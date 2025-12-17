Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Lasje
Ženske frizure

Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026

N. Č.
17. 12. 2025 04.00
0

Leto 2026 obljublja barvno prelomnico v svetu las – pričakujemo tako drznejše, izražene odtenke kot tudi prefinjene, naravne barve, ki poudarjajo luksuzni videz. Trend se giblje med kontrastnimi odtenki in mehkejšimi, harmoničnimi prehodi, kar pomeni, da bo vsak našel primerno barvo zase, ne glede na to, ali želi izstopati ali ohraniti subtilen, vsakdanji videz.

Blond odtenki

Plavolasi odtenki bodo leta 2026 ključni. Videli bomo povratek izjemno svetlih, skoraj metalik platina blond odtenkov, ki dajejo futurističen videz ter pritegnejo pozornost. Na drugi strani pa bo priljubljena tudi toplejša, maslena blond različica, ki je zaradi svojih zlatih podtonov bolj prijazna do obraza in enostavnejša za vzdrževanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rjavi odtenki

Temni odtenki las ostajajo trendni z izboljšano dimenzijo in globino. Espresso rjava barva bo prevladovala kot mehkejša, vendar izjemno elegantna alternativa črni, poroča Žena.hr in dodaja, da je to barva, ki z bogatim, steklenim sijajem, ki lase naredi živahne in polne. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rdeči toni

Rdeči odtenki bodo še bolj sofisticirani in globoki. Najbolj bo izstopal odtenek imenovan Cherry Cola – mešanica temne, intenzivne rdeče z vijoličastimi podtoni, ki daje lasem dramatičen, a eleganten videz, poroča Žena.hr. Za tiste, ki prisegajo na bolj umirjen pristop, pa je na voljo mehkejši bakren odtenek, ki dodaja svežino in toplino, ne da bi bil preveč intenziven.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naravni topli odtenki

Poleg izrazitih trendov bodo v ospredju tudi naravni, topli odtenki, ki laskajo številnim tenom. To vključuje mehke, zemeljske tone rjave in naravno mehak bakren videz, ki deluje sodobno in brezčasno. Ti odtenki so idealni za tiste, ki želijo prefinjen videz brez preveč ekstremnega vzdrževanja ali pogostega barvanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Ženske frizure
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: zena.net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
barve las ženske frizure lasje barva 2026
Ženske frizure

Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026

Ženske frizure

Barva las, ki vas bo postarala za 10 let

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433