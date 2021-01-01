Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Barva las, ki vas bo postarala za 10 letIzbira prave barve las je ključna – napačen odtenek lahko hitro doda leta vašemu obrazu, namesto da bi osvežil vaš videz.
Širša prečka, izpadanje las, manj volumna: priznani frizer svetuje, kako ukrepatiZ leti se izpadanje, redčenje in tanjšanje las pri mnogih ženskah okrepi, a dobra novica je, da lahko s pametnim striženjem, premišljeno barvo in pravilno nego hitro izboljšate videz. Frizer je pogosto prvi, ki zazna spremembe in pomaga poiskati prave rešitve. Kako, pojasnjuje priznani slovenski frizer Tomaž Turk.
Najlepše jesenske frizure, ki jih je enostavno vzdrževatiRazkrivamo najlepše jesenske pričeske, ki jih je enostavno vzdrževati. Zagotovo boste tudi same našle tisto, ki je popolna izbira za vas.
Najboljše frizure za vse ženske po 50. letuPo 50. letu ženske pogosto iščejo frizuro, ki je hkrati elegantna, preprosta za vzdrževanje in predvsem – laskava. Dobra pričeska lahko osveži obraz, zmehča poteze in doda pridih samozavesti. Kratke frizure so pri ženskah po petdesetem vedno pogostejša izbira, saj delujejo lahkotno, mladostno in hkrati sofisticirano. Pomembno je, da kroj sledi naravni strukturi las in osebnemu slogu – tako nastane videz, ki je hkrati sodoben in brezčasen.
To je najhujša napaka pri pričeski, ki jo lahko naredite v 50-ihPriznani frizer Josh Wood razkriva 3 ključne napake, ki se jim morate izogniti, še posebej, če ste starejše od 50 let.
3 frizure, ki se jih je pametno izogniti po 40. letuPoudarjanje naravne lepote z izbiro primerne pričeske je ključnega pomena v zrelih letih. V članku analiziramo 3 pogoste sloge, ki nam morda ne služijo najbolje, ter predstavljamo prefinjene alternative za svež in eleganten videz.
Paž frizura, ki bo kar izbrisala leta z obrazaŽeliš izgledati mladostno in sijoče? French Lift paž je 'it' frizura, ki ti bo pričarala mladosten videz. Prilagodljiv je vsem tipom las, enostaven za oblikovanje in zagotavlja dolgotrajen trendi videz, ki je kot nalašč za novo sezono!
6 napak, ki jih počnemo pri izbiri paž frizurePaž je priljubljena frizura, ki pogosto navduši z vsestranskostjo in svežim videzom obraza. Vendar pa ni vsak paž primeren za vsak obraz ali tip las. Veliko žensk stori napake pri izbiri, zaradi česar je končna frizura videti nerodno ali zahteva preveč vzdrževanja. Spodaj razkrivamo 6 najpogostejših napak pri izbiri paža in praktične nasvete, kako se jim izogniti.
To je barva las, ki bo največji hit jeseniRazkrit je hit odtenek barve las za jesen 2025. Če tudi vi želite osvežiti svoj videz, je boho blond idealna izbira za vas!
Vrača se priljubljena frizura iz 90-ihPaž, priljubljena frizura iz 90. let, se tudi to jesen vrača v ospredje. Kakšne paž frizure bodo letos v ospredju in kako se paž iz 90-ih razlikuje od tako imenovanega standardnega paža? Vse to in še več izveste v nadaljevanju.
9 paž frizur, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecihPaž frizura ponuja neskončne možnosti lahko izbereš med ravnimi, valovitimi, glamuroznimi ali igrivimi različicami, slavne dame pa dokazujejo, da ta stil frizure nikoli ne gre iz mode.
