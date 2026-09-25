To bo najbolj zaželena frizura jeseni: pristaja skoraj vsaki ženski

Jesenski meseci so idealen čas za osvežitev pričeske, med vsemi trendi pa letos še posebej izstopa francoski paž. Ta elegantna različica klasičnega paža združuje prefinjenost, sproščenost in praktičnost, zato ni presenetljivo, da ga številni frizerji uvrščajo med najbolj zaželene frizure jeseni 2026.

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Francoski paž je laskav, enostaven za vzdrževanje in dovolj vsestranski, da pristaja ženskam različnih starosti ter oblik obraza. Prav zato ga vse pogosteje videvamo tako na modnih pistah kot na družbenih omrežjih.

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Kaj sploh je francoski paž?

Francoski paž je krajša različica klasičnega paža, ki običajno sega med linijo brade in ličnic. Zanj so značilni mehki zaključki, nekoliko razmršen videz in občutek lahkotnosti, ki ga povezujemo s francoskim slogom. Namesto popolnoma ravnih linij in stroge oblike je poudarek na naravni teksturi las. Rezultat je pričeska, ki deluje urejeno, a hkrati sproščeno in nezahtevno.

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Prav ta kombinacija elegance in lahkotnosti je razlog, da je francoski paž postal ena najbolj iskanih ženskih frizur zadnjih sezon.

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Zakaj bo francoski paž hit jeseni 2026?

Po poletju si številne ženske želijo spremembe, vendar ne želijo vsakodnevno porabiti veliko časa za oblikovanje las. Francoski paž ponuja prav to.

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Njegove največje prednosti so: deluje mladostno, optično poudari ličnice, ustvari vtis gostejših las, primeren je za ravne in valovite lase, ne zahteva zahtevnega oblikovanja, lepo raste in dolgo ohranja obliko. Gre za frizuro, ki je hkrati modna in praktična, kar je kombinacija, ki jo ženske še posebej cenijo.

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Komu najbolj pristaja?

Dobra novica je, da francoski paž pristaja skoraj vsaki ženski.

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Odlično se poda: ženskam z ovalnim obrazom, ženskam s srčasto obliko obraza, ženskam z drobnimi potezami, ženskam po 40. letu, ženskam, ki si želijo bolj svežega in mladostnega videza.

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Frizerji pogosto poudarjajo, da lahko s pravilno dolžino in nekaj prilagoditvami francoski paž prilagodijo skoraj vsakemu obrazu.

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Je primeren tudi po 40. letu?

Vsekakor. Pravzaprav je to ena najbolj priljubljenih pričesk med ženskami po 40. letu.

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Krajše dolžine pogosto ustvarijo občutek večje gostote las, mehki prameni okoli obraza pa lahko poudarijo oči in ličnice. Ker las ne obteži, obraz deluje bolj odprt in svež. Številne ženske se za francoski paž odločijo tudi zato, ker je videti sodobno, ne da bi bil pretirano trendovski.

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Kako ga nositi to jesen?

Jeseni 2026 bodo najbolj priljubljene nekoliko bolj sproščene različice francoskega paža. V ospredju bodo:

Mehki valovi

Narahlo valoviti lasje pričeski dodajo volumen in francoski šarm.

Francoski frufru

Krajše, rahlo razprt frufru je popolna spremljevalka francoskega paža.

Naravna tekstura

Pozabite na popolno gladkost. Trend narekuje gibanje, mehkobo in naraven videz.

Topli jesenski odtenki

Posebej lepo se s francoskim pažem kombinirajo kostanjevi, čokoladni in bakreni odtenki las.

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Frizura, ki ne bo kmalu izginila

Medtem ko številni lepotni trendi pridejo in hitro izginejo, je francoski paž ena tistih pričesk, ki ostajajo priljubljene iz sezone v sezono. Združuje vse, kar si sodobna ženska želi od frizure: eleganco, praktičnost, vsestranskost in videz, ki nikoli ne deluje zastarelo.

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Če razmišljate o osvežitvi pričeske za jesen 2026, je francoski paž nedvomno med najvarnejšimi in hkrati najbolj modnimi izbirami.

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