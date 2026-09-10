Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026

Jesen je idealen čas za osvežitev videza, frizerski strokovnjaki pa se strinjajo, da bo v prihodnjih mesecih največ zanimanja požela sodobna različica paža. Po napovedih trendov za jesen 2026 bodo v ospredju mehke linije, gibanje in enostavno oblikovanje, zato bo prav paž ena najbolj zaželenih pričesk sezone.

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Katera je pričeska, o kateri govorijo vsi?

Čeprav paž nikoli zares ne izgine z modne in lepotne scene, se njegova podoba z leti spreminja. Jeseni 2026 bodo posebej priljubljene mehkejše različice paža, ki segajo nekje med brado in ključnico, pogosto pa so dopolnjene z nežnimi plastmi ali rahlo stopničastimi prameni ob obrazu. Frizerski strokovnjaki poudarjajo, da so letos v ospredju sproščene in manj stroge oblike, ki delujejo naravno in nezahtevno. Velik poudarek je na gibanju in teksturi las. Strog, raven paž se umika mehkejšim različicam, ki ustvarijo več volumna in delujejo bolj mladostno. Med najbolj omenjenimi trendi so tako paž do ključnice, sproščen lob (daljši paž) in različice z nežnimi plastmi.

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Komu paž najbolje pristoji?

Ena največjih prednosti te pričeske je njena prilagodljivost. Mehkejši paž pristaja skoraj vsem oblikam obraza, saj ga je mogoče prilagoditi posameznim potezam. Pri okroglih obrazih lahko daljši sprednji prameni obraz optično podaljšajo, pri bolj oglatih obrazih pa mehke linije ublažijo izrazite poteze. Prav tako je odlična izbira za ženske s tankimi lasmi, saj lahko ustvari videz gostejše pričeske. Pri debelejših laseh pa frizer s pravilnim striženjem odstrani odvečno težo in doseže bolj lahkoten videz.

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Zakaj paž pomladi obraz?

Strokovnjaki med glavnimi trendi jeseni izpostavljajo pričeske, ki obrazu dodajo gibanje in mehkobo. Ravno zato je paž pogosto označen kot ena najbolj pomlajevalnih pričesk. Plasti okoli obraza lahko poudarijo ličnice, zmehčajo ostrejše poteze in ustvarijo bolj svež videz. Številne ženske se zanj odločijo tudi zato, ker lase optično poživi. Namesto dolgih las brez oblike, ki lahko delujejo težko in brez volumna, paž ustvari občutek lahkotnosti in sodobnega videza.

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Kako paž oblikovati doma?

Dobra novica je, da je letošnji trend zasnovan tako, da ne zahteva dolgotrajnega oblikovanja. Frizerji poudarjajo, da so najbolj modne pričeske prav tiste, ki jih lahko uredimo v nekaj minutah. Za vsakdanji videz pogosto zadostujeta krtača in sušilnik za lase. Če želite več volumna, lase med sušenjem rahlo dvignite pri korenu. Za bolj sproščen videz pa lahko uporabite sprej za teksturo, ki poudari gibanje in ustvari videz lahkotno oblikovanih las.

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Komu strokovnjaki paža ne priporočajo?

Čeprav je paž med najbolj univerzalnimi pričeskami, ni nujno idealna izbira za vse. Ženske z zelo kodrastimi lasmi naj se pred odločitvijo posvetujejo s frizerjem, saj je treba dolžino in plastenje prilagoditi naravni strukturi las. Prav tako se za zelo kratek paž težje odločijo tiste, ki rade nosijo visoke čope ali spete pričeske. V takšnih primerih frizerji pogosto priporočajo različico do ključnice, ki ponuja več možnosti za vsakodnevno oblikovanje.

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Zakaj ga bomo videvali povsod?

Ker združuje vse, kar si ženske danes želijo od pričeske: je eleganten, praktičen, enostaven za vzdrževanje in dovolj prilagodljiv, da pristaja različnim tipom las. Ni presenetljivo, da frizerski trendi za jesen 2026 prav paž postavljajo med največje favorite prihajajoče sezone.

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