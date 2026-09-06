To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026

Kratek paž že leta velja za eno najbolj priljubljenih frizur, letos pa se vrača v nekoliko prenovljeni različici. Strokovnjaki napovedujejo, da bo ravno teksturiran paž z mehko plastenimi konicami med največjimi trendi jeseni 2026 , še posebej med ženskami po 40. letu .

Če obstaja pričeska, ki jo frizerji znova in znova priporočajo ženskam po 40. letu, je to paž . Razlog je preprost: lase optično zgosti, obrazu doda svežino in ustvari bolj mladosten videz . Poleg tega je dovolj vsestranski, da pristaja različnim oblikam obraza in tipom las.

Po navedbah strokovnjakov so letos še posebej priljubljene različice paža z mehkim plastenjem in gibljivimi konicami, ki delujejo manj strogo kot klasični ravni rezi. Takšna pričeska obrazu doda mehkobo in ustvari videz večjega volumna.

S staranjem lasje pogosto izgubijo del gostote in volumna. Ravno zato mnogi frizerji priporočajo dolžino med brado in ključnico , saj daje občutek polnejših las in hkrati ne obteži obraza. Mehke plasti ob licih dodatno poudarijo ličnice ter pomagajo ustvariti bolj spočit videz.

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Lepotni strokovnjaki opažajo, da se trendi oddaljujejo od zelo gladkih in strogih pričesk. Jesen 2026 bo po napovedih v znamenju toplih tonov, naravne teksture in gibanja. Med najbolj iskanimi bodo medeni, kostanjevi in karameli odtenki, ki lasem dodajo dimenzijo in sijaj.

Posebej priljubljen naj bi bil tako imenovani "textured bob" oziroma teksturiran paž, ki združuje eleganco in sproščenost. Po besedah stilistov je ravno ta pričeska odlična izbira za ženske, ki si želijo spremembe, ne da bi morale vsak dan pred ogledalom porabiti veliko časa za urejanje.