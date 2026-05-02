Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo

Kot poročajo številni mediji je Abbey Yung metoda postala absolutni hit, ker razkriva, zakaj številni dragi izdelki za lase ne prinašajo obljubljenih rezultatov. Po poročanju revije People je Yung poudarila, da večina ljudi ne razume dejanskih potreb svojih las in lasišča, zato izdelki, četudi kakovostni, ne delujejo tako, kot bi morali. Metoda ponuja jasen, znanstveno podprt okvir, ki uporabnikom pomaga sestaviti rutino, prilagojeno njihovemu lasišču, tipu las in življenjskemu slogu.

Abbey Yung metoda je postala globalni fenomen, ker ponuja jasen, znanstveno podprt in prilagodljiv okvir za nego las. Kot poudarjata tako tportal.hr kot People, metoda ne temelji na dragih izdelkih, temveč na razumevanju lasišča, postopnem uvajanju sprememb in premišljenem pristopu. Prav ta kombinacija jo je spremenila v eno najbolj vplivnih smernic v sodobni negi las.

Kaj je Abbey Yung metoda?

Po navedbah revije People gre za enajststopenjski okvir, ki vključuje pripravo pred pranjem, nego med pranjem, zaščito po pranju, stiliranje in nego med posameznimi pranji. Yung poudarja, da metoda ni stroga rutina, temveč prilagodljiv sistem, ki ga vsakdo oblikuje glede na svoje potrebe. Kot je povedala za People, je njen cilj uporabnikom omogočiti, da razumejo svoje lase in sprejemajo premišljene odločitve, namesto da slepo sledijo trendom ali kupujejo izdelke, ki jih ne potrebujejo.

Zakaj dragi izdelki pogosto ne delujejo?

Tportal.hr navaja tudi, da Abbey Yung opozarja na še en pogost problem: ljudje kupujejo preveč izdelkov, pogosto zelo dragih, ne da bi razumeli, kaj njihovim lasem dejansko manjka. Po njenem mnenju je ključno, da najprej porabimo izdelke, ki jih že imamo, in nove uvajamo postopoma. Kot je povedala za People, lahko prehitra menjava celotne rutine povzroči zmedo, saj ne moremo ugotoviti, kateri izdelek deluje in kateri ne. Prav zato svetuje, da se spremembe uvajajo počasi, po en izdelek naenkrat.

Kako se je Abbey Yung metoda sploh začela?

Po poročanju People Yung metode sprva sploh ni poimenovala po sebi. Nekdo drug je na TikToku objavil video, v katerem je njene korake poimenoval pod imenom "Abbey Yung metoda", kar je sprožilo verižno reakcijo. Ker so ljudje začeli napačno interpretirati njene nasvete, se je odločila, da bo korake jasno razložila in jih sistematično predstavila.

Kako razumeti potrebe svojih las?

Abbey Yung v intervjuju za People poudarja, da je najboljši način za razumevanje las opazovanje njihovega stanja med posameznimi pranji. Pomembno je spremljati, ali se lasišče hitro masti, ali se pojavlja srbečica, ali so lasje po pranju zapleteni, suhi ali težki. Na podlagi teh opažanj lahko izbiramo ustrezne izdelke in prilagajamo rutino.

Napačna razlaga njene metode

Kot navaja People, je največja zmota prepričanje, da je treba izvajati vseh enajst korakov. Abbey Yung poudarja, da tudi sama ne uporablja vseh korakov ob vsakem pranju. Metoda je zasnovana tako, da omogoča fleksibilnost, saj lahko posameznik doda ali odstrani korake glede na svoje potrebe.

Zakaj je Abbey Yung metoda postala viralna?

Po poročanju People je eden glavnih razlogov za priljubljenost metode to, da je izjemno prilagodljiva. Uporabniki lahko izberejo le tri korake ali vseh enajst, odvisno od svojih potreb. Tportal.hr dodaja, da metoda razbija mit o tem, da so dragi izdelki nujno boljši, saj je ključ v pravilni uporabi in razumevanju las.

Enajst korakov Abbey Yung metode

Prva dva koraka sta namenjena predpripravi, kjer se uporablja bondrepair tretma za krepitev notranje strukture las ter olje, ki zaščiti dolžine pred izsušitvijo. Sledi čiščenje, ki se začne s čistilnim oziroma clarifying šamponom, saj ta odstrani nakopičene ostanke izdelkov in nečistoče. Nato se uporabi nežnejši šampon ali medicinski šampon, odvisno od potreb lasišča. Po potrebi se lahko ponovno vključi bondrepair tretma, kadar lasje kažejo znake poškodovanosti. V nadaljevanju rutina vključuje masko ali globinski regenerator, ki poskrbi za zapiranje kutikule in obnovo vlage. Po pranju se na mokre lase nanese zaščitni tretma, ki dodatno okrepi strukturo las. Sledi uporaba leave-in izdelka in toplotne zaščite, saj Yung poudarja, da je zaščita pred toploto ključna za preprečevanje poškodb.

Po tem se lahko uporabijo izdelki za volumen ali oblikovanje, odvisno od želene pričeske, ter izdelki za zaključek, kot so serumi, losjoni ali olja, ki lase zgladijo in dodajo sijaj. Zadnji korak predstavlja nega med posameznimi pranji, ki lahko vključuje suhi šampon, nočne tretmaje ali lahke osvežitvene izdelke, prilagojene tipu las in potrebam lasišča.

