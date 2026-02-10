Zadovoljna.si
Ženske frizure

Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku

N. Č.
10. 02. 2026 04.00
0

Paž frizura že nekaj let kraljuje kot 'it' izbira modnih navdušenk. Primerna je za različne tipe las in oblike obraza, letos pa bo med številnimi njenimi različicami še posebej izstopal tako imenovani 'diplomirani paž'. Več o njem si lahko preberete v nadaljevanju.

Paž frizura se v 2026 uveljavlja kot ena najbolj zaželjenih izbir zaradi svoje kombinacije klasike in sodobnih oblikovnih pristopov. Njegova vsestranskost, prilagodljivost različnim tipom las in sposobnost poudariti obrazne poteze ga postavlja v ospredje trendov, ki slavijo naravno teksturo, eleganco in osebni slog brez pretirane zahtevnosti pri vzdrževanju.

V nasprotju s preteklimi trendi, kjer so bili paži pogosto enolični ali strogo definirani, se danes pojavljajo različne interpretacije, ki vključujejo subtilne plasti, mehkejše linije in več pozornosti na naravno teksturo las, zaradi česar je paž primeren za širok spekter ljudi.

Nova različica paža, ki ga bomo nosile letos

V letu 2026 paž doživlja preporod. Letos bomo namreč nosile prenovljeno različico paža, ki jo mnogi imenujejo kar diplomirani paž (ang. "graduated" bob). Striženje je pogosto krajše zadaj in nekoliko daljše spredaj, kar ustvarja laskav okvir obraza, ki poudari poteze in daje občutek sodobne strukture, poroča revija Red.

Če razmišljate o osvežitvi videza, je diplomirani paž frizura, o kateri je vredno razmisliti.

Kaj je diplomirani paž?

Diplomirani paž je pogosto opisan kot stopničasti paž in postaja ena najbolj priljubljenih oblik paža v letu 2026. Ta različica se od klasičnega razlikuje po tem, da so lasje zadaj krajši in se postopoma podaljšujejo proti sprednjemu delu, kar ustvari občutek dinamike in volumen, piše portal Red. Ta oblikovna tehnika poskrbi za ostro linijo, a hkrati ohranja brezčasno eleganco, ki jo lahko pričakujemo od klasičnega paža, zaradi česar je primerna tako za vsakdanje kot bolj formalne priložnosti, še dodajajo.

Poleg tega ta stil pristaja različnim tipom las in oblikam obraza, saj lahko subtilne plasti poskrbijo za več gibanja ali pa bolj strukturiran videz, odvisno od tega, kaj posameznik išče.

Ženske frizure
Vir: redonline.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
paž diplomirani paž frizure ženske frizure
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
