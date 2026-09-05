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Frizure
Ženske frizure

Najbolj iskana frizura letošnje jeseni ustvarja videz gostejših las

N. Č.
05. 09. 2026 04.00
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Če razmišljate o osvežitvi pričeske, je jesen idealen čas za spremembo. Frizerji napovedujejo, da bo med najbolj priljubljenimi trendi frizura, ki lasem doda gibanje, volumen in videz večje gostote, zato pristaja skoraj vsaki ženski.

Z menjavo letnih časov številne ženske začutijo željo po spremembi. Tako kot jeseni posežemo po novih kosih garderobe, je to tudi čas, ko pogosto razmišljamo o osvežitvi pričeske. Letos med največjimi trendi izstopajo različne različice paža, še posebej tiste z nežnimi plastmi, ki ustvarijo videz bolj polnih in gostejših las. Ta trend so med najbolj opaznimi za jesen 2026 izpostavili številni mednarodni frizerji in lepotni strokovnjaki.

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Frizura, ki združuje eleganco in volumen

Med najbolj priljubljenimi različicami paža za letošnjo jesen so tako imenovani "butterfly bob", francoski paž in voluminozni paž z mehko oblikovanimi plastmi. Skupno jim je to, da lasem dodajo gibanje in ustvarijo občutek večje gostote, ne da bi bili lasje videti težki. Po ocenah frizerskih strokovnjakov prav takšne pričeske trenutno sodijo med najbolj iskane v salonih.

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Strokovnjaki poudarjajo, da ravno plastenje ustvari iluzijo polnejših las, zaradi česar je takšna pričeska odlična izbira za vse, ki imajo tanjše ali redkejše lase.

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Zakaj je ta trend tako priljubljen?

Eden glavnih razlogov za uspeh tega trenda je njegova vsestranskost. Takšna pričeska je lahko videti sproščena in vsakdanja, hkrati pa jo je mogoče hitro preoblikovati v elegantno pričesko za posebne priložnosti.

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Po poročanju lepotnih portalov, ki spremljajo aktualne frizerske trende, ženske vse pogosteje iščejo pričeske, ki zahtevajo manj vsakodnevnega oblikovanja, a hkrati ustvarijo urejen in moderen videz. Prav paž s plastmi odlično združuje obe želji.

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Komu najbolj pristaja?

Dobra novica je, da gre za eno najbolj prilagodljivih pričesk tega trenutka.

Ženske z drobnimi obraznimi potezami lahko izberejo krajšo različico, ki sega do brade, medtem ko se daljši paž odlično poda okroglim ali mehkejšim oblikam obraza. Pričesko je mogoče prilagoditi tudi različnim teksturam las, od ravnih do valovitih.

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Paž ostaja eden vodilnih trendov tudi letos

Prav zato številni frizerji napovedujejo, da bo paž tudi letos ostal eden vodilnih jesenskih trendov. Posebej priljubljene so različice z nežnimi prameni okoli obraza in nekoliko bolj sproščenim zaključkom, ki daje občutek lahkotnosti.

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Jesen prinaša tudi več gibanja

Če so bili v preteklih sezonah priljubljeni zelo ravni in strogo oblikovani rezi, letos prevladujejo mehkejše linije. V ospredju so naravno gibanje, volumen in lahkotno oblikovani sloji, ki pričeski dodajo dinamiko. Modni in lepotni strokovnjaki poudarjajo, da je prav ta sproščen videz eden ključnih razlogov, zakaj ženske posegajo po novih različicah paža.

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Trend, ki ga bomo videvali povsod

Če razmišljate o jesenski preobrazbi, s pažem in nežnimi plastmi skoraj ne morete zgrešiti. Ne glede na to, ali se odločite za elegantno francosko različico ali nekoliko bolj voluminozen paž, boste dobili pričesko, ki je moderna, enostavna za vzdrževanje in ustvarja videz gostejših las.

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