, bogata z omega-3 maščobami,
kakovosten spanec,
zmanjševanje stresa,
zadosten vnos beljakovin.
Prav kombinacija ustrezne nege in zdravih življenjskih navad je pogosto ključ do mehke, navlažene in bolj sijoče kože tudi v hladnejših mesecih.
Jesen je pravi čas za prilagoditev nege
Če opažate, da je koža bolj suha kot običajno, je morda čas za spremembo rutine. Že menjava kreme, bolj nežno čiščenje in redna uporaba vlažilnih sestavin lahko naredijo veliko razliko. Strokovnjaki poudarjajo, da je preventiva lažja kot odpravljanje posledic, zato je smiselno kožo na hladnejše mesece pripraviti že ob prvih jesenskih temperaturah.
Viri: Healthline, American Academy of Dermatology, Cleveland Clinic
Ceramidi so naravne maščobne molekule oziroma lipidi, ki se nahajajo v visoki koncentraciji v zgornjih plasteh kože. Delujejo kot nekakšno 'lepilo', ki povezuje kožne celice in tvori zaščitno pregrado. Ta pregrada je ključna za preprečevanje izgube vlage iz globljih plasti kože in za zaščito pred škodljivimi vplivi iz okolja, kot so onesnaženje, bakterije in alergeni. Ko se raven ceramidov zmanjša, kar se pogosto zgodi zaradi staranja ali suhega zraka, koža postane bolj prepustna, kar vodi do izsušenosti, draženja in vnetij.
Čeprav se izraza pogosto uporabljata kot sinonima, gre za različni stanji. Suha koža je tip kože, pri katerem povrhnjica naravno proizvaja premalo maščob oziroma sebuma, zato je koža nagnjena k hrapavosti in luščenju. Dehidrirana koža pa je stanje, pri katerem koži primanjkuje vode, kar se lahko zgodi vsakomur, ne glede na tip kože. Dehidrirana koža je pogosto videti pusta, utrujena in ima bolj poudarjene drobne gubice, medtem ko je suha koža bolj nagnjena k občutku zategovanja in razdraženosti.
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