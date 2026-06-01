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Kita - ig
Ženske frizure

To je hit frizura za letošnje poletje

N. Č.
01. 06. 2026 04.00
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Francoska kita se vrača – in to močneje kot kadarkoli. Prav ta pričeska bo namreč postala največji poletni trend, ki ga obožujejo tako zvezdnice kot ženske, ki prisegajo na praktičnost in eleganco.

Poletje 2026 bo v znamenju sproščenih, a urejenih pričesk, ki združujejo estetiko in funkcionalnost. Medtem ko bodo valovi, visoki čopi in nizke figice ostali klasika, je največji preboj doživela prav pričeska, o kateri poroča Story.hr – francoska kita.

Gre za pričesko, ki je hkrati mladostna, elegantna in izjemno praktična, zato ni presenetljivo, da je postala absolutni hit.

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Francoska kita: frizura, ki osvaja poletje

Francoska kita je letos dobila sodoben preobrat. Nosimo jo lahko tesno spleteno ob glavi, v dvojni različici, kot sproščeno boho kito ali celo v kombinaciji z visokim čopom. Čeprav smo jih v minulih letih običajno nosile strogo tesne in popolnoma simetrične, pa Story.hr poroča, da jih dan danes lahko vse pogosteje vidimo v mehkejših, bolj naravnih različicah.

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Njena vsestranskost je razlog, da jo vidimo povsod – na plaži, festivalih, mestnih ulicah in celo na rdečih preprogah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj jo obožujemo?

Francoska kita je popolna kombinacija lepote in praktičnosti. V vročih dneh lase dvigne z obraza in vratu, hkrati pa poskrbi, da pričeska ostane urejena ves dan.

Poleg tega pristaja skoraj vsem oblikam obraza in dolžinam las, kar jo postavlja v sam vrh letošnjih trendov. Deluje lahko športno ali glamurozno, odvisno od tega, kako jo oblikujemo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jo narediti?

Za popolno francosko kito potrebujemo le nekaj minut in malo vaje. Začnemo na vrhu glave, kjer razdelimo tri pramene, nato pa pri vsakem križanju dodajamo nove pramene las.

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Če želimo bolj sproščen videz, pramene rahlo razrahljamo, za bolj eleganten videz pa kito spletemo tesno ob glavi. Pričesko lahko zaključimo s prozorno elastiko ali jo nadgradimo z modnimi dodatki, kot so trakovi, pentlje ali okrasne sponke.

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Kakšna je razlika med francosko kito in navadno kito?

Francoska kita se od navadne kite razlikuje predvsem v tehniki pletenja. Pri navadni kiti preprosto prepletamo tri pramene las, ki jih na začetku ločimo in nato enakomerno križamo, dokler ne pridemo do konic. Kita ni pritrjena ob glavi, zato prosto visi in deluje bolj klasično ter preprosto.

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Pri francoski kiti pa pri vsakem križanju dodajamo nove pramene las z obeh strani, zato se kita oblikuje tesno ob lasišču. Zaradi tega je bolj obstojna, bolj elegantna in vizualno bolj strukturirana. Francoska kita daje občutek urejenosti in je idealna za vroče dni ali priložnosti, ko želimo, da pričeska ostane popolna ves dan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Vir: story.hr

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