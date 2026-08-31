Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen

Prihajajoča jesen v ospredje postavlja daljši paž oziroma lob, pričesko, ki je elegantna, preprosta za oblikovanje in primerna za vsako priložnost. Preverite, zakaj je to univerzalna izbira, ki lasem podari svežino in odličen volumen.

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Vrača se priljubljeni "lob"

Lepotni strokovnjaki napovedujejo, da bo to jesen med najbolj zaželenimi pričeskami tako imenovani "lob" oziroma daljši paž. Gre za različico klasičnega paža, ki sega nekje med brado in ramena ter združuje najboljše iz obeh svetov: eleganco kratkih las in vsestranskost daljših. Prav zato ni presenetljivo, da ga že opažamo na družbenih omrežjih in med številnimi zvezdnicami. Takšna pričeska deluje urejeno, a hkrati sproščeno, zato je primerna tako za vsakdan kot za bolj posebne priložnosti.

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Zakaj ga obožujejo ženske vseh starosti?

Ena največjih prednosti loba je njegova prilagodljivost. Lahko ga nosite popolnoma ravnega, rahlo valovitega ali z več volumna. Prav tako lepo poudari obrazne poteze in ne zahteva toliko vzdrževanja kot krajše pričeske.

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Frizerski strokovnjaki poudarjajo, da je lob odlična izbira za prehod med poletjem in jesenjo, saj lasem podari svež videz, ne da bi se morali odpovedati večji dolžini.

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Komu najbolj pristaja?

Dobra novica je, da gre za eno najbolj univerzalnih pričesk. Lepo se poda različnim oblikam obraza in tipom las. Pri tanjših laseh ustvari vtis gostote, medtem ko pri gostejših laseh pomaga doseči bolj urejen videz. Posebej priljubljena bo nekoliko mehkejša različica z nežnimi plastmi in naravnim gibanjem las, ki ustvarja sproščen, a še vedno zelo urejen videz.

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Trend, ki ga bomo videvali povsod

Modni in lepotni trendi za jesen 2026 stavijo na eleganco brez pretiravanja. Prav zato se lob popolnoma ujema z duhom sezone. Je dovolj klasičen, da nikoli ne deluje zastarelo, hkrati pa dovolj moderen, da ostaja med najbolj zaželenimi pričeskami.

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Če ste torej že dlje časa razmišljali o spremembi, je morda prav ta pričeska tista, ki bo zaznamovala vašo jesen.

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