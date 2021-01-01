Najboljše frizure za vse ženske po 50. letu Po 50. letu ženske pogosto iščejo frizuro, ki je hkrati elegantna, preprosta za vzdrževanje in predvsem – laskava. Dobra pričeska lahko osveži obraz, zmehča poteze in doda pridih samozavesti. Kratke frizure so pri ženskah po petdesetem vedno pogostejša izbira, saj delujejo lahkotno, mladostno in hkrati sofisticirano. Pomembno je, da kroj sledi naravni strukturi las in osebnemu slogu – tako nastane videz, ki je hkrati sodoben in brezčasen.

Ženske frizure