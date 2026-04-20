10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026

1. Klasični blunt paž
Ostro rezan, enakomeren paž ostaja sinonim za minimalizem in eleganco. Zaradi ravnih linij deluje izjemno urejeno, hkrati pa poudari poteze obraza. Najbolje pristaja osebam z ravnimi ali rahlo valovitimi lasmi, saj ohranja svojo geometrijo.
2. Dolgi paž (lob)
Lob je idealna izbira za vse, ki si želijo nekaj med kratkimi in dolgimi lasmi. Pada tik nad ramena ali nekoliko čez njih, zato je izjemno vsestranski. Odlično deluje pri vseh tipih las in omogoča številne načine oblikovanja.
3. Francoski paž
Francoski paž je kratek, sproščen in nekoliko nepopoln – prav v tem pa je njegov čar. Pogosto ga dopolnjujejo mehke, zračne frufruji, ki ustvarijo pariški šik. Ta frizura je odlična za tiste, ki želijo mladosten in igriv videz.
4. Valovit paž
Valoviti paž je popolna izbira za vse, ki imajo naravno valovite lase ali radi ustvarijo mehke kodre. Gre za frizuro, ki deluje sproščeno, romantično in izjemno sodobno. Valovi dodajo volumen in gibanje.
5. Asimetrični paž
Asimetrični paž je drzen in moderen, saj je ena stran nekoliko daljša od druge. Ta frizura ustvarja dinamiko in poudari linijo čeljusti. Odlično pristaja osebam, ki si želijo nekaj drugačnega, a še vedno elegantnega.
6. Kodrasti paž
Kodrasti paž je čudovita izbira za naravno kodraste lase. Pravilno oblikovan kroj omogoča, da kodri padejo v lepo obliko, ne da bi bili pretežki ali prekratki. Ta frizura je polna volumna in karakterja.
7. Stopničasti paž
Stopničasti paž je idealen za dodajanje teksture in volumna. Plasti ustvarijo gibanje in lahkotnost, zato je ta frizura odlična za tanke lase, ki potrebujejo dodatno polnost.
8. Invertirani paž
Invertirani paž je spredaj daljši, zadaj pa krajši, kar ustvari prepoznaven, moden videz. Ta kroj dvigne lase pri zatilju in ustvari lepo zaobljeno silhueto. Odličen je za osebe z gostimi lasmi.
9. Shaggy paž
Shaggy paž je poln teksture, plastenja in rahle neurejenosti. Gre za frizuro, ki je izjemno trendi in daje vtis sproščenega, rockerskega videza. Odlično deluje pri valovitih in tankih laseh.
10. 'Slik' paž
Slik bob je popolnoma raven, sijoč in izjemno eleganten. Ta frizura zahteva dobro nego in glajenje, a rezultat je izjemno sofisticiran videz, ki deluje profesionalno in moderno.
