Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026

Blond odtenki
Plavolasi odtenki bodo leta 2026 ključni. Videli bomo povratek izjemno svetlih, skoraj metalik platina blond odtenkov, ki dajejo futurističen videz ter pritegnejo pozornost. Na drugi strani pa bo priljubljena tudi toplejša, maslena blond različica, ki je zaradi svojih zlatih podtonov bolj prijazna do obraza in enostavnejša za vzdrževanje.
Rjavi odtenki
Temni odtenki las ostajajo trendni z izboljšano dimenzijo in globino. Espresso rjava barva bo prevladovala kot mehkejša, vendar izjemno elegantna alternativa črni, poroča Žena.hr in dodaja, da je to barva, ki z bogatim, steklenim sijajem, ki lase naredi živahne in polne.
Rdeči toni
Rdeči odtenki bodo še bolj sofisticirani in globoki. Najbolj bo izstopal odtenek imenovan Cherry Cola – mešanica temne, intenzivne rdeče z vijoličastimi podtoni, ki daje lasem dramatičen, a eleganten videz, poroča Žena.hr. Za tiste, ki prisegajo na bolj umirjen pristop, pa je na voljo mehkejši bakren odtenek, ki dodaja svežino in toplino, ne da bi bil preveč intenziven.
Naravni topli odtenki
Poleg izrazitih trendov bodo v ospredju tudi naravni, topli odtenki, ki laskajo številnim tenom. To vključuje mehke, zemeljske tone rjave in naravno mehak bakren videz, ki deluje sodobno in brezčasno. Ti odtenki so idealni za tiste, ki želijo prefinjen videz brez preveč ekstremnega vzdrževanja ali pogostega barvanja.
Vir: zena.net.hr
