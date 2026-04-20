Ženske frizure

10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026

N. Č.
20. 04. 2026 04.00
0

Paž frizura je brezčasna klasika, ki nikoli ne gre iz mode. Njena vsestranskost omogoča, da jo lahko prilagodimo skoraj vsakemu tipu las in obliki obraza. Ravno zato je izbira prave različice ključna – odvisno od tega, ali imate tanke, goste, ravne, valovite ali kodraste lase. V letu 2026 bodo v ospredju sodobne interpretacije paža, ki združujejo eleganco, lahkotnost in izrazito osebni slog.

1. Klasični blunt paž

Ostro rezan, enakomeren paž ostaja sinonim za minimalizem in eleganco. Zaradi ravnih linij deluje izjemno urejeno, hkrati pa poudari poteze obraza. Najbolje pristaja osebam z ravnimi ali rahlo valovitimi lasmi, saj ohranja svojo geometrijo.

2. Dolgi paž (lob)

Lob je idealna izbira za vse, ki si želijo nekaj med kratkimi in dolgimi lasmi. Pada tik nad ramena ali nekoliko čez njih, zato je izjemno vsestranski. Odlično deluje pri vseh tipih las in omogoča številne načine oblikovanja.

3. Francoski paž

Francoski paž je kratek, sproščen in nekoliko nepopoln – prav v tem pa je njegov čar. Pogosto ga dopolnjujejo mehke, zračne frufruji, ki ustvarijo pariški šik. Ta frizura je odlična za tiste, ki želijo mladosten in igriv videz.

4. Valovit paž

Valoviti paž je popolna izbira za vse, ki imajo naravno valovite lase ali radi ustvarijo mehke kodre. Gre za frizuro, ki deluje sproščeno, romantično in izjemno sodobno. Valovi dodajo volumen in gibanje.

5. Asimetrični paž

Asimetrični paž je drzen in moderen, saj je ena stran nekoliko daljša od druge. Ta frizura ustvarja dinamiko in poudari linijo čeljusti. Odlično pristaja osebam, ki si želijo nekaj drugačnega, a še vedno elegantnega.

6. Kodrasti paž

Kodrasti paž je čudovita izbira za naravno kodraste lase. Pravilno oblikovan kroj omogoča, da kodri padejo v lepo obliko, ne da bi bili pretežki ali prekratki. Ta frizura je polna volumna in karakterja.

7. Stopničasti paž

Stopničasti paž je idealen za dodajanje teksture in volumna. Plasti ustvarijo gibanje in lahkotnost, zato je ta frizura odlična za tanke lase, ki potrebujejo dodatno polnost.

8. Invertirani paž

Invertirani paž je spredaj daljši, zadaj pa krajši, kar ustvari prepoznaven, moden videz. Ta kroj dvigne lase pri zatilju in ustvari lepo zaobljeno silhueto. Odličen je za osebe z gostimi lasmi.

9. Shaggy paž

Shaggy paž je poln teksture, plastenja in rahle neurejenosti. Gre za frizuro, ki je izjemno trendi in daje vtis sproščenega, rockerskega videza. Odlično deluje pri valovitih in tankih laseh.

10. 'Slik' paž

Slik bob je popolnoma raven, sijoč in izjemno eleganten. Ta frizura zahteva dobro nego in glajenje, a rezultat je izjemno sofisticiran videz, ki deluje profesionalno in moderno.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
