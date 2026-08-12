Blond lasje po dopustu: Marko Hriberšek razkriva, kako povrniti sijaj in preprečiti poškodbe

Poletje je za blond lase najzahtevnejši letni čas, saj kombinacija sonca, soli, klora in vetra močno vpliva na njihovo strukturo. Posvetljevanje jih že samo po sebi naredi bolj občutljive, zato po dopustu pogosto opazimo, da so lasje bolj suhi, hrapavi, porozni in brez živahnosti.

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Mnoge blondinke se takoj po vrnitvi z morja osredotočijo na barvo, vendar frizer Marko Hriberšek opozarja, da je to ena najpogostejših napak. Najprej je treba oceniti stanje las, jih navlažiti, regenerirati in šele nato razmišljati o barvanju ali popravljanju odtenka. V nadaljevanju članka razkrivamo, kako blond lase pravilno obnoviti, kako se izogniti pogostim napakam in kako poskrbeti, da bo barva po poletju ponovno videti sveža in sijoča.

icon-expand Marko Hriberšek FOTO: osebni arhiv

Zakaj so blond lasje poleti še posebej občutljivi?

Blond lasje so po naravi bolj občutljivi, saj imajo manj pigmenta, ki bi jih ščitil pred UV žarki. Posvetljevanje dodatno oslabi njihovo strukturo, zato poletje deluje kot pospeševalec poškodb. Sonce razgrajuje keratin in pigment, sol razpira povrhnjico, klor izsušuje notranjo strukturo, veter pa povečuje mehansko obrabo. Rezultat je kombinacija, ki blond lasem odvzame sijaj, mehkobo in prožnost. Po dopustu se zato mnoge blondinke srečajo s suhostjo, hrapavostjo, rumenenjem in izgubo definicije barve. Priznani frizer Marko Hriberšek poudarja, da je največja napaka, ki jo blondinke naredijo po dopustu, ta, da se osredotočijo samo na barvo in pozabijo na stanje las. Po njegovih besedah so blond lasje pogosto že zaradi posvetljevanja bolj občutljivi, poletje pa to še poudari. Zato je ključnega pomena, da se po dopustu najprej posvetimo obnovi, šele nato barvi. "Največja napaka je, da se po dopustu osredotočijo samo na barvo in pozabijo na stanje las. Blond lasje so pogosto že zaradi posvetljevanja bolj občutljivi, poletje pa to še poudari," nam je zaupal Marko in dodal: "Zato ni dobra ideja, da takoj posežemo po novem močnem posvetljevanju ali agresivnem popravljanju barve. Najprej moramo pogledati, koliko je las poškodovan in kako porozen je."

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Zakaj po dopustu ni pametno takoj barvati?

Veliko blondink po dopustu želi barvo popraviti ali ponovno posvetliti, vendar Hriberšek opozarja, da je to lahko škodljivo. Po njegovih besedah ni dobra ideja, da takoj posežemo po novem močnem posvetljevanju ali agresivnem popravljanju barve. Najprej moramo pogledati, koliko je las poškodovan in kako porozen je. Če je las izsušen, hrapav ali oslabljen, ga barvanje lahko dodatno obremeni in povzroči še več poškodb. Pravilna regeneracija je zato nujen prvi korak.

icon-expand Zakaj barvanje ni priporočljivo tako po dopustu? FOTO: Profimedia

Kako blond lase pravilno obnoviti po dopustu?

Obnova blond las po dopustu temelji na kombinaciji hidracije, regeneracije in zaščite. Lasje potrebujejo nežne šampone, bogate balzame in maske, ki vračajo vlago ter krepijo strukturo. Hriberšek poudarja, da je regeneracija ključna, saj suhi in poškodovani lasje potrebujejo predvsem ustrezno nego, ne pa dodatnih kemičnih postopkov. Pri blond laseh je pomembno, da povrhnjico ponovno zapremo, lasno vlakno navlažimo in ga zaščitimo pred nadaljnjo obremenitvijo.

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Vijolični šampon: uporaben, a ne rešuje težav

Po dopustu blondinke pogosto posežejo po vijoličnih šamponih, da bi nevtralizirale neželene tople tone. Hriberšek opozarja, da so ti izdelki lahko zelo koristni, vendar niso nadomestilo za nego. Če so lasje suhi in poškodovani, jih vijolični pigment ne bo popravil. Najprej je treba poskrbeti za vlago in obnovo, šele nato za odtenek. Pretirana uporaba vijoličnih šamponov lahko lase celo dodatno izsuši, zato je pomembno, da jih uporabljamo zmerno in premišljeno.

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"Druga pogosta napaka je pretirana uporaba vijoličnih šamponov. Ti so lahko zelo koristni pri nevtralizaciji neželenih toplih tonov, vendar niso nadomestilo za nego. Če so lasje suhi in poškodovani, potrebujemo predvsem ustrezno regeneracijo," pravi Marko.

icon-expand Vijolični šampon za lase - ste ga že kdaj uporabile? FOTO: Shutterstock

Kako osvežiti barvo brez dodatnega posvetljevanja?

Ko so lasje regenerirani, lahko barvo osvežimo na nežnejše načine. Prelivi, tonerji in glossingi so postopki, ki ne poškodujejo las, a barvi povrnejo svežino in sijaj. Hriberšek poudarja, da mora frizer gledati kakovost las, ne samo odtenek. Lep blond odtenek je res lep samo takrat, ko so lepi tudi lasje. Zato je pomembno, da se barvanje izvaja premišljeno in šele takrat, ko so lasje pripravljeni.

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"Pri blondinkah je po mojem mnenju še posebej pomembno, da frizer ne gleda samo na končni odtenek, ampak tudi na kakovost las. Lep blond odtenek je res lep samo takrat, ko so lepi tudi lasje," še dodaja Marko.

Kdaj je čas za striženje?

Če so konice razcepljene, bele, prozorne ali se cepijo po dolžini, je striženje nujno. Po dopustu se to pogosto zgodi zaradi kombinacije sonca, soli in klora. Hriberšek poudarja, da dobra diagnostika lahko prihrani več dolžine, saj frizer odstrani samo tisti del, ki je res poškodovan. Cilj ni odrezati čim več, ampak ohraniti čim več zdrave dolžine.

icon-expand Ženske frizure - kako pa ve skrbite za svoje blond lase, ko se poletje počasi zaključuje? FOTO: Shutterstock

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