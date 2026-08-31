Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Ženske frizure
Ženske frizure

Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen

N. Č.
31. 08. 2026 04.00
0

Če razmišljate o osvežitvi pričeske pred jesenjo, je zdaj pravi trenutek. Med največjimi trendi prihajajoče sezone se namreč znova pojavlja frizura, ki je navduševala že v 90. letih prejšnjega stoletja. Njen čar je v preprostosti, eleganci in dejstvu, da pristaja skoraj vsakomur.

Prihajajoča jesen v ospredje postavlja daljši paž oziroma lob, pričesko, ki je elegantna, preprosta za oblikovanje in primerna za vsako priložnost. Preverite, zakaj je to univerzalna izbira, ki lasem podari svežino in odličen volumen.

Poškodovani lasje po dopustu? Marko Hriberšek o tem, kako ohraniti dolžino brez nepotrebnega krajšanja
Preberi še
Poškodovani lasje po dopustu? Marko Hriberšek o tem, kako ohraniti dolžino brez nepotrebnega krajšanja

Vrača se priljubljeni "lob"

Lepotni strokovnjaki napovedujejo, da bo to jesen med najbolj zaželenimi pričeskami tako imenovani "lob" oziroma daljši paž. Gre za različico klasičnega paža, ki sega nekje med brado in ramena ter združuje najboljše iz obeh svetov: eleganco kratkih las in vsestranskost daljših.

Prav zato ni presenetljivo, da ga že opažamo na družbenih omrežjih in med številnimi zvezdnicami. Takšna pričeska deluje urejeno, a hkrati sproščeno, zato je primerna tako za vsakdan kot za bolj posebne priložnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj ga obožujejo ženske vseh starosti?

Ena največjih prednosti loba je njegova prilagodljivost. Lahko ga nosite popolnoma ravnega, rahlo valovitega ali z več volumna. Prav tako lepo poudari obrazne poteze in ne zahteva toliko vzdrževanja kot krajše pričeske.

Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Preberi še
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku

Frizerski strokovnjaki poudarjajo, da je lob odlična izbira za prehod med poletjem in jesenjo, saj lasem podari svež videz, ne da bi se morali odpovedati večji dolžini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Komu najbolj pristaja?

Dobra novica je, da gre za eno najbolj univerzalnih pričesk. Lepo se poda različnim oblikam obraza in tipom las. Pri tanjših laseh ustvari vtis gostote, medtem ko pri gostejših laseh pomaga doseči bolj urejen videz.

Posebej priljubljena bo nekoliko mehkejša različica z nežnimi plastmi in naravnim gibanjem las, ki ustvarja sproščen, a še vedno zelo urejen videz.

Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Preberi še
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026

Trend, ki ga bomo videvali povsod

Modni in lepotni trendi za jesen 2026 stavijo na eleganco brez pretiravanja. Prav zato se lob popolnoma ujema z duhom sezone. Je dovolj klasičen, da nikoli ne deluje zastarelo, hkrati pa dovolj moderen, da ostaja med najbolj zaželenimi pričeskami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če ste torej že dlje časa razmišljali o spremembi, je morda prav ta pričeska tista, ki bo zaznamovala vašo jesen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Ženske frizure
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
pričeska jesenski trendi lob daljši paž paž frizura ženska frizura trendi 2026
Ženske frizure

Trend, ki ruši desetletja stara lepotna pravila: ženske po 50. letu pravijo odločen DA sivim lasem

Zadovoljna.si Paž frizura, ki bo kar izbrisala leta z obraza
Zadovoljna.si To je frizura, ki bo to jesen povsod: vrača se eleganten trend iz 90. let
Zadovoljna.si Vrača se priljubljena frizura iz 90-ih
Zadovoljna.si Frizure za srednje dolge lase, ki so trenutno 'in'
Zadovoljna.si Znan frizerski stilist razkril ta hip najbolj vroče trende
Zadovoljna.si Trendovska frizura, ki bo hit letošnje zime
Zadovoljna.si Najbolj zaželena barva las te jeseni vas bo navdušila
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906