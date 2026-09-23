Ta frizura po 40. letu pomladi obraz in ne zahteva veliko urejanja

Frizerji opažajo, da se številne ženske po 40. letu ne odločajo več za spremembo pričeske zgolj zaradi videza. V ospredju so udobje, enostavno oblikovanje in želja po bolj svežem, mladostnem videzu. Prav zato je ena pričeska v zadnjih letih postala skoraj univerzalna izbira žensk, ki želijo osvežiti svoj videz brez drastične spremembe.
Zakaj številne ženske po 40. letu opuščajo zelo dolge lase?
Dolgi lasje so lahko čudoviti v vseh življenjskih obdobjih, vendar mnoge ženske opažajo, da z leti potrebujejo več nege, pogosteje izgubijo volumen in težje ohranjajo zdrav videz.
Prav zato se vse več žensk odloča za nekoliko krajše pričeske, ki obraz lepo uokvirijo, lasem pa dodajo gibanje in polnost.
Dolgi paž je med največjimi favoriti
Če bi morali izbrati eno samo pričesko, ki je v zadnjih letih osvojila ženske po 40. letu, bi bil to zagotovo dolgi paž oziroma tako imenovani "lob".
Gre za pričesko, ki sega nekje med brado in rameni. Njena največja prednost je, da deluje elegantno in sodobno, hkrati pa ne zahteva veliko časa pred ogledalom.
Komu najbolj pristaja?
Dolgi paž velja za eno najbolj univerzalnih pričesk.
Odlično se poda:
okroglemu obrazu,
ovalnemu obrazu,
ženskam s tankimi lasmi,
ženskam z gostimi lasmi,
ravnim in valovitim lasem.
Prav zaradi svoje vsestranskosti ga pogosto priporočajo tudi frizerji.
Zakaj deluje bolj mladostno?
Strokovnjaki za oblikovanje pričesk pogosto poudarjajo, da ni pomembna dolžina las, ampak njihova oblika.
Predolgi in povsem ravni lasje brez volumna lahko obraz optično utrudijo, medtem ko paž z nekaj sloji ustvari bolj svež in sproščen videz.
Zato marsikatera ženska po obisku frizerja ugotovi, da je z nekaj centimetri krajšimi lasmi videti celo mlajša.
Moden bo tudi to jesen
Jeseni 2026 bodo v ospredju predvsem naravne pričeske, ki ne zahtevajo veliko oblikovanja. Dolgi paž se odlično ujema s tem trendom, saj ga lahko nosimo z ravnimi lasmi, nežnimi valovi ali povsem naravno teksturo.
Gre za pričesko, ki združuje praktičnost in eleganco, zato ni presenetljivo, da jo izbirajo številne zvezdnice in ženske vseh starosti.
Je to prava izbira tudi za vas?
Če razmišljate o spremembi pričeske, a si ne želite preveč drastičnega reza, je dolgi paž lahko idealna rešitev. Dovolj je kratek, da osveži videz, in dovolj dolg, da še vedno omogoča različne načine oblikovanja.
Morda prav zato ostaja ena najbolj priljubljenih pričesk žensk po 40. letu.
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