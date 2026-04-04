Ena najlepših žensk na svetu presenetila z novo frizuro

Amal Clooney, dama z izjemnim intelektom in nespornim smislom za eleganco, je ponovno v središču pozornosti zaradi svoje subtilne, a izjemno učinkovite preobrazbe. Njena sposobnost, da brez drastičnih sprememb doseže povsem osvežen in uglajen videz, je neprekinjen vir navdiha v svetu mode in lepote.
Tokrat je ugledna odvetnica za človekove pravice navdušila z novo frizuro. Ponovno je dokazala, da zelo dobro ve, kako z majhnimi spremembami doseči velik učinek.
Spomladanska osvežitev pričeske
Amal se je odločila za subtilno, a zelo učinkovito spremembo pričeske. Njeni lasje so zdaj nekoliko krajši, poleg tega pa je osvežila tudi barvo. Njen dolgoletni frizer Dimitris Giannetos ji je dodal toplejše pramene, ki jih je poimenoval 'La Panthère highlights', poroča People. Gre za mehke zlate in karamelne tone, ki nežno uokvirijo obraz in pričeski dodajo več topline.
Frizer je pojasnil, da je želel Amal subtilno spremeniti dolžino in barvo las, pri tem pa ohraniti njen prepoznaven videz. Prameni so po njegovih besedah drzni, a hkrati delujejo zelo elegantno in ležerno, piše People. Pričeska je bila oblikovana z nežnim feniranjem, ki poudari volumen in mehko zaobljene konice, zaradi česar deluje še bolj ženstveno in prefinjeno.
Amal Clooney nikoli ne razočara
Poleg nove pričeske je Amal navdušila tudi s svojim modnim izborom. Nosila je eleganten črn videz, ki ga je sestavljalo oprijeto črno krilo iz usnja s krokodiljim vzorcem in klasičen top z izrezom na ladjico. Stajling je dopolnila s predimenzioniranimi sončnimi očali in zlatim nakitom, s čimer je še enkrat dokazala, da obvlada brezčasno eleganco.
Vir: people.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV