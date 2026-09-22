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Lasje - ig
Ženske frizure

Cherry cola je nazaj: barva las, ki bo zaznamovala letošnjo jesen

N. Č.
22. 09. 2026 04.00
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Če obstaja ena barva las, ki bo letos jeseni povsod, je to brez dvoma cherry cola. Bogat preplet rjavih, vinsko rdečih in češnjevih tonov je osvojil modne navdušenke po vsem svetu, saj lasem doda globino, sijaj in pridih elegance. Temnejši odtenki so namreč med največjimi lepotnimi trendi letošnje jeseni.

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Jesen prinaša vrnitev bogatih in toplih odtenkov

Tako kot se v jesenskih modnih kolekcijah pojavljajo čokoladno rjava, bordo in drugi zemeljski toni, se podobna zgodba odvija tudi v svetu lepote. Med najbolj opaznimi trendi so razkošni in večdimenzionalni odtenki las, ki delujejo naravno, a hkrati izredno prefinjeno. Strokovnjaki opažajo, da se vse več žensk odmika od zelo svetlih blond tonov in se odloča za bogatejše, toplejše odtenke.

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Prav zato ni presenetljivo, da se je med največje jesenske trende zavihtela cherry cola barva. Gre za odtenek, ki združuje globoko rjavo osnovo z subtilnimi češnjevo rdečimi in vinskimi podtoni. Rezultat so lasje, ki na svetlobi delujejo izjemno sijoče in polni življenja.

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Kaj pravzaprav je cherry cola?

Cherry cola ni klasična rdeča barva las. Njena posebnost je v tem, da združuje več različnih tonov, zaradi katerih lasje dobijo globino in razkošen videz. Osnova je običajno temno rjava ali kostanjeva, vanjo pa so vpleteni češnjevi in bordo odtenki.

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Prav ta kombinacija ustvarja učinek, zaradi katerega so lasje videti bolj gosti, sijoči in negovani. Odtenek je dovolj drzen, da pritegne poglede, hkrati pa dovolj eleganten za vsakodnevno nošenje, zato ga pogosto izberejo tudi ženske, ki si ne želijo izrazito rdečih las.

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Zakaj je ta barva tako priljubljena?

Eden od razlogov je njena vsestranskost. Cherry cola pristaja številnim tenom kože, še posebej pa lepo poudari rjave, zelene in lešnikove oči. Zaradi toplih podtonov obraz pogosto deluje bolj svež in spočit.

Dodaten plus je, da je vzdrževanje običajno precej enostavnejše kot pri zelo svetlih blond odtenkih. Ker je osnova temnejša, narastek ni tako opazen, lasje pa med posameznimi barvanji dlje časa ohranijo urejen videz.

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Komu najbolj pristaja?

Cherry cola je odlična izbira za naravne rjavolaske, ki si želijo spremembe brez drastičnega posega. Takšna barva namreč ohranja naraven videz, obenem pa pričeski doda moderen in trendovski pridih.

Prav tako je odlična izbira za ženske po 40. letu. Temnejši in toplejši odtenki pogosto ustvarijo mehkejši videz obraza kot zelo hladni toni, zato so priljubljena izbira med tistimi, ki si želijo elegantne in brezčasne osvežitve videza.

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Kako nositi cherry cola jeseni 2026?

Najlepše pride do izraza na dolgih in srednje dolgih laseh, kjer se lahko bogati odtenki ujamejo s svetlobo. Odlično se poda tudi trenutno priljubljenim slojevitim pričeskam in dolgemu pažu, saj dodatno poudari gibanje las.

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