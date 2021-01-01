Zadovoljna.si
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026

Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026

Ženske frizure
0
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev

Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev

Trači
0
To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025

To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025

Oddaje
0
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije

Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije

Potovanja
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih

Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih

Trači
0
Barva las, ki vas bo postarala za 10 let

Barva las, ki vas bo postarala za 10 let

Izbira prave barve las je ključna – napačen odtenek lahko hitro doda leta vašemu obrazu, namesto da bi osvežil vaš videz.
Ženske frizure
0
Širša prečka, izpadanje las, manj volumna: priznani frizer svetuje, kako ukrepati

Širša prečka, izpadanje las, manj volumna: priznani frizer svetuje, kako ukrepati

Z leti se izpadanje, redčenje in tanjšanje las pri mnogih ženskah okrepi, a dobra novica je, da lahko s pametnim striženjem, premišljeno barvo in pravilno nego hitro izboljšate videz. Frizer je pogosto prvi, ki zazna spremembe in pomaga poiskati prave rešitve. Kako, pojasnjuje priznani slovenski frizer Tomaž Turk.
Ženske frizure
0
Najlepše jesenske frizure, ki jih je enostavno vzdrževati

Najlepše jesenske frizure, ki jih je enostavno vzdrževati

Razkrivamo najlepše jesenske pričeske, ki jih je enostavno vzdrževati. Zagotovo boste tudi same našle tisto, ki je popolna izbira za vas.
Ženske frizure
0
Najboljše frizure za vse ženske po 50. letu

Najboljše frizure za vse ženske po 50. letu

Po 50. letu ženske pogosto iščejo frizuro, ki je hkrati elegantna, preprosta za vzdrževanje in predvsem – laskava. Dobra pričeska lahko osveži obraz, zmehča poteze in doda pridih samozavesti. Kratke frizure so pri ženskah po petdesetem vedno pogostejša izbira, saj delujejo lahkotno, mladostno in hkrati sofisticirano. Pomembno je, da kroj sledi naravni strukturi las in osebnemu slogu – tako nastane videz, ki je hkrati sodoben in brezčasen.
Ženske frizure
0
To je najhujša napaka pri pričeski, ki jo lahko naredite v 50-ih

To je najhujša napaka pri pričeski, ki jo lahko naredite v 50-ih

Priznani frizer Josh Wood razkriva 3 ključne napake, ki se jim morate izogniti, še posebej, če ste starejše od 50 let.
Ženske frizure
0
3 frizure, ki se jih je pametno izogniti po 40. letu

3 frizure, ki se jih je pametno izogniti po 40. letu

Poudarjanje naravne lepote z izbiro primerne pričeske je ključnega pomena v zrelih letih. V članku analiziramo 3 pogoste sloge, ki nam morda ne služijo najbolje, ter predstavljamo prefinjene alternative za svež in eleganten videz.
Ženske frizure
0
Paž frizura, ki bo kar izbrisala leta z obraza

Paž frizura, ki bo kar izbrisala leta z obraza

Želiš izgledati mladostno in sijoče? French Lift paž je 'it' frizura, ki ti bo pričarala mladosten videz. Prilagodljiv je vsem tipom las, enostaven za oblikovanje in zagotavlja dolgotrajen trendi videz, ki je kot nalašč za novo sezono!
Ženske frizure
0
6 napak, ki jih počnemo pri izbiri paž frizure

6 napak, ki jih počnemo pri izbiri paž frizure

Paž je priljubljena frizura, ki pogosto navduši z vsestranskostjo in svežim videzom obraza. Vendar pa ni vsak paž primeren za vsak obraz ali tip las. Veliko žensk stori napake pri izbiri, zaradi česar je končna frizura videti nerodno ali zahteva preveč vzdrževanja. Spodaj razkrivamo 6 najpogostejših napak pri izbiri paža in praktične nasvete, kako se jim izogniti.
Ženske frizure
0
To je barva las, ki bo največji hit jeseni

To je barva las, ki bo največji hit jeseni

Razkrit je hit odtenek barve las za jesen 2025. Če tudi vi želite osvežiti svoj videz, je boho blond idealna izbira za vas!
Ženske frizure
0
Vrača se priljubljena frizura iz 90-ih

Vrača se priljubljena frizura iz 90-ih

Paž, priljubljena frizura iz 90. let, se tudi to jesen vrača v ospredje. Kakšne paž frizure bodo letos v ospredju in kako se paž iz 90-ih razlikuje od tako imenovanega standardnega paža? Vse to in še več izveste v nadaljevanju.
Ženske frizure
0
9 paž frizur, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih

9 paž frizur, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih

Paž frizura ponuja neskončne možnosti lahko izbereš med ravnimi, valovitimi, glamuroznimi ali igrivimi različicami, slavne dame pa dokazujejo, da ta stil frizure nikoli ne gre iz mode.
Ženske frizure
0
Razkrivamo 12 najlepših poletnih frizur

Razkrivamo 12 najlepših poletnih frizur

Poiščite idealno poletno frizuro s seznamom 12 praktičnih in hitrih možnosti. Ne glede na dolžino las boste našli navdih za osvežen videz, primeren za visoke temperature.
Ženske frizure
0
