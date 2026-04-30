Top trik: Kako prekriti mozolje in rdečico z zelenim korektorjem?

Zeleni korektor (ang. "green concealer") je postal nepogrešljiv del lepotne rutine, saj omogoča učinkovito nevtralizacijo rdečice. Kot poudarjata priznana modna vira Vogue in Who What Wear, je prav zelena barva najboljša izbira za prekrivanje mozoljev, saj uravnoteži rdeče tone kože in ustvari bolj enakomerno podlago za nadaljnji nanos ličil.

Zeleni korektor – zakaj deluje?

Delovanje zelenega korektorja temelji na barvnem krogu, kjer si zelena in rdeča stojita nasproti. To pomeni, da se med seboj nevtralizirata. Ko zelen odtenek nanesemo na rdeč mozolj, optično zmanjša njegovo vidnost in ublaži intenzivnost rdečine.

icon-expand Barvni krog - zelenain rdeča si stojita nasproti. FOTO: Dreamstime

Kot navaja Vogue, je zeleni korektor še posebej učinkovit pri prekrivanju vnetih mozoljev in rdečih madežev, saj ustvari bolj nevtralno podlago, na katero lahko nato nanesemo klasičen korektor ali puder. Podobno poudarja Who What Wear, da pravilna uporaba zelenega korektorja bistveno izboljša končni videz kože in prepreči, da bi rdečina prosevala skozi ličila.

Kako pravilno nanesti zeleni korektor?

Za uspešno prekrivanje je ključna priprava kože. Obraz mora biti čist in navlažen, saj se ličila na urejeni koži bolje oprimejo in so videti bolj naravno. Strokovnjaki, ki jih navajata Vogue in Who What Wear, priporočajo, da pred nanosom uporabimo tudi lahko kremo ali primer.

Zeleni korektor nato nanesemo neposredno na mozolj v zelo majhni količini. Pomembno je, da ga ne razmažemo preveč, temveč ga nežno vtepemo v kožo, da ostane na mestu. Ko rdečica izgine, čez nanesemo korektor v odtenku kože in ga rahlo zabrišemo. Ključno je plastenje v tankih slojih, saj preveč izdelka lahko ustvari nenaraven videz.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako doseči naraven in obstojen rezultat?

Da bo prekrivanje obstojno skozi ves dan, je pomembno, da ličila utrdimo. Po nanosu korektorja lahko uporabimo rahel transparentni puder, ki prepreči premikanje izdelka in podaljša obstojnost. Who What Wear svetuje, da se izogibamo težkim slojem in raje gradimo prekrivnost postopoma, saj tako ohranimo naraven videz kože. Vogue pa dodaja, da je za končni učinek pomembno tudi dobro zabrisovanje robov, da prehodi med izdelki niso vidni.

Najpogostejše napake pri uporabi zelenega korektorja

Ena najpogostejših napak je uporaba prevelike količine izdelka. Namesto da bi mozolj prekrili, lahko s tem ustvarimo zelenkast ali sivkast podton, na kar opozarjajo tudi strokovnjaki pri Who What Wear.

Druga pogosta napaka je nanos brez ustrezne priprave kože. Če je koža suha ali razdražena, se lahko korektor nabira na površini in poudari nepravilnosti. Vogue zato poudarja, da je nega kože vedno prvi korak do uspešnega ličenja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ali lahko zeleni korektor uporabljamo vsak dan?

Zeleni korektor je varen za vsakodnevno uporabo, če ga uporabljamo pravilno in v zmernih količinah. Pomembno pa je, da poleg prekrivanja poskrbimo tudi za nego kože in zdravljenje mozoljev.

Kot poudarjata Vogue in Who What Wear, ličila ne rešijo težave, temveč jo le začasno prikrijejo. Zato je dolgoročno pomembno razumeti vzrok nastanka mozoljev in uporabljati izdelke, ki kožo tudi negujejo, ne le prekrivajo.

Koža Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Včasih se ne zavedamo, kako pomembna je naša koža. Prijavi se na e-novičke v katerih ti bomo razkrili vse trike za lepo, negovano kožo, pa naj bo to za poleti ali pozimi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.